Додано: Пон 05 сер, 2019 10:43

ЛИКБЕЗ

(ликвидаця безграмотности)



В жизни бывает всяко-разно.



Вот в Фейсбуке напечатали такое: жизнь поделилась на "вчера" и на "сегодня".

"Вчера" был здоровый 20-ти летний парень.

"Сегодня" обнаружил какой-то синяк на плече. Ну синяк и синяк, все бывает, особенно у 20-ти летнего парня: и синяк может быть на бедре от спорта, и спина может быть расцарапана и - чего правду таить - "засос" на шее.

Помазали синяк мазью - не проходит.

Сделали МРТ - рак кости плечевого пояса, требуется химиотерапия, удаление кости и замена её протезом.

На минуточку - 200 000 евро надо на все про все с непонятным финалом.



В Турецкой республике вся полная медицинская помощь онкологическим больным - бесплатно за счет государства.

Причем, не так как у нас: все знают о бесплатной программе по установке стентов в коронарный сосуд сердца.

Совершенно бесплатно. Госпрограмма.

Правда те, кто вставляет, на ухо пациенту шепчут, что стент типа "не такой", не "той модели", и вставлять его надо "не так". И уговаривают вставлять "так" и "правильно"... И за деньги, то есть денюжки такие разные...

Прикольно, правда?

Это при том, что сейчас медработникам в Украине реально подняли зарплату. Например, новичок-врач - выпускник университета - стартует с зарплаты в 15 000 гривен (средняя по Киеву на сегодня).

А уж врач со стажем получает 25 000 - 30 000 в месяц.

Кстати, я вот на днях был в Департаменте здравоохранения одного областного центра - МНОГО вакансий, приглашают лиц с медобразованием и организаторскими способностями.



Ба, так вот, мало ли что в жизни бывает...

Как говорил Коровьев - герой романа "Мастер и Маргарита":

— Эх, Никанор Иванович! — задушевно воскликнул неизвестный. — Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, все это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает!



Так вот, как получить гражданство Турецкой республики?

Тезисно - без чтения Законов вот так:

- По замужеству (3 года в браке)...

- По рабочей визе (5 лет непрерывной работы)...

- По инвестициям в недвижимость - покупка недвижимости на сумму в 250 000 долларов по Кадастровой оценке...

- По инвестициям в промышленность (создание 50 рабочих мест)...

- После 5 лет проживания в Турецкой республике по ВНЖ... (допускается отстутствие в стране не более 365 дней за 5 лет).

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)