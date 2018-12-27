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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:26

Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:29

Классика:
"Голодный человек - злой человек"
Заметили, что не дает Понаехал ссылки на словари русского языка Ожегова, Ушакова, Даля - а даёт какие-то красные линии и картинки из Википедии - "свободной" энциклопедии.
При этом путает ОДНО слово из татаро-монгольского языка с другим словом из якобы украинского (нет такого слова в украинском языке, в рюссько-татаро-моногольском, это язык страны, которая убивает украинских солдат и где господин Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).
Крючит парня. Прикольно крючит... Мы знаем: это от голода...
А ведь мог бы всего за 8 баксов покушать в ресторане Вьетнамской кухни: полноценный суп, курица с рисовой лапшой. Очень сытно. И очень много. Половину можно взять с собой и накормить семью.
Семья-то кушать хочет, пока парень нас тут учит рюсському языку.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:42

  Мизантрóп написав:Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277

Частично правда.
мы с женой сами тоже перьмени делаем. Не люблю покупные. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:43

  akurt написав:Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).

Опять вранье. Ну сколько можно врать? :)
Между мечтаю и хочу есть большая разница.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:55

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277

Частично правда.
мы с женой сами тоже перьмени делаем. Не люблю покупные. :mrgreen:

я сам,своей не доверяю.Вкус действительно небо и земля
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

посмотрел билет Хьюстон-Киев... Самые дешквые- турецуие авиалинии... подумал про учетку akurt(ее предпочтения) и решил лететь люфтганзой... :mrgreen:
Понаехал
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