Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59

Ишь как понесло "Понаехала"!

Классно!

Я балдею!

Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!

Замечу, что ранее в текстах было слово "Б у сурман": а не "Б а сурман".

В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".



Фокус удался,

развёл ло...в на бабки.



А вообще мне нравится.

Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!

Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...



P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.



Для Ser Fill.

Дякую, що ви заходите на цю гілку.

З приводу візита президента Зеленського в Туреччину.

Моя думка: всі вже впевнилися, що ні з Макрона, ні з Меркель нічого корисного не буде.

Війна вже продовжується більше, ніж "Велика вітчизняна війна", але менше, ніж "Афганська війна"; треба щось робити.

Пан Портніков з цього приводу якось сказав, що не треба будувати іллюзії: МИ ВСІ ПОМРЕМО, А ВІЙНА ЩЕ БУДЕ ЙТИ.

Якщо тут хоч якось допоможе президент Туреччини - треба летіти, повзти, говорити, діяти, домовлятися.

А то і ваші діти помруть, а війна ще буде йти.

Чомусь я впевнений, що семе Ердоган тут може зіграти ключову роль.

Подивимося... Подивимося?



P.P.S.

Під час прямого репортажу з візиту президента Володимира Зеленського в Анкару помітив по праву руку від нього того самого турецького співробітника служби охорони , який супроводжував президента Порошенка в Анталію восени 2018. Я мав спочтатку розмову віч-на-віч із паном Клімкіним, а потім особисто звернувся до президента Порошенка з проханням зробити "селфі".

Так ось під час того "селфі" - з метою безпеки - в своєму лівому кармані брюк - де лежав другий мій смартофон - відчув руку - він перевіряв, що то таке в мене в лівому кармані - саме цього турецького охоронця - я запам"ятав - високий худорлявий в чорних окулярах.

Так що, панове, на острії подій я, а не ви.

Не "прозябайте" в невідомості.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)