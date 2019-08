Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 375376377378 Додано: Вів 06 сер, 2019 06:40 А ВЫ УЖЕ КУПИЛИ В АПТЕКЕ ЛОРАТАДИН?

(или спасаемся в Анталии от аллергии на амброзию)



Из Википедии: Лоратади́н — блокатор H1-гистаминовых рецепторов, препарат длительного действия. Лоратадин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Одобрен FDA в 1993 году. На 2001 год являлся наиболее назначаемым в мире противоаллергическим препаратом с 1994 года.



Автор специально тщательно разглядывал на трассе "Киев-Житомир-Ривне-Львов" заросли амброзии, что в большом количестве растет вдоль всех дорог, улиц и тротуаров.

Скоро...

Уже скоро...

В этом году как-то амброзия слегка задержалась...

Обычно ужас начинается 3 августа.

Миллионы людей, проснувшись утром, начнут чихать, кашлять, тереть глаза и прикладывать к носу платок размером с полотенце. Сотни тысяч побегут к аллергологам. Сотни тысяч пойдут делать себе сложные гормональные уколы. Сотни тысяч еще не догадаются, что их организм слегка отличается от других человеческих организмов повышенной реакцией на вторжение в их организм чужеродных гаметофитов.

Спасения нет. Даже если у вас на приусадебном участке вырваны все ростки амброзии - пыльца её переносится ветром на большие расстояния. Пыльца попадет на слизистую внутреннюю поверхность носа, гортани, бронхов и глаз.

Пыльца растения - скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.



Для человеческого организма - пыльца амброзии - это инопланетянин, пытающийся оплодотворить клетки человеческого организма. Включаются защитные механизмы: начинается обильное слюноотделение, появляется слезоточивость, нос реагирует повышенным выделением носовой жидкости, из глаз текут слезы, человек теряет работоспособность.

Не всегда, но следующая стадия развития аллергического ринита и аллергического бронхита - это астма. Навсегда.

Ненадолго спасает умывание холодной водой и сигарета. Начинается судорожное спасение жилища: закрываются все форточки, отклеиваются окна для исключения попадания пыльцы в комнату.

Потирают руки фармацевты и дельцы от медицины: одно и то же вещество под названием "Лоратадин" упаковывают в красивые коробочки с ДРУГИМ названием, и вместо того, чтобы продать спасительное лекарство под названием "Лоратадин" (выпускается в Украине и стоит недорого) продается что-то с красивым названием, например "Цитрин" - в 10 раз дороже.



Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию.

1. Станция метро глубокого залегания. Опуститься на такую станцию, занять место на лавочке и находиться там как можно дольше, в идеале - круглосуточно.

2. Западный Крым в районе Севастополя-Фороса - по структуре почвы в том регионе амброзия там не растет. Спасает не всегда - ветром все равно доносит пыльцу из центра Крыма или его востока. Говорят - я давно не был в Крыму - что этот второй способ уже не работает, в связи с обильным распространениям семян амброзии с помощью колес транспорта, нахлынувшему в Крым из Краснодарского края.

3. Западная Украина. Наример, сейчас аншлаг в Трускавце - жители Запорожья, Киева, Днепра и Харькова заселили все жилые помещения лечебного Трускавца и Карпат, и наслаждаются чистым почти горным воздухом. Самое время надолго поселиться во Львове и наслаждаться экскурсиями в Підгорецький замок, Олеський замок, замок в Старому селі, відвідувати чудове місто під назвою "Жовква" (дуже рекомендую).

4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.

Как видите, всё просто.

Зачем же травить себя этиловым эфиром 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты???

Брутто-формула:



Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии изоферментов цитохрома CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6.



P.S. Для справки:«Цена на операцию по пересадке печени в России - 50 000 долларов, в Германии - 100 000 евро, в Беларуси – почти 132 000$, в то время как в Турции проводят такую же операцию почти в 2 раза дешевле. При этом, в турецких клиниках оперируют ведущие трансплантологи Европы, а приживляемость пересаженного органа составляет более 90%.» (Екатерина Колико, старший врач-координатор международного центра поддержки пациентов Bookimed). Простая арифметика: зачем же тратить 132 000$ на пересадку угробленной медикаментами печени, если за эти деньги можно купить минимум 2 (две) квартиры "1+1" в Анталии и жить припеваючи, дегустируя вечерком на балконе лучшие вина из региона Памуккале и Денизли, и закусывая их белым мягким сыром? И все это - почти за копейки...

Из недорогих вин рекомендую купить в супермаркете Carrefour в Турции вина ТМ SAVA серии Premium:

Winery: Sava

Grapes: Sauvignon Blanc, Narince

Food pairing: Rich fish (salmon, tuna etc), Shellfish, Vegetarian

Отзывы дегустаторов:

- Nice smell with butter-flower and fresh, sour sweet taste. Good price! (Примечание: ориентир цены 25-30 лир или 115-135 гривен бутылка).

- Really good price taste ratio.

- What do I think ? I am surprised in deed .. Its deffinetly what you get far worth than you pay! Beautiful light yellow-green colour, Lemon and melon notes on the nose and grepfruit notes in palate well balanced with medium body spicy and long finish , you may feel very small touch of sugar at very end. I will keep a few bottle in my fridge for my friend. (или спасаемся в Анталии от аллергии на амброзию)Из Википедии: Лоратади́н — блокатор H1-гистаминовых рецепторов, препарат длительного действия. Лоратадин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Одобрен FDA в 1993 году. На 2001 год являлся наиболее назначаемым в мире противоаллергическим препаратом с 1994 года.Автор специально тщательно разглядывал на трассе "Киев-Житомир-Ривне-Львов" заросли амброзии, что в большом количестве растет вдоль всех дорог, улиц и тротуаров.Скоро...Уже скоро...В этом году как-то амброзия слегка задержалась...Обычно ужас начинается 3 августа.Миллионы людей, проснувшись утром, начнут чихать, кашлять, тереть глаза и прикладывать к носу платок размером с полотенце. Сотни тысяч побегут к аллергологам. Сотни тысяч пойдут делать себе сложные гормональные уколы. Сотни тысяч еще не догадаются, что их организм слегка отличается от других человеческих организмов повышенной реакцией на вторжение в их организм чужеродных гаметофитов.Спасения нет. Даже если у вас на приусадебном участке вырваны все ростки амброзии - пыльца её переносится ветром на большие расстояния. Пыльца попадет на слизистую внутреннюю поверхность носа, гортани, бронхов и глаз.Пыльца растения - скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.Для человеческого организма - пыльца амброзии - это инопланетянин, пытающийся оплодотворить клетки человеческого организма. Включаются защитные механизмы: начинается обильное слюноотделение, появляется слезоточивость, нос реагирует повышенным выделением носовой жидкости, из глаз текут слезы, человек теряет работоспособность.Не всегда, но следующая стадия развития аллергического ринита и аллергического бронхита - это астма. Навсегда.Ненадолго спасает умывание холодной водой и сигарета. Начинается судорожное спасение жилища: закрываются все форточки, отклеиваются окна для исключения попадания пыльцы в комнату.Потирают руки фармацевты и дельцы от медицины: одно и то же вещество под названием "Лоратадин" упаковывают в красивые коробочки с ДРУГИМ названием, и вместо того, чтобы продать спасительное лекарство под названием "Лоратадин" (выпускается в Украине и стоит недорого) продается что-то с красивым названием, например "Цитрин" - в 10 раз дороже.Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию.1. Станция метро глубокого залегания. Опуститься на такую станцию, занять место на лавочке и находиться там как можно дольше, в идеале - круглосуточно.2. Западный Крым в районе Севастополя-Фороса - по структуре почвы в том регионе амброзия там не растет. Спасает не всегда - ветром все равно доносит пыльцу из центра Крыма или его востока. Говорят - я давно не был в Крыму - что этот второй способ уже не работает, в связи с обильным распространениям семян амброзии с помощью колес транспорта, нахлынувшему в Крым из Краснодарского края.3. Западная Украина. Наример, сейчас аншлаг в Трускавце - жители Запорожья, Киева, Днепра и Харькова заселили все жилые помещения лечебного Трускавца и Карпат, и наслаждаются чистым почти горным воздухом. Самое время надолго поселиться во Львове и наслаждаться экскурсиями в Підгорецький замок, Олеський замок, замок в Старому селі, відвідувати чудове місто під назвою "Жовква" (дуже рекомендую).4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.Как видите, всё просто.Зачем же травить себя этиловым эфиром 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты???Брутто-формула:Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии изоферментов цитохрома CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6.Для справки:«Цена на операцию по пересадке печени в России - 50 000 долларов, в Германии - 100 000 евро, в Беларуси – почти 132 000$, в то время как в Турции проводят такую же операцию почти в 2 раза дешевле. При этом, в турецких клиниках оперируют ведущие трансплантологи Европы, а приживляемость пересаженного органа составляет более 90%.» (Екатерина Колико, старший врач-координатор международного центра поддержки пациентов Bookimed). Простая арифметика: зачем же тратить 132 000$ на пересадку угробленной медикаментами печени, если за эти деньги можно купить минимум 2 (две) квартиры "1+1" в Анталии и жить припеваючи, дегустируя вечерком на балконе лучшие вина из региона Памуккале и Денизли, и закусывая их белым мягким сыром? И все это - почти за копейки...Из недорогих вин рекомендую купить в супермаркете Carrefour в Турции вина ТМ SAVA серии Premium:Winery: SavaGrapes: Sauvignon Blanc, NarinceFood pairing: Rich fish (salmon, tuna etc), Shellfish, VegetarianОтзывы дегустаторов:- Nice smell with butter-flower and fresh, sour sweet taste. Good price! (Примечание: ориентир цены 25-30 лир или 115-135 гривен бутылка).- Really good price taste ratio.- What do I think ? I am surprised in deed .. Its deffinetly what you get far worth than you pay! Beautiful light yellow-green colour, Lemon and melon notes on the nose and grepfruit notes in palate well balanced with medium body spicy and long finish , you may feel very small touch of sugar at very end. "Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо) akurt

Повідомлень: 3397 З нами з: 12.02.09 Подякував: 698 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 10:47 akurt написав: Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию.

4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.

Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию.4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.



Как там говорилось в рекламе 90х "При всем богатстве выбора другой альтернативы нет".

Или, перефразируя, раньше все догори вели в Рим, а теперь в Анталию.



PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.

Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии, в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии Как там говорилось в рекламе 90х "При всем богатстве выбора другой альтернативы нет".Или, перефразируя, раньше все догори вели в Рим, а теперь в Анталию.PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии, в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1655 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 10:59 Одна із цікавих гілок форуму має назву:

"Інвестуємо в нерухомість закордоном".

Гілка дуже цікава: люди мріють вивезти на картці Приватбанку 100 000 доларів, щоби купити щось у Лондоні за 300 000 британських фунтів без перевірки джерел надходження коштів на територію Великої Британії, розмірковують про таке:

"Що краще: бути багатим, але здоровим, чи бути бідним, але хворим".

Дуже цікава гілка. Я читаю.

Мені це нагадує роки підліткові, нам було десь 14 років, коли ми сиділи на березі ставка із хлопцями, та, жуючи насіння соняшника, слухали - будучі цнотливими та незайманими, розповідь бувалого "секс-героя", який був насправді таким же незайманим, про свої "геройські" подвиги.



Так ось, свіжі новини від "інвесторів" у житло в Іспанії.



Капіталовкладення: 150 000 ойро.

Квартира МАЛОЇ площі. Правда хвастаються, що "вєранда" велика: 17 квадратів.



Так ось про здавання такої прєлєсті:

Виручка за 1 рік - 3 000 ойро (три тісячі ойро). Це при капіталовкладеннях в 150 000 ойро.

Самі там були 1 (ОДИН) раз.

Саме цікаве: забудовник, компанія, шо обслуговує, та компанія, що здає в оренду - це три споріднені але різні компанії.

Щасливий володар прєлєсті хоче попасти САМ в свою власну квартиру - повинен попередити ці компанії щонайменше за 185 днів до візиту. Такі умови.

Щасливі володарі зараз в ці дні умовляють всіх родичів поїхти та відпочити за нормальну плату - але всі знайомі повинні попередити про візит за 185 діб.

На сьогодні нєт ніхто.

Ось вам і Інвестуємо в нерухомість за (окремо пишеться) кордоном. "Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо) akurt

Повідомлень: 3397 З нами з: 12.02.09 Подякував: 698 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2019 12:20 shapo написав: PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.

Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии , в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.Вся, в то время как нормализация обмена веществ гражданинаприводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу)



Наш приятель shapo относится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген.

Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок.

Такое бывает.

Тут надо однозначно:

- либо перекреститься, опираясь на Библию: «…Отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26)";

- либо перечитать Талмуд, где в трактате Шабат 82, написано, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чьи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!», либо перелистать Хорев, в главах законов, глава седьмая, где есть запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом: «Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе… Они ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности";

- или обратиться к Корану, где написано, что разговаривая со своими последователями, Пророк Мухаммад сказал, что в глазах Бога сильный верующий всегда лучше, чем слабый верующий". Под словом «сила» подразумевается здесь не только сила веры или сила характера, но и крепкое здоровье.



Я имел ввиду, что вопрос можно решить однозначно кардинально, если у вас аллергия на обычные газонные травы, которые цветут с 15 мая по 15 июля и/или на амброзию (самый ужасный период обычно длится с 3 августа до 3 ноября): взять и поменять место жительства. Варианты указал выше.

Ну а нет, так нет, помогут гормональные уколы в бедро правой ноги. Действуют. Приятель колется.

Правда место жительства поменял: продал недвигу в Днепре (очень удачно) и переехал во Львов (очень удачно).



Кстати, пошла жара на львовскую недвижимость:

- земельные участки в ближнем пригороде - Малечковичи - по 6 500 долларов за сотку.

- квартира в "спарке" без внутренних работ с цены 90 000 долларов поднялась до 110 000 долларов.

- квартиры на Стрыйской в ЖК "Авалон" при продаже от застройщика по 500 долларов год назад выкуплены на 100% и сейчас выставлены в продажу перекупщиками по 1 000 за квадрат. Это при том, что там только стены из газобетона и нет даже стяжки.

- коммерческая недвижимость: первый этаж по Стрыйской и подвал там же - по 1500 долларов за квадрат. Это чтобы купить прелесть без стяжки по 1 000 баксов за квадрат, вкинуть ремонт еще 15 000 - 25 000 и потом питаться "отбить" в течение 40 лет цену и квартиры, и её ремонта, и коммерческой типа недвижимости и ее - родимой - ремонта.

А там уже и на кладбище можно с чистой совестью...



Ощущение, что народ как то не очень ждёт милостей от природы... Наш приятельотносится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген.Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок.Такое бывает.Тут надо однозначно:- либо перекреститься, опираясь на Библию: «…Отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26)";- либо перечитать Талмуд, где в трактате Шабат 82, написано, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чьи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!», либо перелистать Хорев, в главах законов, глава седьмая, где есть запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом: «Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе… Они ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности";- или обратиться к Корану, где написано, что разговаривая со своими последователями, Пророк Мухаммад сказал, что в глазах Бога сильный верующий всегда лучше, чем слабый верующий". Под словом «сила» подразумевается здесь не только сила веры или сила характера, но иЯ имел ввиду, что вопрос можно решить однозначно кардинально, если у вас аллергия на обычные газонные травы, которые цветут с 15 мая по 15 июля и/или на амброзию (самый ужасный период обычно длится с 3 августа до 3 ноября): взять и поменять место жительства. Варианты указал выше.Ну а нет, так нет, помогут гормональные уколы в бедро правой ноги. Действуют. Приятель колется.Правда место жительства поменял: продал недвигу в Днепре (очень удачно) и переехал во Львов (очень удачно).Кстати, пошла жара на львовскую недвижимость:- земельные участки в ближнем пригороде - Малечковичи - по 6 500 долларов за сотку.- квартира в "спарке" без внутренних работ с цены 90 000 долларов поднялась до 110 000 долларов.- квартиры на Стрыйской в ЖК "Авалон" при продаже от застройщика по 500 долларов год назад выкуплены на 100% и сейчас выставлены в продажу перекупщиками по 1 000 за квадрат. Это при том, что там только стены из газобетона и нет даже стяжки.- коммерческая недвижимость: первый этаж по Стрыйской и подвал там же - по 1500 долларов за квадрат. Это чтобы купить прелесть без стяжки по 1 000 баксов за квадрат, вкинуть ремонт еще 15 000 - 25 000 и потом питаться "отбить" в течение 40 лет цену и квартиры, и её ремонта, и коммерческой типа недвижимости и ее - родимой - ремонта.А там уже и на кладбище можно с чистой совестью...Ощущение, что народ как то не очень ждёт милостей от природы... "Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо) akurt

Повідомлень: 3397 З нами з: 12.02.09 Подякував: 698 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 375376377378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 4 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 398 , 399 , 400

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 3993 353766

jump Вів 06 сер, 2019 12:43 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 8 , 9 , 10

change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13 97 14266

change_pm Пон 05 сер, 2019 12:44 Про нерухомість у Києві останнім часом 1 , 2 , 3 , 4 , 5

RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04 45 5730

RealtyExpert Чет 18 лип, 2019 09:57