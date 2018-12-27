Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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И прекратите все же врать. В вашем тексте были упоминания лингвистов Ушакова и Даля, а не Википедии. Хотя приятно, что повышаете С МОЕЙ ПОМОЩЬЮ свой образовательный уровень. И еще забавно, что учите русскому языку граждан Украины, сидя очень очень далеко и от Украины и от бывшего вассала Монгольской империи. Это хорошо. Неучей станет меньше. Это хорошо. От меня презент: +0.5% к вашим акциям, упавшим почти на 5%. Глядишь, сообразите, что пора продать с убытком, чтобы накормить детей хоть чем-то. И не злитесь так, мы же по-семейному, спросили бы корректно, как жить не в голоде, мы бы подсказали. А вообще я же написал вчера, что скучаю по персонажу "Понаехал" в самом деле интересно: человек, который не имеет/не имел НИКАКОГО отношения к Турции, и не имеет НИКАКОГО отношения к покупке украинцами недвижимости за рубежом, который не имеет ни финансов, ни возможности прилететь в Киев - а сейчас акция - авиаперелеты по 500 долларов туда и обратно на осень - вдруг настойчиво поднимает ветку в ТОП. "Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит; а без тенора как быть!", как мудро написал в драме "Бесприданница" Островский. Спасибо!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Бач воно як повернулося: головні події нашого часу - всі в Туреччині!
Вы это серьезно? Вы и вправду искренне убеждены что от Украины и Турции что-то сильно зависит в мире?
Ви ж всерйоз НЕ вважаєте, що ПЕРШИЙ офіційний (!!!) візит президент України здійснив ПРОСТО так, незрозуміло куди, просто що б вам сподобалося???? Ще рік тому на цій гілці було написано, що Туреччина виграє в наш час роль РЕГІОНАЛЬНОГО ВДАЛОГО (!!!) ЛІДЕРА. Як бачите, все просто...
Вот спросить Зеленского, зачем он поехал в Турцию? Он ведь и сам то не знает. Он все еще живет понятиями шоу - себя показать, других посмотреть. Но международные отношения на таком уровне - это не встреча с друзьями по причине "выпить". Международные визиты планируются серьезно и долго. Утверждается повестка обсуждения, обсуждаемые вопросы, готовятся варианты документов, очерчивается круг интересов и т.д. Что собирается обсуждать Зеленский в Стамбуле? Турецкие корабли, регулярно и безнаказанно шастающие в Крым? Или "Южный поток" огибающий Украину с благословения Турции? Военное сотрудничество ? В чем? Наши "Конусы" турки будут покупать и без визита. Для них альтернативы им нет. Турецкий Bayraktar TB2.(ударный беспилотник) поставленный нам, наши спецы уже разобрали и собрали несколько раз. В результате получился украинский "Лелека" на украинских запчастях, который в октябре выйдет в полет. А управляемые бомбы у нас лучше. Визит Зеленского в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко. Дома - куча забот. От наглеющих на востоке сепаров, до неимоверного количества вопросов требующих вмешательства. Дома - полный коллапс управления, дома страна живущая сама по себе. А Вова - в Турции...
Ишь как понесло "Понаехала"! Классно! Я балдею! Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому! Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман". В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".
Фокус удался, развёл ло...в на бабки.
А вообще мне нравится. Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки! Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...
P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)