flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:56
flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:00
Пришел ответ из Греции пока я рулил на трассе "Днепр-Киев-Львов":
Цитирую по оригиналу Вайбера:
"Plus", mega plus, но каждый месяц я пополняю 20+ PLN, в этом - все бесплатные звонки и интернет в Польше и EU. В EU думаю в каком-то ограниченном количестве - но мне всегда хватало..."
В Киеве - точнее, в Борисполе - был в 15-00, вручили нужные бумаги с живыми печатями и бутылку армянского коньяка - Божились, что лично привезли из Еревана - решил отказаться от банкета и всего такого - и укатил на Львов... Весь Киев пересёк за 30 минут - сам удивился...
Везет людЯм: сидя на одной попе, никуда не ездят, только что и делов читать мою ветку...
Я во Львове, в 22-00 открыл армянский коньяк и шпроты.
ну что же... пользуемся прелестями жития в Украине... в Анталии в мечети муэдзин точно мне не откроет армянский коньяк... скоро - Румыния, Болгария, Стамбул...
Вам-то хорошо...
Неприятные экономические новости дня: сегодня в Турции подорожали - монополия государства - сигареты.
Были по 13 лир - цена почти как в Украине - стали 15 лир...
Берем калькулятор:
- за минималку в Украине - 4 200 - человек может купить в месяц 100 пачек сигарет (конечно, не купит, он что - дурак???)
- за минималку в Турции - 2 060 - человек купит 137 пачек таких же (я не очень уверен что по качеству такие же - по названию - да - Уинстон Слимс Грей) сигарет.
Ну кто бы сомневался, что в Украине живут самые самые богатые нищие в мире????
P.S. Пью коньяк во Львове: вспоминая любимого артиста Вилли Токарева... Ушёл сегодня в мир иной...
Вот чьи песни я всегда любил - это Анатолия Днепрова и его...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:46
ГДЕ ЕСТЬ РАЙ НА ЗЕМЛЕ???
С 25 августа 2019 года повышаются штрафы за найм нелегальных работников в Турецкой республике, одновременно начнутся масштабные проверки рабочих мест, сообщает издание Habertürk.
За один день - 1 августа этого года - было выявлено 15 000 нелегалов - только в Стамбуле...
Что манит их в Турцию?
Нет, чтобы прибыть в Украину?
Неужели не хотят отведать купленный в АТБ фальшивый йогурт и фальшивый кефир?
Инспекторы Турции в эти дни рассказывают работодателям о повышении штрафа за одного нелегального работника до 8 821 турецких лир (примерно в 1500 долларов). Кроме того, сами иностранные работники, работающие на предприятиях без разрешения на работу, будут оштрафованы на 3 527 лир (примерно 500 долларов), а работающие "на себя" без разрешения иностранцы, будут штрафоваться на 7 057 турецких лир.
Вот интересно: у каждого читателя этой ветки в матраце зашито минимум 75 000 долларов - так и продолжите бить меня ногами вместо того, чтобы устроить свою жизнь?
Бережёте на похороны?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Пон 05 сер, 2019 05:28
И кто эти нелегальные работники?
Неужели украинцы или все-таки сирийцы из лагерей для беженцев?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25
Ваши сведения о сирийцах сильно преувеличены и совершенно неверны.
Сирийские беженцы все как один имеют особый статус в Турецкой республике, все имеют ВНЖ и все получают пособие от государства - слышал что половину от минималки.
И они вовсе не являются нелегалами.
Они находятся на территории Турции легально и законно.
Где они находятся - для меня загадка, ибо их реально не видео и не слышно. Я проехал многие тысячи км по Турции и не видел нигде поселений или «лагерей».
Сам общался с одним сирийцем - тот успешно работал на строительстве мини-стадиона недалёко от моего дома, так ему и позавидовать можно: сказал, что был уже в США и Болгарии, но прорываться будет в Швецию. Говорил со мною на английском. У вас все рабочие говорят на английском?
Насколько я знаю - основной массив нелегалов - граждане Казахстана, Туркмении.
Вот про этих слышу часто.
Обычно въезжают в Турцию легально, а потом просто остаются, нарушая сроки пребывания.
Интересный источник доходов государства:
Если нелегал покидает территорию Турции, прямо на границе предлагают уплатить штраф за каждый день просрочки.
Что интересно, штраф - его величиям - зависит от гражданства такого человека.
Штраф платится прямо на пограничном контроле (есть касса).
А если не заплатил - выпускают, как же не выпустить, но ставят Депортацию на пять лет.
Так то вот!
Так что про сирийских беженцев вы напрасно - ещё надо завидовать.
То что я слышал и знаю - украинцы умные и все оформляют или ВНЖ или рабочую визу.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:29
"Це пекло!" Відео з пляжу Азовського моря злякало мережу
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:38
Тільки я вас дуже благаю: не показуйте це відео тим хВахівцям, що тут мені розказували, який я дурень, що купив квартиру там, де всі пляжі мають екологічний сертифікат "Блакитний прапор"...
Ох я ж і дурень...
Це після того, як ледь не купив квартиру в Хургаді (10 000 доларів без ремонту, з ремонтом - 17 000 доларів)... в Києві (100 квадратів по 750 доларів)... в Польщі (1450 ойро квадрат, Бєльсько-Бяла).. в Словаччині (1500 ойро квадрат - дерев"яні сруби під ключ неподалік від Високих Татр) ... в Болгарії (25 000 ойро квартира "1+1" з меблями)... І чим же я думав????
От же ж дурень я...
Та й взагалі - сваха он знущається зранку з мене, написала в Скайпі:
"На следующей неделе, в субботу, едем на ярмарку вина с традиционным обедом. Это стоит того! Так только можно снимать стресс..."
Живуть же люди в Тулузі... не хочуть йти торгувати китайськими трусами та справжніми шкіряними "лабутенами" за 125 гривень...
Забув, чи я писав, що в рідному містечку свата є вілла "Анталія"? Адреса: Chemin du Grand Mont - Bois de Cise, 80460 Ольт
От досі не можу заспокоїтися, що вони продали батьківський будинок свата біля Ла Маншу за 80 000 йро (просили 90 000 - вііддали за 80 000)....
Сват каже, що там йому понімаєте лі - "клімат не підходить": тумани та хмари... А будинок був "вселяйся та живи!"
Ні, щоби купити біля Азовського моря чудову дачу всього за 10 000 ойро - там зараз йде масовий розпродаж дач...
Рибу на Арабатці вже ловити нема де...
Далі умовного кордону між окупантами та нами - життя немає: там росіяни нагородили такого на Арабатській стрілці, що оборонні вали захисників Лєнінграду в 1943 році нервово палять "Беломорканал" обабіч дороги... І пєленгас вже до речі не ловиться... І бичка немає вже де ловити... І чудові дачі - розпродаж - 10 000 ойро. Не жартую...
Родичка повернулася з України - провідувала батьків - в рідну Анталію, в свою чудову трикімнатну квартиру на третьому поверсі, площа 100 квадратів - батьки подарували чоловікові - громадянину Туреччини... Вже прислала фото з пляжу... Бавляться та купаються... Анталія...
P.S. Віллу "Анталія" на північно-західному узбережжі Франції можна легко забронювати.
Номер коштує 3 829 гривень на добу.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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