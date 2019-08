Додано: Вів 06 сер, 2019 06:40

(или спасаемся в Анталии от аллергии на амброзию)Из Википедии: Лоратади́н — блокатор H1-гистаминовых рецепторов, препарат длительного действия. Лоратадин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Одобрен FDA в 1993 году. На 2001 год являлся наиболее назначаемым в мире противоаллергическим препаратом с 1994 года.Автор специально тщательно разглядывал на трассе "Киев-Житомир-Ривне-Львов" заросли амброзии, что в большом количестве растет вдоль всех дорог, улиц и тротуаров.Скоро...Уже скоро...В этом году как-то амброзия слегка задержалась...Обычно ужас начинается 3 августа.Миллионы людей, проснувшись утром, начнут чихать, кашлять, тереть глаза и прикладывать к носу платок размером с полотенце. Сотни тысяч побегут к аллергологам. Сотни тысяч пойдут делать себе сложные гормональные уколы. Сотни тысяч еще не догадаются, что их организм слегка отличается от других человеческих организмов повышенной реакцией на вторжение в их организм чужеродных гаметофитов.Спасения нет. Даже если у вас на приусадебном участке вырваны все ростки амброзии - пыльца её переносится ветром на большие расстояния. Пыльца попадет на слизистую внутреннюю поверхность носа, гортани, бронхов и глаз.Пыльца растения - скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.Для человеческого организма - пыльца амброзии - это инопланетянин, пытающийся оплодотворить клетки человеческого организма. Включаются защитные механизмы: начинается обильное слюноотделение, появляется слезоточивость, нос реагирует повышенным выделением носовой жидкости, из глаз текут слезы, человек теряет работоспособность.Не всегда, но следующая стадия развития аллергического ринита и аллергического бронхита - это астма. Навсегда.Ненадолго спасает умывание холодной водой и сигарета. Начинается судорожное спасение жилища: закрываются все форточки, отклеиваются окна для исключения попадания пыльцы в комнату.Потирают руки фармацевты и дельцы от медицины: одно и то же вещество под названием "Лоратадин" упаковывают в красивые коробочки с ДРУГИМ названием, и вместо того, чтобы продать спасительное лекарство под названием "Лоратадин" (выпускается в Украине и стоит недорого) продается что-то с красивым названием, например "Цитрин" - в 10 раз дороже.Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию.1. Станция метро глубокого залегания. Опуститься на такую станцию, занять место на лавочке и находиться там как можно дольше, в идеале - круглосуточно.2. Западный Крым в районе Севастополя-Фороса - по структуре почвы в том регионе амброзия там не растет. Спасает не всегда - ветром все равно доносит пыльцу из центра Крыма или его востока. Говорят - я давно не был в Крыму - что этот второй способ уже не работает, в связи с обильным распространениям семян амброзии с помощью колес транспорта, нахлынувшему в Крым из Краснодарского края.3. Западная Украина. Наример, сейчас аншлаг в Трускавце - жители Запорожья, Киева, Днепра и Харькова заселили все жилые помещения лечебного Трускавца и Карпат, и наслаждаются чистым почти горным воздухом. Самое время надолго поселиться во Львове и наслаждаться экскурсиями в Підгорецький замок, Олеський замок, замок в Старому селі, відвідувати чудове місто під назвою "Жовква" (дуже рекомендую).4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.Как видите, всё просто.Зачем же травить себя этиловым эфиром 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты???Брутто-формула:Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии изоферментов цитохрома CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6.Для справки:«Цена на операцию по пересадке печени в России - 50 000 долларов, в Германии - 100 000 евро, в Беларуси – почти 132 000$, в то время как в Турции проводят такую же операцию почти в 2 раза дешевле. При этом, в турецких клиниках оперируют ведущие трансплантологи Европы, а приживляемость пересаженного органа составляет более 90%.» (Екатерина Колико, старший врач-координатор международного центра поддержки пациентов Bookimed). Простая арифметика: зачем же тратить 132 000$ на пересадку угробленной медикаментами печени, если за эти деньги можно купить минимум 2 (две) квартиры "1+1" в Анталии и жить припеваючи, дегустируя вечерком на балконе лучшие вина из региона Памуккале и Денизли, и закусывая их белым мягким сыром? И все это - почти за копейки...Из недорогих вин рекомендую купить в супермаркете Carrefour в Турции вина ТМ SAVA серии Premium:Winery: SavaGrapes: Sauvignon Blanc, NarinceFood pairing: Rich fish (salmon, tuna etc), Shellfish, VegetarianОтзывы дегустаторов:- Nice smell with butter-flower and fresh, sour sweet taste. Good price! (Примечание: ориентир цены 25-30 лир или 115-135 гривен бутылка).- Really good price taste ratio.- What do I think ? I am surprised in deed .. Its deffinetly what you get far worth than you pay! Beautiful light yellow-green colour, Lemon and melon notes on the nose and grepfruit notes in palate well balanced with medium body spicy and long finish , you may feel very small touch of sugar at very end.