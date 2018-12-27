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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:26

Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:29

Классика:
"Голодный человек - злой человек"
Заметили, что не дает Понаехал ссылки на словари русского языка Ожегова, Ушакова, Даля - а даёт какие-то красные линии и картинки из Википедии - "свободной" энциклопедии.
При этом путает ОДНО слово из татаро-монгольского языка с другим словом из якобы украинского (нет такого слова в украинском языке, в рюссько-татаро-моногольском, это язык страны, которая убивает украинских солдат и где господин Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).
Крючит парня. Прикольно крючит... Мы знаем: это от голода...
А ведь мог бы всего за 8 баксов покушать в ресторане Вьетнамской кухни: полноценный суп, курица с рисовой лапшой. Очень сытно. И очень много. Половину можно взять с собой и накормить семью.
Семья-то кушать хочет, пока парень нас тут учит рюсському языку.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:42

  Мизантрóп написав:Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277

Частично правда.
мы с женой сами тоже перьмени делаем. Не люблю покупные. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:43

  akurt написав:Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).

Опять вранье. Ну сколько можно врать? :)
Между мечтаю и хочу есть большая разница.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:55

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Понаехал а правда,шо в Америке так живут? :lol:
viewtopic.php?p=4721277#p4721277

Частично правда.
мы с женой сами тоже перьмени делаем. Не люблю покупные. :mrgreen:

я сам,своей не доверяю.Вкус действительно небо и земля
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

посмотрел билет Хьюстон-Киев... Самые дешквые- турецуие авиалинии... подумал про учетку akurt(ее предпочтения) и решил лететь люфтганзой... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:55

Летите, голуби, летите...
Хьюстон???
А как же штат Техас и город Austin, про недвигу в котором читатели так и не дождались обещанного анализа вложений в недвигу???? Процентные ставки... Ипотеку... Всё - враньё...
Я еще и обратил внимание на несоответствие традиционного времени постов со временем часовых поясов штата Техас... Видел, что врёт... Меня веселило...

Люфтганзой.... Поддерживаю... Хорошая авиакомпания.

Человек с точки зрения биологии - "биологическая саморегулирующаяся система", испытывающая постоянное стадное чувство, но не живущая в стаде.

Персонаж Понаехал гораздо интереснее - я рекомендую изучать особенности поведения студентам медицинских университетов.

Псудите сами:
- накупил ворох "Шевченковых хат" прямо после приезда на жительство из РФ в Украину и прямо перед отъездом на жительство из Украины. Согласитесь: достойно "ретельного аналізу" на предмет наличия отсутствия (удалено).
- не послушал других форумчан с этого форума - все время качественно и реально квалифицированно анализирующих рынок недвижимости в Киеве и области.
- перессорился со всеми родственниками в Украине, которые могли бы, если не выручить (такое бывает), но хотя бы подстраховать в деле недвижимости.
- нашел - надо же - такое бывает - выигрыш в лотерею - жительство в ДРУГОЙ стране.
- каталось бы: живи и размножайся!

Тут проблема...

Но это простительно.

- Самое забавное: САМОУВЕРЕННОСТЬ. Дремучая. Не спросясь у участников форума, свернул все 25 купюр 50-ти долларовых банкнот в "котлету" и выкинул их в бросовые акции малоизвестной компании с целью рАзбАгАтЕть, лёжа в арендованной квартире на арендованном диване.
Тут остановка.
Ибо осечка.

Бабла не прибыло.
нАда шОтА дЕлАть...

На помощь приходят ненавидимые участники форума ненавидимой страны...
Оказывается, живут не так уж и плохо: тр..., женятся, кушают (что особенно обидно), зарабатывают деньги и не парятся.
Этим и раздражают, потому грех не поучить их быть бедными, но больными.
Урок не важно про что, например как выше про слово, не содержащееся в украинском словаре.
Есть похожие в татаро-монгольском родном - подавай его сюда! Лопатит Википедию.
При этом ясное дело - никаких словарей под рукой нет. Почитать некогда. Да и книг вообще нет. Никаких.

ЭтА АбИднА.
Листает страницы Финансового форума Украины и вдруг натыкается на мечту всей жизни: иметь собственное кубло!
Кубла нема.
Бабла нема.
Ноутбук купленный в кредит - есть.
Начинает творить.
Это похвально, ибо творчество - это жизнь!
Его кредиторы жизни не дают.
В США, как и в Украине, кредит надо погашать в следующем месяце определенными частями до определенной даты.
Бабла нема. Диван бабло не дает.
Начинаются "Особенные дни". 30 особых дней в каждый месяц; самочувствие отвратное. Анальгин не помогает.
Тут - на этой ветке - не понимая, что веселит нас - не голодных и весёлых - раскрывается:
5 постов в день! 10 постов в день! 15 постов в день! 30 постов в день! 30 дней особенных дней в каждом месяце!
Класс! Аплодисменты - в студию!
Понаехал = чемпион! Снимаем шляпу!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 сер, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:08

  akurt написав:- накупил ворох "Шевченковых хат" прямо после приезда на жительство из РФ в Украину

Вранье. Я родился, вырос и выучился в Киеве. Пару лет в детстве прожил в РФ- это да.
  akurt написав:- перессорился со всеми родственниками в Украине

Опять вранье
  akurt написав:- нашел - надо же - такое бывает - выигрыш в лотерею - жительство в ДРУГОЙ

Опять вранье. Я по шагам в 2017м рассписывал на этом форему как переезжаю.

  akurt написав: Лопатит Википедию.

вот это поворот :)

  akurt написав:Ноутбук купленный в кредит - есть.

И не только ноутбук. Я даже еду в кредит покупаю и машини заправляю. Кредитные карты они такие... :)

  akurt написав:В США, как и в Украине, кредит надо погашать в следующем месяце определенными частями до определенной даты.

Опять вранье. Кредитные карты в течении месяца погащаещ когда хочеш. Главное не переносить остаток после пеймент дейт.

Вот это учетка akurt отжигает...
Это ж надо иметь талант так брехать прямо в ожном месседже :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:13

Ха-ха-ха!
Пилите, Шура, пилите... Она - золотая! (Паниковский, роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок").
Я заставил нашего комика оправдываться! Классно!


х х х

1500 баксов за квадрат "коммерческой недвижимости в новострое" - как и чем отбить вложения?
(рассуждения за круглым столом инвесторов в коммерческую недвижимость)

Текст будет позже.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:21

  akurt написав:Летите, голуби, летите...
Хьюстон???
А как же штат Техас и город Austin, про недвигу в котором читатели так и не дождались обещанного анализа вложений в недвигу???? Процентные ставки... Всё - враньё...

Ну как можно быть таким... :mrgreen: IAH - один из 2х самых больших хабов в Техасе. Мне до IAH ехать 2 с половиной часа. До Остинского аэропорта ехать час с небольшим и через весь город в пробках. Зачем мне лететь с дополнительной пересадкой, если спокойно можно доехать в Хьюстон и долететь в Киев с одной пересадкой одной авиакомпанией?
Всему учить приходится учетку akurt.

ПС. Есть правда прямой рейс Остин - Франкфурт, но он обычно стот на 400 баксов дороже ну и летает не каждый день. Так что я с удовольствием экономлю и катаюсь в Хьюстон. :mrgreen:


на картинках для туго соображаюсщих
Зображення

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Зображення

В итоге 3 аэропрта в досупности, из которых в 2 по хайвейю быстро доехать. Это вашему ОП для ознакомления. :mrgreen:
Понаехал
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  #<1 ... 378379380381
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