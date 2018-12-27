неужто вру не только я но и википедия?
Ой-вей!
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:13
неужто вру не только я но и википедия?
Ой-вей!
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:27
И прекратите все же врать.
В вашем тексте были упоминания лингвистов Ушакова и Даля, а не Википедии.
Хотя приятно, что повышаете С МОЕЙ ПОМОЩЬЮ свой образовательный уровень.
И еще забавно, что учите русскому языку граждан Украины, сидя очень очень далеко и от Украины и от бывшего вассала Монгольской империи. Это хорошо.
Неучей станет меньше.
Это хорошо.
От меня презент: +0.5% к вашим акциям, упавшим почти на 5%.
Глядишь, сообразите, что пора продать с убытком, чтобы накормить детей хоть чем-то.
И не злитесь так, мы же по-семейному, спросили бы корректно, как жить не в голоде, мы бы подсказали.
А вообще я же написал вчера, что скучаю по персонажу "Понаехал" в самом деле интересно: человек, который не имеет/не имел НИКАКОГО отношения к Турции, и не имеет НИКАКОГО отношения к покупке украинцами недвижимости за рубежом, который не имеет ни финансов, ни возможности прилететь в Киев - а сейчас акция - авиаперелеты по 500 долларов туда и обратно на осень - вдруг настойчиво поднимает ветку в ТОП.
"Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит; а без тенора как быть!", как мудро написал в драме "Бесприданница" Островский.
Спасибо!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:35
Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...
звичайно :
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:51
Ой-вей!
Учетка опять показывает свой IQ
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59
Ишь как понесло "Понаехала"!
Классно!
Я балдею!
Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!
Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".
В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".
Фокус удался,
развёл ло...в на бабки.
А вообще мне нравится.
Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!
Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...
P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.
Для Ser Fill.
Дякую, що ви заходите на цю гілку.
З приводу візита президента Зеленського в Туреччину.
Моя думка: всі вже впевнилися, що ні з Макрона, ні з Меркель нічого корисного не буде.
Війна вже продовжується більше, ніж "Велика вітчизняна війна", але менше, ніж "Афганська війна"; треба щось робити.
Пан Портніков з цього приводу якось сказав, що не треба будувати іллюзії: МИ ВСІ ПОМРЕМО, А ВІЙНА ЩЕ БУДЕ ЙТИ.
Якщо тут хоч якось допоможе президент Туреччини - треба летіти, повзти, говорити, діяти, домовлятися.
А то і ваші діти помруть, а війна ще буде йти.
Чомусь я впевнений, що семе Ердоган тут може зіграти ключову роль.
Подивимося... Подивимося?
P.P.S.
Під час прямого репортажу з візиту президента Володимира Зеленського в Анкару помітив по праву руку від нього того самого турецького співробітника служби охорони, який супроводжував президента Порошенка в Анталію восени 2018. Я мав спочтатку розмову віч-на-віч із паном Клімкіним, а потім особисто звернувся до президента Порошенка з проханням зробити "селфі".
Так ось під час того "селфі" - з метою безпеки - в своєму лівому кармані брюк - де лежав другий мій смартофон - відчув руку - він перевіряв, що то таке в мене в лівому кармані - саме цього турецького охоронця - я запам"ятав - високий худорлявий в чорних окулярах.
Так що, панове, на острії подій я, а не ви.
Не "прозябайте" в невідомості.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:05
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
википедию любой долярчик может править по-своему
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:15
Может, но ссылки то реальные.
К стати в украинской версии вообще люди не стесняются:
минонимы просто жгут
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:19
Повторюсь, а то потеряется за попытками Понаехала поднять ветку в ТОП форума.
Ишь как понесло "Понаехала"!
Классно!
Я балдею!
Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!
Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".
В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".
Фокус удался,
развёл ло...в на бабки.
А вообще мне нравится.
Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!
Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...
P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.
Для Ser Fil.
Дякую, що ви заходите на цю гілку.
З приводу візита президента Зеленського в Туреччину.
Моя думка: всі вже впевнилися, що ні з Макрона, ні з Меркель нічого корисного не буде.
Війна вже продовжується більше, ніж "Велика вітчизняна війна", але менше, ніж "Афганська війна"; треба щось робити.
Пан Портніков з цього приводу якось сказав, що не треба будувати іллюзії: МИ ВСІ ПОМРЕМО, А ВІЙНА ЩЕ БУДЕ ЙТИ.
Якщо тут хоч якось допоможе президент Туреччини - треба летіти, повзти, говорити, діяти, домовлятися.
А то і ваші діти помруть, а війна ще буде йти.
Чомусь я впевнений, що саме Ердоган тут може зіграти ключову роль.
Подивимося... Подивимося?
P.P.S.
Під час прямого репортажу з візиту президента Володимира Зеленського в Анкару помітив по праву руку від нього того самого турецького співробітника служби охорони, який супроводжував президента Порошенка в Анталію восени 2018. Я мав спочтатку розмову віч-на-віч із паном Клімкіним, а потім особисто звернувся до президента Порошенка з проханням зробити "селфі".
Так ось під час того "селфі" - з метою безпеки - в своєму лівому кармані брюк - де лежав другий мій смартофон - відчув руку - він перевіряв, що то таке в мене в лівому кармані - саме цього турецького охоронця - я запам"ятав - високий худорлявий в чорних окулярах.
Так що, панове, на острії подій я, а не ви.
Не "прозябайте" в невідомості.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ретировалась учетка akurt
это ж надо... 2 раза за 15 минут попался на вранье... и это я еще не вчитвался...
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