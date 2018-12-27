Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ти уже став басурманином , чи тільки мрієш?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:15
Бажано звертатися на "Ви" - то за правилами української мови та й взагалі за принципами поваги до незнайомих - можливо, навіть старших за віком - людей.
х х х
ПЛОХ ТОТ ФОРУМЧАНИН, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ БУСУРМАНИНОМ
(рассуждения в преддверии ожидания цифры 400 000 - количества просмотров этой ветки)
Вчера или позавчера была интересная передача про экономику и курс доллара в Украине.
Там были такие рассуждения: в Украину вливания за последний год в силу разных причин - выборы/невыборы - составили 1 миллиард долларов США.
Вливания в 1 миллиард долларов США привели к укреплению украинской гривны на чемпионское достижение всего мира !!! - гривна укрепилась круче всей другой валюты мира.
1 доллар вместо цены в 28 гривен стал стоить 25 гривен.
Далее рассуждения были такими: если будут реализованными все программы и все антикоррупционные мероприятия новой "зелёной" команды, то в экономику Украины зайдет не менее 3 миллиардов долларов США и гривна укрепится до 20 гривен за доллар или даже лучше.
Я это услышал и обрадовался. И налил в коньячный бокал подаренный мне армянский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
Но передача продолжалась дальше и там экономисты сказали потрясающую вещь: для экономики Украины это будет катастрофа.
Я подумал: а ведь и правда. И налил в коньячный бокал купленный мною (у меня такое правило: в каждой стране мира покупать только национального производства напитки, будь то пиво, ром или виски) украинский коньяк. Закусил кусочком шоколада с содержанием какао 56%.
На сегодня в Украине чуть ли не самые дорогие и самые некачественные продукты в мире (не считая водки).
За эти самые дорогие и самые фальшивые продукты в мире люди с самой низкой в Европе зарплатой платят сумасшедшие деньги.
Получая вместо качества просто пшик.
Вчера купил на рынке самый дорогой из всех предложенных творог. Дома начал кушать и вытащил из рта огромную длинную жесткую волосину сантиметров в 15... Пожелал здоровья и успехов чудной умелице.
Идем дальше: если доллар будет 20 гривен и ниже, то ясно, как Божий день, что все олигархи, дети которых живут в Австрии, в Эмиратах или в Великобритании, не перестанут делать колбасу из карбоксиметилцеллюлозы с небольшим добавлением порошка, полученного в процессе перетирания подкопченных свиных шкур (для запаха).
Дело дойдет до полного абсурда: пластиковую бутылку, в которую залита вода из-под крана и на которую наклеена этикетка "Моршинская", будут продавать не по 1 доллару как сейчас, а уже по 1,5 доллара.
На рынке Львова продают в литровых пачках ПОЛЬСКОЕ молоко жирностью 3,2% по 23 гривны, в 23 гривен входят - цена работы польского фермера и его коров, цена работы фабрики по расфасовке молока, транспортные расходы, торговая наценка и заработок нашего "заробітчанина", который его сюда привез.
Удивительно, правда, что молоко Made in Ukraine, которое по стойкому убеждению моего желудка, не содержит молекул молока, продается гораздо дороже и почему-то в расфасовке по 840 мл или по 920 мл...
Ну и так далее.
А теперь посмотрим на беду с другой стороны.
Сегодня 1 доллар = 5,49 лиры (еще вчера был 5,55 лиры и недавно за 1 доллар давали 5,72 лиры и даже 6,29 лиры...).
1 доллар = 25,70 гривны.
Тогда коэффициент "Лира-гривна" получается 25,70/5,72=4,63.
То есть все цены в Турции надо умножать на 4,63.
Например,
- 1-литровая бутылка молока (подчеркиваю: 1-литровая, а не 920-миллилитровая или 840-миллилитровая) - 3 лиры или 13,90 гривен.
- 3 (три) килограммовое ведро йогурта (подчеркиваю: трехкилограммовое, а не 270-миллилитровая пластиковая баночка) 5-ти процентной жирности - 10 лир или 46 гривен.
Но если доллар будет 20 гривен, тогда имеем:
20/5.72=3,50 и тогда начинается праздник под названием "Именины сердца":
- литр молока - 3 лиры или 10,50 гривны
- килограмм белого сыра к вину - 50 гривен кг...
- бутылочка белого Шардоне к вину урожая 2016 - 105 гривен.
Ах, какая красота!
Представьте: сдаешь квартиру в Украине - трешку за 15 000 гривен - имеешь 750 долларов в месяц, падающих от ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕКОВ прямо на голову сверху, и чувствуешь себя калированным сытым богатым и умным сибаритом...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:38
Я сподіваюся, о 17-30 всі форумчани подивилися прямий репортаж із Анкари - де - нагадаю я був навесні цього року - про зустріч Президента України та Президента Туреччини.
Бач воно як повернулося: головні події нашого часу - всі в Туреччині!
Ну, всі бачили як наш Президент промовляв слова гімну України - було дуже приємно - під час його виконання в Анкарі - текст - звісно - ви всі знаєте...
Цікаво, що текст гімну Туреччини містить такі слова, про них питають у українців у момент отримання громадянства Туреччини:
Не бійся, не згасне в небі прапор,
Поки в країні є хоча б одна піч у хаті.
Прапор - мені та моїй нації - то зірка є.
Він не згорить під небом ніколи і ніяк.
(у перекладі akurt з турецької мови)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:22
Вы это серьезно?
Вы и вправду искренне убеждены что от Украины и Турции что-то сильно зависит в мире?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:25
Исправьте если я не прав.
Но ислам - религия в которую очень легко вступить, но практически невозможно выйти.
В этом отношении иудаизм ,наоборот, очень тяжело вступить и легко выйти., христианство - промежуточное значение между этими двумя религиями.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:45
Ви ж всерйоз НЕ вважаєте, що ПЕРШИЙ офіційний (!!!) візит президент України здійснив ПРОСТО так, незрозуміло куди, просто що б вам сподобалося????
Ще рік тому на цій гілці було написано, що Туреччина виграє в наш час роль РЕГІОНАЛЬНОГО ВДАЛОГО (!!!) ЛІДЕРА.
Як бачите, все просто...
Сподобалося 5 хвилин тому: на каналі 112 міністр соціальной політики пан Рева не зміг назвати навіть приблизно, скільки в Україні громадян у віці 70 та більше років...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:53
Не плутайте іслам, іудаїзм та ті дурниці, що про мене тут пишуть НЕГРАМОТНІ НЕДОСВІДЧЕНІ НЕОСВІЧЕНІ ЗНЕРВОВАНІ НЕВДАХИ по життю.
Я просто застосував їх термінологію - ви ж подивіться - вони навіть сьогодні знову застосували це слово "Бусурманин".
Це я вам як володар диплому, де написано, що я закінчив університет за спеціальністю "Науковий атеїзм" говорю.
До речі, згідно із словником російської мови Ожегова:
Басурман`Малый академический словарь`
басурман
-а, м.
1. устар. и народно-поэт.
Человек иной веры (преимущественно о магометанине).
Просто "ЛЮДИ ІНШОЇ ВІРИ"
То по відношенню до мене правда: я іншої віри, я вважаю та не приховую, що краще бути багатим, але здоровим, ніж бідним але хворим!
І ще про доволі НИЗЬКИЙ рівень деяких форумчан цього форуму: в українській мові НЕ ІСНУЄ слова "Бусурманин"...
Вперше з"явилося у тексті одного небіжчика, що мешкає далеко від Львова у селі, та якого вигнала з хати жінка за жебракування та безгрошів"я... Від голоду та неможливості купити собі штани, він почав писати на цій гілці бруд на мою адресу... Ну нехай пише... пропав та замовк тимчасово, бо коли є людина голодною, немає сил натискати на кнопки ноутбука...
То є біда, що будь-який збоченець без довідки психіатра пише образи на ціьому форумі, але ми не винні...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:17
А такде "недоброжелатель, варвар" по Далю и Ушакову....
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:23
Ну, про недоброжелателей и варваров вы б лично уж промолчали.
У меня всё время ощущение, что у Вас, сэр, "критические дни" не три дня в месяц, а все 30.
Одна радость: ваши акции все же сегодня отыграли хоть 1 % от утраченных почти пяти.
Это я за вас поволновался, а то реально жалко, парень пахал пахал - засадил всю свою без мяса худую (цитирую) "котлету" в бросовые акции на вершине исторического максимума цен, а они еще и просели.
Тут любой беситься начнёт.
Простительно.
Но повторяю в четвертый раз: спросили бы по-человечески у меня - подсказал бы. Я же не дилетант в том деле, как некоторые...
А так да - пролетели как фанера над Парижем... Семья и дети будут нищими. Можете топать на меня - как всегда - ногами.
Классика, как у Ильфа и Петрова: зять бездарно промотал наследство тёщи....
Чуть не забыл, господин Понаехал: прекратите всем врать постоянно, у Даля нет такого, как Вы написали.
Да и Ушаков такого бреда, как вы тут наваяли, не писал.
Прекратите врать и критические дни будут идти как у всех - не 30 дней, а только 3...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:52
1) А 17 июня визит Зеленского в Париж был каким по счету?
2) Региональной державой Турция мечтает стать, вот только её бывшие арабские колонии и др. страны региона это желание не разделяют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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