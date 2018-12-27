Додано: Чет 08 сер, 2019 09:09

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Але розважив суттєво... Тут треба дякувати...

Щиро дякую пануза чудове дослідження, воно дійсно суттєво розширює наші знання та підвищує рівень освіти...Правда, пансказав авторитетно і крапка (цитую):І всі ці Далі, Ушакови, Ожегови,'и і інші учасники цієї гілки - навіть- були посоромлені гігантськими знаннями нашого гіганта думки та знавця нерухомості, яку ми купили/хочемо купити для себе, любимих.Супер! Це треба ж - увірвався на форум о 19-17 та покинув його наступного дня о 00-41.Теоретично - це рекорд, тому що 11 повідомлень тільки на цій гілці за 300 хвилин.Найбільше слів було у повідомленні про те, як він любить "пельмені" та готує їх разом із жінкою.Я пам’ятаю прислів’я, яке мені говорила мама, коли я був малим.То - не лайтеся - українське (цитую від мами-полтавчанки):"Вумний, тільки срать не проситься!"Я питав у мами трохи збитий з пантелику: "Як то зрозуміти?"Мама так сказала: "Ну, вумна дитина завжди попроситься на горшік та покакає сама. Це всі нормальні діти так роблять. А ось у сусідки дитина - як би це обережно сказати, ну, погано навчена, не приучена какати самостійно, але, звісно, батьки її вважають охайною та вумною. Але какає вона "не там" і "не так"...Ось про таку дитину батьки і кажуть:"Вумний, тільки срать не проситься..."Але пішов з форуму посоромлений: так і не дізнався, які такі докУменти потрібні, щоби просто зайти в Альфа-банк та просто відкрити рахунок.От же ж біда так біда...Форумчанам-бізнесменам - робити висновки. Кого брати на роботу. А кого не брати.Оосбисто я дуже задоволений, що сприяв висвітленню саме такого персонажа.Нехай працює і далі: за темою гілки - нуль, відповідей на запитання форумчан - нуль (крім пельменів), правда, побавив нас ДУЖЕ КОРИСНИМИ НАМ КАРТИНКАМИ.Але повернемося до теми гілки: як заробити гроші на життя вдалого сибарита за кордоном.Перенесемося у Запоріжжя, яке я нещодавно відвідав.(роздуми за "круглим столом" інвесторів в комерційну нерухомість)Частина перша.То місто, яке лендлорди називають "велике село". Це тому, що там існують зоівсім інші ціни на здачу в оренду житла. Та й орендарі специфічні; мої клієнти зробили наступне:- у приємні багаті часи - то десь 2007-2008 рік - відхилили пропозицію продати за 300 000 долярів чудову 4-к "сталінку" в самому центрі Запоріжжя.- грошви було багато - викупили приміщення "сталінки» на першому поверсі майже на вході в один славетний університет.- там "розкрутили" кафе для студентів.Час прийшов: за тую сталінку не дають навіть третину від 300 000 доларів, а діти - "відразу всі" - опинилися за кордоном.Тоді дали в оренду приміщення готового розкрученого (!!!) невеликого - там щось із 8 столиків всього - кафе прямо перед входом до одного з університетів.Самі виїхали за кордон жити до дітей...Орендар, знаючи, що лендлорди за кордоном, почав потихеньку порушувати умови Договору оренди та почав платити лендлорду всього 6 000 (шість тисяч) гривень на місяць. Мотивація була така, що студенти голі та босі, та ще й їсти не хочуть...Ситуація була зовсім незрозумілою і під час одного із візитів до Запоріжжя я прийняв пропозицію навідатися та подивитися на місті. що з тим робити.Візит показав, що розташування кафе дуже гарне. Правда, в сквері напроти якийсь павільйон відкрили чи вірмени, чи грузини, щось таке... Теж чимось годували чи їстівним, чи не дуже їстівним студентів...Лендлорди сказали, що своє кафе не впізнали - наче там свиням готували їжу.На підлогу не можна було стати - все забруднено товстим шаром олії та залишків їжі, на кухні все "вграли", бруд в’ївся в стіни, на яких колись висіли авторські фотороботи володарів, які позиціонували кафе, як щось трохи "арт" але для бідної студентської спільноти.Я вийшов із кафе, походив по території університету, послухав шматки фраз студентів...Моя порада була просто, як наколотий помаранч:- орендарів вигнати, не дивлячись на борг по орендній платі.- приміщенню змінити профіль. Ніяких "студентських кафе". Це на початку викликало непорозуміння з боку лендлордів. Я їм довів, що студенти - то шар суспільства, який "вимирає" як прошарок суспільства: ще років 2-3, і студента треба буде шукати днем із вогнем (на сьогодні так і сталося: вже є підсумки зарахування до університетів в 2019 році - за профільними спеціальностями університетів зараховано на перший курс денної форми навчання по 2 (ДВА) - 3 (ТРИ) - зрідка п’ять студентів.- приміщення вимагає майже капітального ремонту (перший поверх "сталінки").- з метою зменшення витрат на ремонт спробувати відновити приміщення власними с силами: чоловік+жінка+родичі. А що робити???- приміщення здати орандарю не під кафе - а, враховуючи, що є і туалети, і вода, і навіть невеличка кухня - під офісні приміщення для IT-шної компанії.- перехреститися.Так і зробили.Зараз в приміщенні працюють люди, а лендлорди саме в ці дні - за кордоном. Провідують дітей.Грошва заходить на картку...Кінець частини 1.