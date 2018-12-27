Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:15
Бажано звертатися на "Ви" - то за правилами української мови та й взагалі за принципами поваги до незнайомих - можливо, навіть старших за віком - людей.
х х х
ПЛОХ ТОТ ФОРУМЧАНИН, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ БУСУРМАНИНОМ
(рассуждения в преддверии ожидания цифры 400 000 - количества просмотров этой ветки)
Вчера или позавчера была интересная передача про экономику и курс доллара в Украине.
Там были такие рассуждения: в Украину вливания за последний год в силу разных причин - выборы/невыборы - составили 1 миллиард долларов США.
Вливания в 1 миллиард долларов США привели к укреплению украинской гривны на чемпионское достижение всего мира !!! - гривна укрепилась круче всей другой валюты мира.
1 доллар вместо цены в 28 гривен стал стоить 25 гривен.
Далее рассуждения были такими: если будут реализованными все программы и все антикоррупционные мероприятия новой "зелёной" команды, то в экономику Украины зайдет не менее 3 миллиардов долларов США и гривна укрепится до 20 гривен за доллар или даже лучше.
Я это услышал и обрадовался. И налил в коньячный бокал подаренный мне армянский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
Но передача продолжалась дальше и там экономисты сказали потрясающую вещь: для экономики Украины это будет катастрофа.
Я подумал: а ведь и правда. И налил в коньячный бокал купленный мною (у меня такое правило: в каждой стране мира покупать только национального производства напитки, будь то пиво, ром или виски) украинский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
На сегодня в Украине чуть ли не самые дорогие и самые некачественные продукты в мире (не считая водки).
За эти самые дорогие и самые фальшивые продукты в мире люди с самой низкой в Европе зарплатой платят сумасшедшие деньги.
Получая вместо качества просто пшик.
Вчера купил на рынке самый дорогой из всех предложенных творог. Дома начал кушать и вытащил из рта огромную длинную жесткую волосину сантиметров в 15... Пожелал здоровья и успехов чудной умелице.
Идем дальше: если доллар будет 20 гривен и ниже, то ясно, как Божий день, что все олигархи, дети которых живут в Австрии, в Эмиратах или в Великобритании, не перестанут делать колбасу из карбоксиметилцеллюлозы с небольшим добавлением порошка, полученного в процессе перетирания подкопченных свиных шкур (для запаха).
Дело дойдет до полного абсурда: пластиковую бутылку, в которую залита вода из-под крана и на которую наклеена этикетка "Моршинская", будут продавать не по 1 доллару как сейчас, а уже по 1,5 доллара.
На рынке Львова продают в литровых пачках ПОЛЬСКОЕ молоко жирностью 3,2% по 23 гривны, в 23 гривен входят - цена работы польского фермера и его коров, цена работы фабрики по расфасовке молока, транспортные расходы, торговая наценка и заработок нашего "заробітчанина", который его сюда привез.
Удивительно, правда, что молоко Made in Ukraine, которое по стойкому убеждению моего желудка, не содержит молекул молока, продается гораздо дороже и почему-то в расфасовке по 840 мл или по 920 мл...
Ну и так далее.
А теперь посмотрим на беду с другой стороны.
Сегодня 1 доллар = 5,49 лиры (еще вчера был 5,55 лиры и недавно за 1 доллар давали 5,72 лиры и даже 6,29 лиры...).
1 доллар = 25,70 гривны.
Тогда коэффициент "Лира-гривна" получается 25,70/5,72=4,63.
То есть все цены в Турции надо умножать на 4,63.
Например,
- 1-литровая бутылка молока (подчеркиваю: 1-литровая, а не 920-миллилитровая или 840-миллилитровая) - 3 лиры или 13,90 гривен.
- 3 (три) килограммовое ведро йогурта (подчеркиваю: трехкилограммовое, а не 270-миллилитровая пластиковая баночка) 5-ти процентной жирности - 10 лир или 46 гривен.
Но если доллар будет 20 гривен, тогда имеем:
20/5.72=3,50 и тогда начинается праздник под названием "Именины сердца":
- литр молока - 3 лиры или 10,50 гривны
- килограмм белого сыра к вину - 50 гривен кг...
- бутылочка белого Шардоне к вину урожая 2016 - 105 гривен.
Ах, какая красота!
Представьте: сдаешь квартиру в Украине - трешку за 15 000 гривен - имеешь 750 долларов в месяц, падающих от ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕКОВ прямо на голову сверху, и чувствуешь себя калированным сытым богатым и умным сибаритом...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:38
Я сподіваюся, о 17-30 всі форумчани подивилися прямий репортаж із Анкари - де - нагадаю я був навесні цього року - про зустріч Президента України та Президента Туреччини.
Бач воно як повернулося: головні події нашого часу - всі в Туреччині!
Ну, всі бачили як наш Президент промовляв слова гімну України - було дуже приємно - під час його виконання в Анкарі - текст - звісно - ви всі знаєте...
Цікаво, що текст гімну Туреччини містить такі слова, про них питають у українців у момент отримання громадянства Туреччини:
Не бійся, не згасне в небі прапор,
Поки в країні є хоча б одна піч у хаті.
Прапор - мені та моїй нації - то зірка є.
Він не згорить під небом ніколи і ніяк.
(у перекладі akurt з турецької мови)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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