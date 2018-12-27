Додано: Нед 04 сер, 2019 23:46

ГДЕ ЕСТЬ РАЙ НА ЗЕМЛЕ???



С 25 августа 2019 года повышаются штрафы за найм нелегальных работников в Турецкой республике, одновременно начнутся масштабные проверки рабочих мест, сообщает издание Habertürk.



За один день - 1 августа этого года - было выявлено 15 000 нелегалов - только в Стамбуле...

Что манит их в Турцию?

Нет, чтобы прибыть в Украину?

Неужели не хотят отведать купленный в АТБ фальшивый йогурт и фальшивый кефир?



Инспекторы Турции в эти дни рассказывают работодателям о повышении штрафа за одного нелегального работника до 8 821 турецких лир (примерно в 1500 долларов). Кроме того, сами иностранные работники, работающие на предприятиях без разрешения на работу, будут оштрафованы на 3 527 лир (примерно 500 долларов), а работающие "на себя" без разрешения иностранцы, будут штрафоваться на 7 057 турецких лир.

Вот интересно: у каждого читателя этой ветки в матраце зашито минимум 75 000 долларов - так и продолжите бить меня ногами вместо того, чтобы устроить свою жизнь?

Бережёте на похороны?

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)