Понаехал а правда,шо в Америке так живут?
viewtopic.php?p=4721277#p4721277
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:26
Понаехал а правда,шо в Америке так живут?
viewtopic.php?p=4721277#p4721277
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:29
Классика:
"Голодный человек - злой человек"
Заметили, что не дает Понаехал ссылки на словари русского языка Ожегова, Ушакова, Даля - а даёт какие-то красные линии и картинки из Википедии - "свободной" энциклопедии.
При этом путает ОДНО слово из татаро-монгольского языка с другим словом из якобы украинского (нет такого слова в украинском языке, в рюссько-татаро-моногольском, это язык страны, которая убивает украинских солдат и где господин Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).
Крючит парня. Прикольно крючит... Мы знаем: это от голода...
А ведь мог бы всего за 8 баксов покушать в ресторане Вьетнамской кухни: полноценный суп, курица с рисовой лапшой. Очень сытно. И очень много. Половину можно взять с собой и накормить семью.
Семья-то кушать хочет, пока парень нас тут учит рюсському языку.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:42
Частично правда.
мы с женой сами тоже перьмени делаем. Не люблю покупные.
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:43
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:55
я сам,своей не доверяю.Вкус действительно небо и земля
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
посмотрел билет Хьюстон-Киев... Самые дешквые- турецуие авиалинии... подумал про учетку akurt(ее предпочтения) и решил лететь люфтганзой...
|