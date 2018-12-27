Додано: Сер 07 сер, 2019 21:55

Летите, голуби, летите...

Хьюстон???

А как же штат Техас и город Austin, про недвигу в котором читатели так и не дождались обещанного анализа вложений в недвигу???? Процентные ставки... Ипотеку... Всё - враньё...

Я еще и обратил внимание на несоответствие традиционного времени постов со временем часовых поясов штата Техас... Видел, что врёт... Меня веселило...



Люфтганзой.... Поддерживаю... Хорошая авиакомпания.



Человек с точки зрения биологии - "биологическая саморегулирующаяся система", испытывающая постоянное стадное чувство, но не живущая в стаде.



Персонаж Понаехал гораздо интереснее - я рекомендую изучать особенности поведения студентам медицинских университетов.



Псудите сами:

- накупил ворох "Шевченковых хат" прямо после приезда на жительство из РФ в Украину и прямо перед отъездом на жительство из Украины. Согласитесь: достойно "ретельного аналізу" на предмет наличия отсутствия (удалено).

- не послушал других форумчан с этого форума - все время качественно и реально квалифицированно анализирующих рынок недвижимости в Киеве и области.

- перессорился со всеми родственниками в Украине, которые могли бы, если не выручить (такое бывает), но хотя бы подстраховать в деле недвижимости.

- нашел - надо же - такое бывает - выигрыш в лотерею - жительство в ДРУГОЙ стране.

- каталось бы: живи и размножайся!



Тут проблема...



Но это простительно.



- Самое забавное: САМОУВЕРЕННОСТЬ. Дремучая. Не спросясь у участников форума, свернул все 25 купюр 50-ти долларовых банкнот в "котлету" и выкинул их в бросовые акции малоизвестной компании с целью рАзбАгАтЕть, лёжа в арендованной квартире на арендованном диване.

Тут остановка.

Ибо осечка.



Бабла не прибыло.

нАда шОтА дЕлАть...



На помощь приходят ненавидимые участники форума ненавидимой страны...

Оказывается, живут не так уж и плохо: тр..., женятся, кушают (что особенно обидно), зарабатывают деньги и не парятся.

Этим и раздражают, потому грех не поучить их быть бедными, но больными.

Урок не важно про что, например как выше про слово, не содержащееся в украинском словаре.

Есть похожие в татаро-монгольском родном - подавай его сюда! Лопатит Википедию.

При этом ясное дело - никаких словарей под рукой нет. Почитать некогда. Да и книг вообще нет. Никаких.



ЭтА АбИднА.

Листает страницы Финансового форума Украины и вдруг натыкается на мечту всей жизни: иметь собственное кубло!

Кубла нема.

Бабла нема.

Ноутбук купленный в кредит - есть.

Начинает творить.

Это похвально, ибо творчество - это жизнь!

Его кредиторы жизни не дают.

В США, как и в Украине, кредит надо погашать в следующем месяце определенными частями до определенной даты.

Бабла нема. Диван бабло не дает.

Начинаются "Особенные дни". 30 особых дней в каждый месяц; самочувствие отвратное. Анальгин не помогает.

Тут - на этой ветке - не понимая, что веселит нас - не голодных и весёлых - раскрывается:

5 постов в день! 10 постов в день! 15 постов в день! 30 постов в день! 30 дней особенных дней в каждом месяце!

Класс! Аплодисменты - в студию!

Понаехал = чемпион! Снимаем шляпу!



Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)