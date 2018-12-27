Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:15
Бажано звертатися на "Ви" - то за правилами української мови та й взагалі за принципами поваги до незнайомих - можливо, навіть старших за віком - людей.
Крім того, до мене з 22 років - відразу після закінчення університету - виключно завжди зверталися на "ВИ" у відповідності до займаних посад, від яких - точніше, від якісного виконання мною яких, часто залежали і життя, і долі дітей, підлітків та дорослих.
Можливо, Вам не повезло, а в мене саме так: все життя - серед людей та для людей.
Не ображайтеся сильно, але для мене оце "ти" - то суттєво. Це однаково, якщо би Вас жінка називала іменем сусіда.
Щодо вашого запитання: тут вже давно невдахи по життю визначили за тільки ним відомими ознаками, я в тому не обізнаний, що я - "Бусурманин".
Хіба ж я буду сперечатися? Тут так багато фахівців у різних сферах людської діяльності, що не встигаєш слідкувати.
Ще аби вміли заробити собі на штани та на харчування своїх дітей - ціни б не було...
Бувальщина (!!!) на тему вашого запитання - розказана мені в лісах біля Дніпра віще самого міста такої ж назви пару днів тому.
Без жартів.
Жив собі був хлопець по імені "Григорій" та на прізвище "Невдаха". Жив як всі. Нічого особливого. Два вуха. Дві ноги. 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Чи обрізаний, чи ні - то ніхто не знав. Тим більше я.
Бусурманином ніби-то не став, але щось там таке незрозуміле закінчив - чи бурсу, чи якийсь там університет, оженився, почав працювати та купив навіть якись собі пєпєлац типу ВАЗ-2106...
Через пару років якось так сталося, що Жигуль той розбив, з роботи вигнали, і з жінкою розлучився. Григорій Невдаха виявився справжнім невдахою.
Що ви думаєте? Почав нове життя!!!
Пішов у відповідні органи, пройшов всю процедуру та повністю змінив прізвище.
Тепер він "Григорій Вдаха".
Без жартів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:37
ПЛОХ ТОТ ФОРУМЧАНИН, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ БУСУРМАНИНОМ
(рассуждения в преддверии ожидания цифры 400 000 - количества просмотров этой ветки)
Вчера или позавчера была интересная передача про экономику и курс доллара в Украине.
Там были такие рассуждения: в Украину вливания за последний год в силу разных причин - выборы/невыборы - составили 1 миллиард долларов США.
Вливания в 1 миллиард долларов США привели к укреплению украинской гривны на чемпионское достижение всего мира !!! - гривна укрепилась круче всей другой валюты мира.
1 доллар вместо цены в 28 гривен стал стоить 25 гривен.
Далее рассуждения были такими: если будут реализованными все программы и все антикоррупционные мероприятия новой "зелёной" команды, то в экономику Украины зайдет не менее 3 миллиардов долларов США и гривна укрепится до 20 гривен за доллар или даже лучше.
Я это услышал и обрадовался. И налил в коньячный бокал подаренный мне армянский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
Но передача продолжалась дальше и там экономисты сказали потрясающую вещь: для экономики Украины это будет катастрофа.
Я подумал: а ведь и правда. И налил в коньячный бокал купленный мною (у меня такое правило: в каждой стране мира покупать только национального производства напитки, будь то пиво, ром или виски) украинский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
На сегодня в Украине чуть ли не самые дорогие и самые некачественные продукты в мире (не считая водки).
За эти самые дорогие и самые фальшивые продукты в мире люди с самой низкой в Европе зарплатой платят сумасшедшие деньги.
Получая вместо качества просто пшик.
Вчера купил на рынке самый дорогой из всех предложенных творог. Дома начал кушать и вытащил из рта огромную длинную жесткую волосину сантиметров в 15... Пожелал здоровья и успехов чудной умелице.
Идем дальше: если доллар будет 20 гривен и ниже, то ясно, как Божий день, что все олигархи, дети которых живут в Австрии, в Эмиратах или в Великобритании, не перестанут делать колбасу из карбоксиметилцеллюлозы с небольшим добавлением порошка, полученного в процессе перетирания подкопченных свиных шкур (для запаха).
Дело дойдет до полного абсурда: пластиковую бутылку, в которую залита вода из-под крана и на которую наклеена этикетка "Моршинская", будут продавать не по 1 доллару как сейчас, а уже по 1,5 доллара.
На рынке Львова продают в литровых пачках ПОЛЬСКОЕ молоко жирностью 3,2% по 23 гривны, в 23 гривен входят - цена работы польского фермера и его коров, цена работы фабрики по расфасовке молока, транспортные расходы, торговая наценка и заработок нашего "заробітчанина", который его сюда привез.
Удивительно, правда, что молоко Made in Ukraine, которое по стойкому убеждению моего желудка, не содержит молекул молока, продается гораздо дороже и почему-то в расфасовке по 840 мл или по 920 мл...
Ну и так далее.
А теперь посмотрим на беду с другой стороны.
Сегодня 1 доллар = 5,49 лиры (еще вчера был 5,55 лиры и недавно за 1 доллар давали 5,72 лиры и даже 6,29 лиры...).
1 доллар = 25,70 гривны.
Тогда коэффициент "Лира-гривна" получается 25,70/5,72=4,63.
То есть все цены в Турции надо умножать на 4,63.
Например,
- 1-литровая бутылка молока (подчеркиваю: 1-литровая, а не 920-миллилитровая или 840-миллилитровая) - 3 лиры или 13,90 гривен.
- 3 (три) килограммовое ведро йогурта (подчеркиваю: трехкилограммовое, а не 270-миллилитровая пластиковая баночка) 5-ти процентной жирности - 10 лир или 46 гривен.
Но если доллар будет 20 гривен, тогда имеем:
20/5.72=3,50 и тогда начинается праздник под названием "Именины сердца":
- литр молока - 3 лиры или 10,50 гривны
- килограмм белого сыра к вину - 50 гривен кг...
- бутылочка белого Шардоне к вину урожая 2016 - 105 гривен.
Ах, какая красота!
Представьте: сдаешь квартиру в Украине - трешку за 15 000 гривен - имеешь 750 долларов в месяц, падающих от ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕКОВ прямо на голову сверху, и чувствуешь себя калированным сытым богатым и умным сибаритом...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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