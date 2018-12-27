Додано: Сер 07 сер, 2019 20:29

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"Голодный человек - злой человек"

Заметили, что не дает Понаехал ссылки на словари русского языка Ожегова, Ушакова, Даля - а даёт какие-то красные линии и картинки из Википедии - "свободной" энциклопедии.

При этом путает ОДНО слово из татаро-монгольского языка с другим словом из якобы украинского (нет такого слова в украинском языке, в рюссько-татаро-моногольском, это язык страны, которая убивает украинских солдат и где господин Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).

Крючит парня. Прикольно крючит... Мы знаем: это от голода...

А ведь мог бы всего за 8 баксов покушать в ресторане Вьетнамской кухни: полноценный суп, курица с рисовой лапшой. Очень сытно. И очень много. Половину можно взять с собой и накормить семью.

Семья-то кушать хочет, пока парень нас тут учит рюсському языку.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)