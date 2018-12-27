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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 02:11

  akurt написав:Замечу, что ранее в текстах было слово "Бусурман": а не "Басурман".

на самом деле и так и так:
http://sum.in.ua/s/busurman
БУСУРМА́Н, БУСУРМЕ́Н, а, чол.
1. заст., нар.-поет. Про людину іншої віри (переважно про магометанина). «Ріж! і бий! Катуй невіру бусурмана!» Кричать за муром (Тарас Шевченко, I, 1951, 201);
2. Уживається як лайливе слово. — Ходив на той куток, батько посилали до одного чоловіка. Тогобіцькі парубки погнались, ледве втік. От бусурмени! (Марко Кропивницький, II, 1958, 129); — Ванюшко, що ж це ти, бусурмане, цураєшся дядька Ларівона? .. То ти казав, що я тобі за батька рідного був, а це й писати лінуєшся (Віталій Логвиненко, Давні рани, 1961, 27).
Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 264.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/211662
Толковый словарь Даля
БУСУРМАН
БАСУРМАН, бусурман, босурман, бесермен, басурманин муж. басурманка жен. басурманщина жен., собир. неверный, нехристианин; особ. мусульманин, а иногда всякий неправославный; всякий иноземец и иноверец, в неприязненном значении, особенно азиятец или турок. Басурманский, относящийся до басурмана. Басурманская (бусурманская) трава, растение см. бодяк. Басурманство ср. басурманщина; состояние, вера басурмана; мусульманство, исламизм, мохамеданство. Басурманить кого (более употр. с предлогом о), обращать в мусульманство, в неверие; приучать к обычаям иноземным. Басурманиться, принимать веру или обычаи басурманские. Наши бары за морем басурманятся, а домой воротятся, свое и не любо.
Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.
бусурман — язычник , др. русск. бусурманъ – то же, Задонщина (см. Срезн. I, 195). Ср. также басурман, бесермен. Начальное б возникло из м по диссимиляции (см. Сольмсен, KZ 37, 590). Согласно Мелиоранскому (Зап. Вост. Отд. 17, стр. VIII), заимств. из кыпч.… …
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