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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381>
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:13

  akurt написав:Чуть не забыл, господин Понаехал: прекратите всем врать постоянно,


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD

неужто вру не только я но и википедия? :mrgreen:
Ой-вей!
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:27

  Понаехал написав:
  akurt написав:Чуть не забыл, господин Понаехал: прекратите всем врать постоянно,


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD

неужто вру не только я но и википедия? :mrgreen:
Ой-вей!


И прекратите все же врать.
В вашем тексте были упоминания лингвистов Ушакова и Даля, а не Википедии.
Хотя приятно, что повышаете С МОЕЙ ПОМОЩЬЮ свой образовательный уровень.
И еще забавно, что учите русскому языку граждан Украины, сидя очень очень далеко и от Украины и от бывшего вассала Монгольской империи. Это хорошо.
Неучей станет меньше.
Это хорошо.
От меня презент: +0.5% к вашим акциям, упавшим почти на 5%.
Глядишь, сообразите, что пора продать с убытком, чтобы накормить детей хоть чем-то.
И не злитесь так, мы же по-семейному, спросили бы корректно, как жить не в голоде, мы бы подсказали.
А вообще я же написал вчера, что скучаю по персонажу "Понаехал" в самом деле интересно: человек, который не имеет/не имел НИКАКОГО отношения к Турции, и не имеет НИКАКОГО отношения к покупке украинцами недвижимости за рубежом, который не имеет ни финансов, ни возможности прилететь в Киев - а сейчас акция - авиаперелеты по 500 долларов туда и обратно на осень - вдруг настойчиво поднимает ветку в ТОП.
"Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит; а без тенора как быть!", как мудро написал в драме "Бесприданница" Островский.
Спасибо!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:35

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  akurt написав:
  shapo написав:
  akurt написав:Бач воно як повернулося: головні події нашого часу - всі в Туреччині!

Вы это серьезно?
Вы и вправду искренне убеждены что от Украины и Турции что-то сильно зависит в мире?

Ви ж всерйоз НЕ вважаєте, що ПЕРШИЙ офіційний (!!!) візит президент України здійснив ПРОСТО так, незрозуміло куди, просто що б вам сподобалося????
Ще рік тому на цій гілці було написано, що Туреччина виграє в наш час роль РЕГІОНАЛЬНОГО ВДАЛОГО (!!!) ЛІДЕРА.
Як бачите, все просто...


звичайно : https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вот спросить Зеленского, зачем он поехал в Турцию? Он ведь и сам то не знает. Он все еще живет понятиями шоу - себя показать, других посмотреть. Но международные отношения на таком уровне - это не встреча с друзьями по причине "выпить".
Международные визиты планируются серьезно и долго. Утверждается повестка обсуждения, обсуждаемые вопросы, готовятся варианты документов, очерчивается круг интересов и т.д.
Что собирается обсуждать Зеленский в Стамбуле? Турецкие корабли, регулярно и безнаказанно шастающие в Крым? Или "Южный поток" огибающий Украину с благословения Турции? Военное сотрудничество ? В чем?
Наши "Конусы" турки будут покупать и без визита. Для них альтернативы им нет. Турецкий Bayraktar TB2.(ударный беспилотник) поставленный нам, наши спецы уже разобрали и собрали несколько раз. В результате получился украинский "Лелека" на украинских запчастях, который в октябре выйдет в полет. А управляемые бомбы у нас лучше.
Визит Зеленского в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко.
Дома - куча забот. От наглеющих на востоке сепаров, до неимоверного количества вопросов требующих вмешательства. Дома - полный коллапс управления, дома страна живущая сама по себе. А Вова - в Турции...
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:51

  akurt написав:
  Понаехал написав:
  akurt написав:Чуть не забыл, господин Понаехал: прекратите всем врать постоянно,


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD

неужто вру не только я но и википедия? :mrgreen:
Ой-вей!


И прекратите все же врать.
В вашем тексте были упоминания лингвистов Ушакова и Даля, а не Википедии.

Ой-вей!
Учетка опять показывает свой IQ

Зображення


:mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59

Ишь как понесло "Понаехала"!
Классно!
Я балдею!
Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!
Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".
В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".

Фокус удался,
развёл ло...в на бабки.

А вообще мне нравится.
Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!
Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...

P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.

Для Ser Fill.
Дякую, що ви заходите на цю гілку.
З приводу візита президента Зеленського в Туреччину.
Моя думка: всі вже впевнилися, що ні з Макрона, ні з Меркель нічого корисного не буде.
Війна вже продовжується більше, ніж "Велика вітчизняна війна", але менше, ніж "Афганська війна"; треба щось робити.
Пан Портніков з цього приводу якось сказав, що не треба будувати іллюзії: МИ ВСІ ПОМРЕМО, А ВІЙНА ЩЕ БУДЕ ЙТИ.
Якщо тут хоч якось допоможе президент Туреччини - треба летіти, повзти, говорити, діяти, домовлятися.
А то і ваші діти помруть, а війна ще буде йти.
Чомусь я впевнений, що семе Ердоган тут може зіграти ключову роль.
Подивимося... Подивимося?

P.P.S.
Під час прямого репортажу з візиту президента Володимира Зеленського в Анкару помітив по праву руку від нього того самого турецького співробітника служби охорони, який супроводжував президента Порошенка в Анталію восени 2018. Я мав спочтатку розмову віч-на-віч із паном Клімкіним, а потім особисто звернувся до президента Порошенка з проханням зробити "селфі".
Так ось під час того "селфі" - з метою безпеки - в своєму лівому кармані брюк - де лежав другий мій смартофон - відчув руку - він перевіряв, що то таке в мене в лівому кармані - саме цього турецького охоронця - я запам"ятав - високий худорлявий в чорних окулярах.
Так що, панове, на острії подій я, а не ви.
Не "прозябайте" в невідомості.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:05

  akurt написав:Ишь как понесло "Понаехала"!
Классно!
Я балдею!
Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".


Зображення

Опять вранье откровенное от учетки akurt. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

википедию любой долярчик может править по-своему
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:15

  Мизантрóп написав:википедию любой долярчик может править по-своему

Может, но ссылки то реальные.
К стати в украинской версии вообще люди не стесняются:
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD

минонимы просто жгут

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:19

Повторюсь, а то потеряется за попытками Понаехала поднять ветку в ТОП форума.


Ишь как понесло "Понаехала"!
Классно!
Я балдею!
Учит украинцев - находясь в 10 000 км от Украины и не бывая в Украине - русскому!
Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".
В украинском языке нет и не было слова от неграмотного селянина "бусурман". Но я его использовал для "затравки".

Фокус удался,
развёл ло...в на бабки.

А вообще мне нравится.
Скоро будет - благодаря ему - 400 000 просмотров ветки!
Как говорится у Достоевского "Без бабла и жизнь у Понаехала кисла"...

P.S. Горжусь, что благодаря мне люди становятся и грамотнее, и толерантнее.

Для Ser Fil.
Дякую, що ви заходите на цю гілку.
З приводу візита президента Зеленського в Туреччину.
Моя думка: всі вже впевнилися, що ні з Макрона, ні з Меркель нічого корисного не буде.
Війна вже продовжується більше, ніж "Велика вітчизняна війна", але менше, ніж "Афганська війна"; треба щось робити.
Пан Портніков з цього приводу якось сказав, що не треба будувати іллюзії: МИ ВСІ ПОМРЕМО, А ВІЙНА ЩЕ БУДЕ ЙТИ.
Якщо тут хоч якось допоможе президент Туреччини - треба летіти, повзти, говорити, діяти, домовлятися.
А то і ваші діти помруть, а війна ще буде йти.
Чомусь я впевнений, що саме Ердоган тут може зіграти ключову роль.
Подивимося... Подивимося?

P.P.S.
Під час прямого репортажу з візиту президента Володимира Зеленського в Анкару помітив по праву руку від нього того самого турецького співробітника служби охорони, який супроводжував президента Порошенка в Анталію восени 2018. Я мав спочтатку розмову віч-на-віч із паном Клімкіним, а потім особисто звернувся до президента Порошенка з проханням зробити "селфі".
Так ось під час того "селфі" - з метою безпеки - в своєму лівому кармані брюк - де лежав другий мій смартофон - відчув руку - він перевіряв, що то таке в мене в лівому кармані - саме цього турецького охоронця - я запам"ятав - високий худорлявий в чорних окулярах.
Так що, панове, на острії подій я, а не ви.
Не "прозябайте" в невідомості.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ретировалась учетка akurt :mrgreen:
это ж надо... 2 раза за 15 минут попался на вранье... и это я еще не вчитвался... :mrgreen:
Понаехал
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