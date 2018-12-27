Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А ВЫ УЖЕ КУПИЛИ В АПТЕКЕ ЛОРАТАДИН? (или спасаемся в Анталии от аллергии на амброзию)
Из Википедии: Лоратади́н — блокатор H1-гистаминовых рецепторов, препарат длительного действия. Лоратадин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Одобрен FDA в 1993 году. На 2001 год являлся наиболее назначаемым в мире противоаллергическим препаратом с 1994 года.
Автор специально тщательно разглядывал на трассе "Киев-Житомир-Ривне-Львов" заросли амброзии, что в большом количестве растет вдоль всех дорог, улиц и тротуаров. Скоро... Уже скоро... В этом году как-то амброзия слегка задержалась... Обычно ужас начинается 3 августа. Миллионы людей, проснувшись утром, начнут чихать, кашлять, тереть глаза и прикладывать к носу платок размером с полотенце. Сотни тысяч побегут к аллергологам. Сотни тысяч пойдут делать себе сложные гормональные уколы. Сотни тысяч еще не догадаются, что их организм слегка отличается от других человеческих организмов повышенной реакцией на вторжение в их организм чужеродных гаметофитов. Спасения нет. Даже если у вас на приусадебном участке вырваны все ростки амброзии - пыльца её переносится ветром на большие расстояния. Пыльца попадет на слизистую внутреннюю поверхность носа, гортани, бронхов и глаз. Пыльца растения - скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.
Для человеческого организма - пыльца амброзии - это инопланетянин, пытающийся оплодотворить клетки человеческого организма. Включаются защитные механизмы: начинается обильное слюноотделение, появляется слезоточивость, нос реагирует повышенным выделением носовой жидкости, из глаз текут слезы, человек теряет работоспособность. Не всегда, но следующая стадия развития аллергического ринита и аллергического бронхита - это астма. Навсегда. Ненадолго спасает умывание холодной водой и сигарета. Начинается судорожное спасение жилища: закрываются все форточки, отклеиваются окна для исключения попадания пыльцы в комнату. Потирают руки фармацевты и дельцы от медицины: одно и то же вещество под названием "Лоратадин" упаковывают в красивые коробочки с ДРУГИМ названием, и вместо того, чтобы продать спасительное лекарство под названием "Лоратадин" (выпускается в Украине и стоит недорого) продается что-то с красивым названием, например "Цитрин" - в 10 раз дороже.
Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию. 1. Станция метро глубокого залегания. Опуститься на такую станцию, занять место на лавочке и находиться там как можно дольше, в идеале - круглосуточно. 2. Западный Крым в районе Севастополя-Фороса - по структуре почвы в том регионе амброзия там не растет. Спасает не всегда - ветром все равно доносит пыльцу из центра Крыма или его востока. Говорят - я давно не был в Крыму - что этот второй способ уже не работает, в связи с обильным распространениям семян амброзии с помощью колес транспорта, нахлынувшему в Крым из Краснодарского края. 3. Западная Украина. Наример, сейчас аншлаг в Трускавце - жители Запорожья, Киева, Днепра и Харькова заселили все жилые помещения лечебного Трускавца и Карпат, и наслаждаются чистым почти горным воздухом. Самое время надолго поселиться во Львове и наслаждаться экскурсиями в Підгорецький замок, Олеський замок, замок в Старому селі, відвідувати чудове місто під назвою "Жовква" (дуже рекомендую). 4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ. Как видите, всё просто. Зачем же травить себя этиловым эфиром 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты??? Брутто-формула: Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии изоферментов цитохрома CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6.
P.S. Для справки:«Цена на операцию по пересадке печени в России - 50 000 долларов, в Германии - 100 000 евро, в Беларуси – почти 132 000$, в то время как в Турции проводят такую же операцию почти в 2 раза дешевле. При этом, в турецких клиниках оперируют ведущие трансплантологи Европы, а приживляемость пересаженного органа составляет более 90%.» (Екатерина Колико, старший врач-координатор международного центра поддержки пациентов Bookimed). Простая арифметика: зачем же тратить 132 000$ на пересадку угробленной медикаментами печени, если за эти деньги можно купить минимум 2 (две) квартиры "1+1" в Анталии и жить припеваючи, дегустируя вечерком на балконе лучшие вина из региона Памуккале и Денизли, и закусывая их белым мягким сыром? И все это - почти за копейки... Из недорогих вин рекомендую купить в супермаркете Carrefour в Турции вина ТМ SAVA серии Premium: Winery: Sava Grapes: Sauvignon Blanc, Narince Food pairing: Rich fish (salmon, tuna etc), Shellfish, Vegetarian Отзывы дегустаторов: - Nice smell with butter-flower and fresh, sour sweet taste. Good price! (Примечание: ориентир цены 25-30 лир или 115-135 гривен бутылка). - Really good price taste ratio. - What do I think ? I am surprised in deed .. Its deffinetly what you get far worth than you pay! Beautiful light yellow-green colour, Lemon and melon notes on the nose and grepfruit notes in palate well balanced with medium body spicy and long finish , you may feel very small touch of sugar at very end. I will keep a few bottle in my fridge for my friend.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Автору известно только четыре места для спасения от аллергии на амброзию. 4. КУПИТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ МУЧИТЬСЯ.
Как там говорилось в рекламе 90х "При всем богатстве выбора другой альтернативы нет". Или, перефразируя, раньше все догори вели в Рим, а теперь в Анталию.
PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним. Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии, в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии
Одна із цікавих гілок форуму має назву: "Інвестуємо в нерухомість закордоном". Гілка дуже цікава: люди мріють вивезти на картці Приватбанку 100 000 доларів, щоби купити щось у Лондоні за 300 000 британських фунтів без перевірки джерел надходження коштів на територію Великої Британії, розмірковують про таке: "Що краще: бути багатим, але здоровим, чи бути бідним, але хворим". Дуже цікава гілка. Я читаю. Мені це нагадує роки підліткові, нам було десь 14 років, коли ми сиділи на березі ставка із хлопцями, та, жуючи насіння соняшника, слухали - будучі цнотливими та незайманими, розповідь бувалого "секс-героя", який був насправді таким же незайманим, про свої "геройські" подвиги.
Так ось, свіжі новини від "інвесторів" у житло в Іспанії.
Так ось про здавання такої прєлєсті: Виручка за 1 рік - 3 000 ойро (три тісячі ойро). Це при капіталовкладеннях в 150 000 ойро. Самі там були 1 (ОДИН) раз. Саме цікаве: забудовник, компанія, шо обслуговує, та компанія, що здає в оренду - це три споріднені але різні компанії. Щасливий володар прєлєсті хоче попасти САМ в свою власну квартиру - повинен попередити ці компанії щонайменше за 185 днів до візиту. Такі умови. Щасливі володарі зараз в ці дні умовляють всіх родичів поїхти та відпочити за нормальну плату - але всі знайомі повинні попередити про візит за 185 діб. На сьогодні нєт ніхто. Ось вам і Інвестуємо в нерухомість за (окремо пишеться) кордоном.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
shapo написав:PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним. Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии, в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии
Наш приятель shapo относится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген. Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок. Такое бывает. Тут надо однозначно: - либо перекреститься, опираясь на Библию: «…Отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26)"; - либо перечитать Талмуд, где в трактате Шабат 82, написано, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чьи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!», либо перелистать Хорев, в главах законов, глава седьмая, где есть запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом: «Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе… Они ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности"; - или обратиться к Корану, где написано, что разговаривая со своими последователями, Пророк Мухаммад сказал, что в глазах Бога сильный верующий всегда лучше, чем слабый верующий". Под словом «сила» подразумевается здесь не только сила веры или сила характера, но и крепкое здоровье.
Я имел ввиду, что вопрос можно решить однозначно кардинально, если у вас аллергия на обычные газонные травы, которые цветут с 15 мая по 15 июля и/или на амброзию (самый ужасный период обычно длится с 3 августа до 3 ноября): взять и поменять место жительства. Варианты указал выше. Ну а нет, так нет, помогут гормональные уколы в бедро правой ноги. Действуют. Приятель колется. Правда место жительства поменял: продал недвигу в Днепре (очень удачно) и переехал во Львов (очень удачно).
Кстати, пошла жара на львовскую недвижимость: - земельные участки в ближнем пригороде - Малечковичи - по 6 500 долларов за сотку. - квартира в "спарке" без внутренних работ с цены 90 000 долларов поднялась до 110 000 долларов. - квартиры на Стрыйской в ЖК "Авалон" при продаже от застройщика по 500 долларов год назад выкуплены на 100% и сейчас выставлены в продажу перекупщиками по 1 000 за квадрат. Это при том, что там только стены из газобетона и нет даже стяжки. - коммерческая недвижимость: первый этаж по Стрыйской и подвал там же - по 1500 долларов за квадрат. Это чтобы купить прелесть без стяжки по 1 000 баксов за квадрат, вкинуть ремонт еще 15 000 - 25 000 и потом питаться "отбить" в течение 40 лет цену и квартиры, и её ремонта, и коммерческой типа недвижимости и ее - родимой - ремонта. А там уже и на кладбище можно с чистой совестью...
Ощущение, что народ как то не очень ждёт милостей от природы...
P.S. Что-то я скучаю по форумчанину "Понаехал"... Притих. Сидит в глубокой как ее, ну что ниже пояса сзади... Блин, ну вот спросил бы у меня - был бы весь "зеленым"... Да и вообще - стреляют там, где он - и стреляют... В людей. В смысле в человеков... А такой блин был умный, так дышал, так дышал...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
В неньці вже є душ для псів у МЗК. А що в басурман ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Бусурманы совсем не больны собаками - как наши. Дома собак не держат, тем более дорогих и породистых. Если выгуливают собаку кто - точно кто-то из «наших». И потому тратиться на всякие «штучки» не будут. К собакам относятся сдержанно. В Коране записано, что собака - животное хорошее, но для дома и для отары овец. А дьявол типа кроется в шерсти собаки и в ее слюне. А вот кошек любят безумно: вдоль бордюров магазинов для животных толстым слоем насыпают не жалея корм. В самом центре Анталии возле «Башни с часами» вообще устроили городок с домиками для кошек. Я как-то пытался подсчитать, сколько там домиков под крепостной стеной - сбился со счета. Для меня что удобно: по стандартам застройки домов в Турции всегда на балкон выведен кран с водой и обязательно есть водослив. Вот там я имею возможность искупать собаку. Хотя вообще-то их купать вредно.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Наш приятель shapo относится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген. Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок. Такое бывает.
1) Современная доказательная медицина заточена под ургентные состояния с которыми научилась прекрасно справляться. Что касается хронических заболеваний,особенно без немедленной угрозы жизни пациента, то здесь предложение будет максимум перевести в ремиссию, но не вылечить. Поэтому мой случай всегда будет непонятен. 2) Бады вовсе не пищевые добавки, хотя и позиционируются чтобы не проходить полноценных клинических испытаний как таковые. В реальности это мезо-дозы в сравнении с клиническими препаратами и гомеопатией. На этом рынке как и везде 99% откровенного дерьма, особенно в млм. Но иногда встречается стоящее.
Ха-ха-ха! Бывают пробки не пробки, я тянучка по бульвару Ататюрка в час пик от центра в район Коньяалты на юг Анталии - заняты 3-4 полосы. Меня, как водителя, слегка напрягают «красные» светофоры по 90 секунд. Выключаю двигатель. А так я живу в хорошем микрорайоне - к морю, в сторону Камера и на север в сторону Стамбула прекрасные скоростные трассы. Ну и самое главное: мне на 8-00 в прокатный цех, на смену, в металлургический завод - не надо...
Ах, ещё в ночь с четверга на пятницу у родичей угнали авто дорогое 2018. Это вторая машина в семье. Если не нашли в течение суток - есть такая статистика - то уже и не найдут в ближайшие 30 лет... Жена несчастного получает 500$ в месяц. В эти минуты сидит и делит на калькуляторе 30000$ на 500$ и получается, что вторая игрушка для мужа ей стоит 60 месяцев работы или 5 лет жизни... Ах, 30 000 долларов... уехали в небытие... А жизнь была такой прекрасной... Ну, за 30 000 долларов хорошую квартиру бы в Анталии не купила бы - а вот в Алании - да!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Колись на гілці нерухомості - на "Львівській гілці" я написав, що "Центр Львова переміщується на його Південь" - в район Іподдрому та стадіону "Арена-Львів". Сміялися і не вірили.
А воно бач як сталося: - Іпором вже і не іподром наче - вже стоїть будівельний кран та відкрито офіс продажу квартир від BAUHOUSE... - територію під паркуванням ТІR - то територія між Іподромом та трасою на південь - у Карпати - вже трохи розрили та врізали трубу водогону великого діаметра - там почнуть будувати величезний Бізнес-центр... Повторюю: ве-ли-чез-ний-біз-нес-центр... Зрозуміли? - ще південніше - село таке собі не село - ніяке зовсім - а ціни на оренду 1-к квартир підскочили відразу до цифри 7 500 гривень на місяць - ось вам і село "Солонка"... Гроші селянам падають просто із неба... От же парадокс який - в центрі Запоріжжя, біля самого у минулому "Обкому партії" можна зняти двокімнатну "сталінку" за 4 000, а у селі під Львовом - 1-кімнатну - відвічі (!!!) дорожче.... Хто би - крім мене - про це міг ще подумати та вгадати? А я писав ще рік чи півтора тому - "безпрограшний варіянт" - купуєш на Науковій - то вулиця така у Львові на перехресті Стрийської, що веде на південь - у Карпати - та вулиці з дивною науковою назвою - за 24 000 - 26 000 доларів - та здаєш за 6 000 гривень щонайменше. Маєш 10% річних по валюті... Сміялися марнотратці... - в ЖК "Новий" - де я умволяв, стоячі на колінах, одного мудрого форумчанина купити квартирку, поки були по собівартості - немає в продажу вже давно нічого. Ну як нічого, продається одна квартира без ремонту - 115 кв. м за 180 000 доларів та одна дуже непогана "двушка" з повним ремонтом і меблями - за 110 000 доларів. А так все розібрали. - У Забудовника "МетГал" вже стоїть черга - на етапі сьогоднішніго котловану вже викуповують квартири - ще можна взяти - встигнути - по 690 доларів за квадрат. Там забудовник - суперовий. Беруть в чергу...
Ну ось так: "Центр Львова переміщується на Південь".
А ми намагаємося вгадати - разом зі мною - майбутнє... Це - легко!
ПОГАНИМ Є ТОЙ ФОРУМЧАНИН, ЯКИЙ НЕ МРІЄ СТАТИ БУСУРМАНИНОМ (роздуми під час очікуваня цифри "400 000" - кількості переглядів цієї гілки форуму)
Текст буде пізніше.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)