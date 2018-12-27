Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59

Ишь как понесло "Понаехала"!

Классно!

Я балдею!

Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!

Замечу, что ранее в текстах было слово "Б у сурман": а не "Б а сурман".

В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".



Фокус удался,

развёл ло...в на бабки.



А вообще мне нравится.

Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!

Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...



P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)