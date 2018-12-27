Додано: Вів 06 сер, 2019 12:20

shapo написав: PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.

Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии , в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним.Вся, в то время как нормализация обмена веществ гражданинаприводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу)

Наш приятельотносится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген.Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок.Такое бывает.Тут надо однозначно:- либо перекреститься, опираясь на Библию: «…Отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26)";- либо перечитать Талмуд, где в трактате Шабат 82, написано, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чьи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!», либо перелистать Хорев, в главах законов, глава седьмая, где есть запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом: «Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе… Они ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности";- или обратиться к Корану, где написано, что разговаривая со своими последователями, Пророк Мухаммад сказал, что в глазах Бога сильный верующий всегда лучше, чем слабый верующий". Под словом «сила» подразумевается здесь не только сила веры или сила характера, но иЯ имел ввиду, что вопрос можно решить однозначно кардинально, если у вас аллергия на обычные газонные травы, которые цветут с 15 мая по 15 июля и/или на амброзию (самый ужасный период обычно длится с 3 августа до 3 ноября): взять и поменять место жительства. Варианты указал выше.Ну а нет, так нет, помогут гормональные уколы в бедро правой ноги. Действуют. Приятель колется.Правда место жительства поменял: продал недвигу в Днепре (очень удачно) и переехал во Львов (очень удачно).Кстати, пошла жара на львовскую недвижимость:- земельные участки в ближнем пригороде - Малечковичи - по 6 500 долларов за сотку.- квартира в "спарке" без внутренних работ с цены 90 000 долларов поднялась до 110 000 долларов.- квартиры на Стрыйской в ЖК "Авалон" при продаже от застройщика по 500 долларов год назад выкуплены на 100% и сейчас выставлены в продажу перекупщиками по 1 000 за квадрат. Это при том, что там только стены из газобетона и нет даже стяжки.- коммерческая недвижимость: первый этаж по Стрыйской и подвал там же - по 1500 долларов за квадрат. Это чтобы купить прелесть без стяжки по 1 000 баксов за квадрат, вкинуть ремонт еще 15 000 - 25 000 и потом питаться "отбить" в течение 40 лет цену и квартиры, и её ремонта, и коммерческой типа недвижимости и ее - родимой - ремонта.А там уже и на кладбище можно с чистой совестью...Ощущение, что народ как то не очень ждёт милостей от природы...Что-то я скучаю по форумчанину ""...Притих. Сидит в глубокой как ее, ну что ниже пояса сзади...Блин, ну вот спросил бы у меня - был бы весь "зеленым"...Да и вообще - стреляют там, где он - и стреляют... В людей. В смысле в человеков...А такой блин был умный, так дышал, так дышал...