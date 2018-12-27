Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
БУСУРМА́Н, БУСУРМЕ́Н, а, чол. 1. заст., нар.-поет. Про людину іншої віри (переважно про магометанина). «Ріж! і бий! Катуй невіру бусурмана!» Кричать за муром (Тарас Шевченко, I, 1951, 201); 2. Уживається як лайливе слово. — Ходив на той куток, батько посилали до одного чоловіка. Тогобіцькі парубки погнались, ледве втік. От бусурмени! (Марко Кропивницький, II, 1958, 129); — Ванюшко, що ж це ти, бусурмане, цураєшся дядька Ларівона? .. То ти казав, що я тобі за батька рідного був, а це й писати лінуєшся (Віталій Логвиненко, Давні рани, 1961, 27). Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 264.
Толковый словарь Даля БУСУРМАН БАСУРМАН, бусурман, босурман, бесермен, басурманин муж. басурманка жен. басурманщина жен., собир. неверный, нехристианин; особ. мусульманин, а иногда всякий неправославный; всякий иноземец и иноверец, в неприязненном значении, особенно азиятец или турок. Басурманский, относящийся до басурмана. Басурманская (бусурманская) трава, растение см. бодяк. Басурманство ср. басурманщина; состояние, вера басурмана; мусульманство, исламизм, мохамеданство. Басурманить кого (более употр. с предлогом о), обращать в мусульманство, в неверие; приучать к обычаям иноземным. Басурманиться, принимать веру или обычаи басурманские. Наши бары за морем басурманятся, а домой воротятся, свое и не любо. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866. бусурман — язычник , др. русск. бусурманъ – то же, Задонщина (см. Срезн. I, 195). Ср. также басурман, бесермен. Начальное б возникло из м по диссимиляции (см. Сольмсен, KZ 37, 590). Согласно Мелиоранскому (Зап. Вост. Отд. 17, стр. VIII), заимств. из кыпч.… …
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Щиро дякую пану ol_za за чудове дослідження, воно дійсно суттєво розширює наші знання та підвищує рівень освіти...
Правда, пан Понаехал сказав авторитетно і крапка (цитую): А такде "недоброжелатель, варвар" по Далю и Ушакову....
І всі ці Далі, Ушакови, Ожегови,akurt'и і інші учасники цієї гілки - навіть ol_za - були посоромлені гігантськими знаннями нашого гіганта думки та знавця нерухомості, яку ми купили/хочемо купити для себе, любимих. Супер! Це треба ж - увірвався на форум о 19-17 та покинув його наступного дня о 00-41. Теоретично - це рекорд, тому що 11 повідомлень тільки на цій гілці за 300 хвилин.
Найбільше слів було у повідомленні про те, як він любить "пельмені" та готує їх разом із жінкою.
Я питав у мами трохи збитий з пантелику: "Як то зрозуміти?" Мама так сказала: "Ну, вумна дитина завжди попроситься на горшік та покакає сама. Це всі нормальні діти так роблять. А ось у сусідки дитина - як би це обережно сказати, ну, погано навчена, не приучена какати самостійно, але, звісно, батьки її вважають охайною та вумною. Але какає вона "не там" і "не так"... Ось про таку дитину батьки і кажуть: "Вумний, тільки срать не проситься..."
Але пішов з форуму посоромлений: так і не дізнався, які такі докУменти потрібні, щоби просто зайти в Альфа-банк та просто відкрити рахунок. От же ж біда так біда...
Але розважив суттєво... Тут треба дякувати...
Форумчанам-бізнесменам - робити висновки. Кого брати на роботу. А кого не брати. Оосбисто я дуже задоволений, що сприяв висвітленню саме такого персонажа. Нехай працює і далі: за темою гілки - нуль, відповідей на запитання форумчан - нуль (крім пельменів), правда, побавив нас ДУЖЕ КОРИСНИМИ НАМ КАРТИНКАМИ.
Але повернемося до теми гілки: як заробити гроші на життя вдалого сибарита за кордоном. Перенесемося у Запоріжжя, яке я нещодавно відвідав.
1500 баксів за квадрат "коммерційної нерухомоості в новобудові" - як та чим «відбити» капіталовкладення? (роздуми за "круглим столом" інвесторів в комерційну нерухомість)
Частина перша. Запоріжжя.
То місто, яке лендлорди називають "велике село". Це тому, що там існують зоівсім інші ціни на здачу в оренду житла. Та й орендарі специфічні; мої клієнти зробили наступне: - у приємні багаті часи - то десь 2007-2008 рік - відхилили пропозицію продати за 300 000 долярів чудову 4-к "сталінку" в самому центрі Запоріжжя. - грошви було багато - викупили приміщення "сталінки» на першому поверсі майже на вході в один славетний університет. - там "розкрутили" кафе для студентів.
Час прийшов: за тую сталінку не дають навіть третину від 300 000 доларів, а діти - "відразу всі" - опинилися за кордоном. Тоді дали в оренду приміщення готового розкрученого (!!!) невеликого - там щось із 8 столиків всього - кафе прямо перед входом до одного з університетів. Самі виїхали за кордон жити до дітей... Орендар, знаючи, що лендлорди за кордоном, почав потихеньку порушувати умови Договору оренди та почав платити лендлорду всього 6 000 (шість тисяч) гривень на місяць. Мотивація була така, що студенти голі та босі, та ще й їсти не хочуть... Ситуація була зовсім незрозумілою і під час одного із візитів до Запоріжжя я прийняв пропозицію навідатися та подивитися на місті. що з тим робити. Візит показав, що розташування кафе дуже гарне. Правда, в сквері напроти якийсь павільйон відкрили чи вірмени, чи грузини, щось таке... Теж чимось годували чи їстівним, чи не дуже їстівним студентів... Лендлорди сказали, що своє кафе не впізнали - наче там свиням готували їжу. На підлогу не можна було стати - все забруднено товстим шаром олії та залишків їжі, на кухні все "вграли", бруд в’ївся в стіни, на яких колись висіли авторські фотороботи володарів, які позиціонували кафе, як щось трохи "арт" але для бідної студентської спільноти. Я вийшов із кафе, походив по території університету, послухав шматки фраз студентів...
Моя порада була просто, як наколотий помаранч: - орендарів вигнати, не дивлячись на борг по орендній платі. - приміщенню змінити профіль. Ніяких "студентських кафе". Це на початку викликало непорозуміння з боку лендлордів. Я їм довів, що студенти - то шар суспільства, який "вимирає" як прошарок суспільства: ще років 2-3, і студента треба буде шукати днем із вогнем (на сьогодні так і сталося: вже є підсумки зарахування до університетів в 2019 році - за профільними спеціальностями університетів зараховано на перший курс денної форми навчання по 2 (ДВА) - 3 (ТРИ) - зрідка п’ять студентів. - приміщення вимагає майже капітального ремонту (перший поверх "сталінки"). - з метою зменшення витрат на ремонт спробувати відновити приміщення власними с силами: чоловік+жінка+родичі. А що робити??? - приміщення здати орандарю не під кафе - а, враховуючи, що є і туалети, і вода, і навіть невеличка кухня - під офісні приміщення для IT-шної компанії. - перехреститися.
Так і зробили. Зараз в приміщенні працюють люди, а лендлорди саме в ці дні - за кордоном. Провідують дітей. Грошва заходить на картку...
Кінець частини 1.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:ПОГАНИМ Є ТОЙ ФОРУМЧАНИН, ЯКИЙ НЕ МРІЄ СТАТИ БУСУРМАНИНОМ (роздуми під час очікуваня цифри "400 000" - кількості переглядів цієї гілки форуму)
Текст буде пізніше.
хороший годний врбос на вентилятор для накрутки счьочика.. акурт, зжі істчо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Моя порада була просто, як наколотий помаранч: - орендарів вигнати, не дивлячись на борг по орендній платі. - приміщенню змінити профіль. Ніяких "студентських кафе". Це на початку викликало непорозуміння з боку лендлордів. Я їм довів, що студенти - то шар суспільства, який "вимирає" як прошарок суспільства: ще років 2-3, і студента треба буде шукати днем із вогнем (на сьогодні так і сталося: вже є підсумки зарахування до університетів в 2019 році - за профільними спеціальностями університетів зараховано на перший курс денної форми навчання по 2 (ДВА) - 3 (ТРИ) - зрідка п’ять студентів. - приміщення вимагає майже капітального ремонту (перший поверх "сталінки"). - з метою зменшення витрат на ремонт спробувати відновити приміщення власними с силами: чоловік+жінка+родичі. А що робити??? - приміщення здати орандарю не під кафе - а, враховуючи, що є і туалети, і вода, і навіть невеличка кухня - під офісні приміщення для IT-шної компанії. - перехреститися.
Так і зробили. Зараз в приміщенні працюють люди, а лендлорди саме в ці дні - за кордоном. Провідують дітей. Грошва заходить на картку...
Кінець частини 1.
В Україні за 20 років кількість студентів зменшилась майже вдвічі, а мережа університетів залишилася на тому ж рівні.
Як повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, конкуренція за місця у вищих навчальних закладах знизилася, пише НВ.
"У хороші університети і на рейтингові спеціальності конкурс є. Але, наприклад, у нас є проблема з вчителями природничих предметів: фізика, математика, хімія. Хороші університети притягують абітурієнтів, як магніти. Тому вони виграють від широкого конкурсу, тобто коли "місце йде за абітурієнтом", за кращим абітурієнтом", – зазначила Гриневич. https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashk ... apilos.htm
jump написав: В Україні за 20 років кількість студентів зменшилась майже вдвічі, а мережа університетів залишилася на тому ж рівні.
Як повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, конкуренція за місця у вищих навчальних закладах знизилася, пише НВ.
Я вчора збирався поздоровити форумчан із вступом дітей до вишів України і не тільки - були вже Списки зарахованих на бюджетні місця - та пан Понаехал задурив голову. ПОЗДОРОВЛЯЮ! Та дуже раджу відвідати деканат та дізнатися, яким був набір на ту спеціальність, на яку зарахована дитина (зараз зараховуть ПРИМУСОВО). Будьте уважними: я ось подвивися ряд університетів із статусом "Національний" - реально на колись престижні спеціальності за профілем університету зараховано по 2 (ДВА) студенти. До чого це призводить: а) рятуючі штат викладачів, їх переводять на 0,5 та 0,33 ставки, тобто на роботу вони будуть ходити просто по дорозі в АТБ. б) групою студентів вважаєтсья тільки група в 5 та більше студентів. Якщо студентів менше - занять немає, студенти навчаються за "Індивідуальним планом". При цьому їм розказують, що так прийнято у вишах за кордоном і то - ніби-то до кращого. в) раніше "потік" студентів складався із 3-4-5 груп по конкретній спеціальності, наприклад, коли я був зарахований до університету, було 3 групи по 25 студентів - разом 75 студентів однієї спеціальності. Лекції нам читали самі знаменимті професори, які весь час говорили, що вони є професорами за профлем нащої спеціальності та хочуть донести до нас найвищий рівень знань (так і було), читаючі лекції із наголосом для застосування саме за цією спеціальністю. Зараз в один - хі-хі "потік" об"єднують студентів 3-4-5 РІЗНИХ спеціальностей і лекції читають - як мені сказав один знайомий професор "вокально-інструментально". Потік студентів - то 20-22 студенти. З них половина не ходить взагалі. Викладачі разом із студентами тоді створюють в Вайбері групу і на тому все навчання закінчується. г) якщо в групі менше 5 студентів занять фактично не буде проводитися, бо за Навчальними програмами 50% часу - то лекційні заняття, а 50% - то практичні та лабораторні заняття, які проводяться тільки для групи/підгрупи. Тут небезпека в тому, що ви думаєте, що 17-ти річний син або доня в університеті, а фактично вони на заняття не ходять і вештаються невідомо де. д) дуже корисно у звичайний буденний день батькам просто пройтися коридорами університету - зараз як правило - пусті та безлюдні в звичайний буденний навчальний день - та почухати потилицю, куди саме зарахували вашу дитину. Пишу жорстко, але правду.
Хто ж знав, що в наш час стане актуальним вислів: "Лікуватися даром - все одно, що лікуватися даром!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ШКОЛЬНИК ФИГАРО (по мотивам одноименной комедии Бомарше)
Еду сегодня по Львову со станции СТО Хонда и слушаю по радио ужасы типа того, что скоро в школу и родителям пора откапывать под грушей мешок с баблом и срочнее нести на рынок, покупая по баснословным ценам какую-никакую обувку для школьника, пеналы, карандаши и тетради. Запомнилось, что кроссовки школьнику можно купить за 1000 гривен и выше, ботиночки за 900 и выше, а тетради лучше покупаюсь сразу на весь класс - будут на пару копеек дешевле. А если подсчитать ранец или портфель - то надо и под второй грушей выкапывать мешок.
Цена на кроссовки, сделанные надалеко от Пекина вдохновляет...
А что если сделать ход конем? безумный день? И одеть своего школьника не хуже Фигаро? Например - еще позавчера чартерные рейсы из Запорожья, Днепра и Киев в Турцию были по 73 евро. Но, как вы знаете, Турция в наши дни стала "пупом Земли" - вот президент Украины даже проводит лучшие секретные - я надеюсь - дни - и сегодня встречается с патриархом Варфоломеем - может, как-то решат вопрос через Эрдогана - вопрос прекращения кровопролитной войны, и потому авиабилеты подорожали. Но кое что еще есть... Например, в наши дни всего за 190 евро туда и обратно - просто на три дня и просто даром можно слетать из Днепра или Киева в Анталию: - сладко покушать... - скупиться деткам в школу просто за копейки... - поплавать в чистом теплом - 28 градусов море...
Рассказываю в двух словах про обувь: - кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали. - приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле). - крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное. - футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).
Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже. Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.
Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных. Марк Анталия Большой Мигрос Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг. Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк. Там же и пообедаете очень вкусно. Обед в ресторане/кафе - от 14 лир.
P.S. Самое умное, конечно - слетать не сейчас - а в октябре - ноябре. Ваще жир: авиабилеты по 56 долларов в одну сторону, везде в магазинах распродажи, на улице не минус 20, а плюс 25, а вода в море все также плюс 28... ну не ниже +25... Ну просто именины сердца. Да еще и детей оденете во все самое классное! Фото вчера в Анталии - мои соседушки по дому в Анталии, детки между прочим, колотят бабло в Киеве, а мамам-папам купили квартиры по соседству со мною... Если у меня будет время - покатаю по Анталии - часа на три точно займу вас лично (бензин, извините, ваш - я же не мать Тереза)!
Турки - молодцы! Во всех магазинах WAIKIKI в эти дни проводият продажу футболок с украинской символикой и украинским гербом. Хлопок классный да и герб тоже! Ну настоящий бусурманин!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 12:33, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
мне жалко их.Они не понимают,что такая жизнь становится невыносимой.Им нужно сменить обстановку.Попробовать уйти в запой.Продолжать стремительное путешествие по социальной лестнице вниз,на дне их ждут новые встречи,новые знакомства,новые друзья,новая любовь. Некоторые понимают))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен