Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25

Ваши сведения о сирийцах сильно преувеличены и совершенно неверны.

Сирийские беженцы все как один имеют особый статус в Турецкой республике, все имеют ВНЖ и все получают пособие от государства - слышал что половину от минималки.

И они вовсе не являются нелегалами.

Они находятся на территории Турции легально и законно.

Где они находятся - для меня загадка, ибо их реально не видео и не слышно. Я проехал многие тысячи км по Турции и не видел нигде поселений или «лагерей».

Сам общался с одним сирийцем - тот успешно работал на строительстве мини-стадиона недалёко от моего дома, так ему и позавидовать можно: сказал, что был уже в США и Болгарии, но прорываться будет в Швецию. Говорил со мною на английском. У вас все рабочие говорят на английском?

Насколько я знаю - основной массив нелегалов - граждане Казахстана, Туркмении.

Вот про этих слышу часто.

Обычно въезжают в Турцию легально, а потом просто остаются, нарушая сроки пребывания.

Интересный источник доходов государства:

Если нелегал покидает территорию Турции, прямо на границе предлагают уплатить штраф за каждый день просрочки.

Что интересно, штраф - его величиям - зависит от гражданства такого человека.

Штраф платится прямо на пограничном контроле (есть касса).

А если не заплатил - выпускают, как же не выпустить, но ставят Депортацию на пять лет.

Так то вот!

Так что про сирийских беженцев вы напрасно - ещё надо завидовать.

То что я слышал и знаю - украинцы умные и все оформляют или ВНЖ или рабочую визу.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)