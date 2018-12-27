flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:56
flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:00
Пришел ответ из Греции пока я рулил на трассе "Днепр-Киев-Львов":
Цитирую по оригиналу Вайбера:
"Plus", mega plus, но каждый месяц я пополняю 20+ PLN, в этом - все бесплатные звонки и интернет в Польше и EU. В EU думаю в каком-то ограниченном количестве - но мне всегда хватало..."
В Киеве - точнее, в Борисполе - был в 15-00, вручили нужные бумаги с живыми печатями и бутылку армянского коньяка - Божились, что лично привезли из Еревана - решил отказаться от банкета и всего такого - и укатил на Львов... Весь Киев пересёк за 30 минут - сам удивился...
Везет людЯм: сидя на одной попе, никуда не ездят, только что и делов читать мою ветку...
Я во Львове, в 22-00 открыл армянский коньяк и шпроты.
ну что же... пользуемся прелестями жития в Украине... в Анталии в мечети муэдзин точно мне не откроет армянский коньяк... скоро - Румыния, Болгария, Стамбул...
Вам-то хорошо...
Неприятные экономические новости дня: сегодня в Турции подорожали - монополия государства - сигареты.
Были по 13 лир - цена почти как в Украине - стали 15 лир...
Берем калькулятор:
- за минималку в Украине - 4 200 - человек может купить в месяц 100 пачек сигарет (конечно, не купит, он что - дурак???)
- за минималку в Турции - 2 060 - человек купит 137 пачек таких же (я не очень уверен что по качеству такие же - по названию - да - Уинстон Слимс Грей) сигарет.
Ну кто бы сомневался, что в Украине живут самые самые богатые нищие в мире????
P.S. Пью коньяк во Львове: вспоминая любимого артиста Вилли Токарева... Ушёл сегодня в мир иной...
Вот чьи песни я всегда любил - это Анатолия Днепрова и его...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:46
ГДЕ ЕСТЬ РАЙ НА ЗЕМЛЕ???
С 25 августа 2019 года повышаются штрафы за найм нелегальных работников в Турецкой республике, одновременно начнутся масштабные проверки рабочих мест, сообщает издание Habertürk.
За один день - 1 августа этого года - было выявлено 15 000 нелегалов - только в Стамбуле...
Что манит их в Турцию?
Нет, чтобы прибыть в Украину?
Неужели не хотят отведать купленный в АТБ фальшивый йогурт и фальшивый кефир?
Инспекторы Турции в эти дни рассказывают работодателям о повышении штрафа за одного нелегального работника до 8 821 турецких лир (примерно в 1500 долларов). Кроме того, сами иностранные работники, работающие на предприятиях без разрешения на работу, будут оштрафованы на 3 527 лир (примерно 500 долларов), а работающие "на себя" без разрешения иностранцы, будут штрафоваться на 7 057 турецких лир.
Вот интересно: у каждого читателя этой ветки в матраце зашито минимум 75 000 долларов - так и продолжите бить меня ногами вместо того, чтобы устроить свою жизнь?
Бережёте на похороны?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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