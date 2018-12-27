Додано: Сер 07 сер, 2019 14:37

1 миллиард долларов США.

А теперь посмотрим на беду с другой стороны.

(рассуждения в преддверии ожидания цифры 400 000 - количества просмотров этой ветки)Вчера или позавчера была интересная передача про экономику и курс доллара в Украине.Там были такие рассуждения: в Украину вливания за последний год в силу разных причин - выборы/невыборы - составилиВливания в 1 миллиард долларов США привели к укреплению украинской гривны на чемпионское достижение всего мира !!! - гривна укрепилась круче всей другой валюты мира.1 доллар вместо цены в 28 гривен стал стоить 25 гривен.Далее рассуждения были такими: если будут реализованными все программы и все антикоррупционные мероприятия новой "зелёной" команды, то в экономику Украины зайдет не менее 3 миллиардов долларов США и гривна укрепится до 20 гривен за доллар или даже лучше.Я это услышал и обрадовался. И налил в коньячный бокал подаренный мне армянский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.Но передача продолжалась дальше и там экономисты сказали потрясающую вещь: для экономики Украины это будет катастрофа.Я подумал: а ведь и правда. И налил в коньячный бокал купленный мною (у меня такое правило: в каждой стране мира покупать только национального производства напитки, будь то пиво, ром или виски) украинский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.На сегодня в Украине чуть ли не самые дорогие и самые некачественные продукты в мире (не считая водки).За эти самые дорогие и самые фальшивые продукты в мире люди с самой низкой в Европе зарплатой платят сумасшедшие деньги.Получая вместо качества просто пшик.Вчера купил на рынке самый дорогой из всех предложенных творог. Дома начал кушать и вытащил из рта огромную длинную жесткую волосину сантиметров в 15... Пожелал здоровья и успехов чудной умелице.Идем дальше: если доллар будет 20 гривен и ниже, то ясно, как Божий день, что все олигархи, дети которых живут в Австрии, в Эмиратах или в Великобритании, не перестанут делать колбасу из карбоксиметилцеллюлозы с небольшим добавлением порошка, полученного в процессе перетирания подкопченных свиных шкур (для запаха).Дело дойдет до полного абсурда: пластиковую бутылку, в которую залита вода из-под крана и на которую наклеена этикетка "Моршинская", будут продавать не по 1 доллару как сейчас, а уже по 1,5 доллара.На рынке Львова продают в литровых пачках ПОЛЬСКОЕ молоко жирностью 3,2% по 23 гривны, в 23 гривен входят - цена работы польского фермера и его коров, цена работы фабрики по расфасовке молока, транспортные расходы, торговая наценка и заработок нашего "заробітчанина", который его сюда привез.Удивительно, правда, что молоко Made in Ukraine, которое по стойкому убеждению моего желудка, не содержит молекул молока, продается гораздо дороже и почему-то в расфасовке по 840 мл или по 920 мл...Ну и так далее.Сегодня 1 доллар = 5,49 лиры (еще вчера был 5,55 лиры и недавно за 1 доллар давали 5,72 лиры и даже 6,29 лиры...).1 доллар = 25,70 гривны.Тогда коэффициент "Лира-гривна" получается 25,70/5,72=4,63.То есть все цены в Турции надо умножать на 4,63.Например,- 1-литровая бутылка молока (подчеркиваю: 1-литровая, а не 920-миллилитровая или 840-миллилитровая) - 3 лиры или 13,90 гривен.- 3 (три) килограммовое ведро йогурта (подчеркиваю: трехкилограммовое, а не 270-миллилитровая пластиковая баночка) 5-ти процентной жирности - 10 лир или 46 гривен.Но если доллар будет 20 гривен, тогда имеем:20/5.72=3,50 и тогда начинается праздник под названием "Именины сердца":- литр молока - 3 лиры или 10,50 гривны- килограмм белого сыра к вину - 50 гривен кг...- бутылочка белого Шардоне к вину урожая 2016 - 105 гривен.Ах, какая красота!Представьте: сдаешь квартиру в Украине - трешку за 15 000 гривен - имеешь 750 долларов в месяц, падающих от ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕКОВ прямо на голову сверху, и чувствуешь себя калированным сытым богатым и умным сибаритом...