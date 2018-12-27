Додано: Чет 08 сер, 2019 13:37

Так также будет неинтересно.

Вот посмотрите на аватар Понаехала - супер.

Я такую картинку видел на левой стороне Днепра - на Игрени.

Потом посмотрите предыдущую страницу: настрочил 11 постов за 300 минут - начал с шутливого слова в заголовке моего авторского текста - только вытащил из всего простора инета самое глупое толкование и творил... творил... творил... засерая ветку и отодвигая материалы по теме все дальше и дальше в глубь истории.

И последний пост - аж три очень нужные всем форумчанам карты территории США с тропами лесными, по которыми он из экономии будет с котомкой за плечами, в которой лежат налепленные в США с женой пельмени, двигаться в сторону аэропорта в Хьюстоне с тайной целью прибыть в Украину и открыть счёт в украинской дочке российского Альфа-банка.

Я надеюсь, уже все рапечатали на цветном лазерном принтере такие нужные на этой ветке карты похода Понаехал по болотам и топям и повесили над кроватью?

Тут следить и следить за ходом мысли - какая там надвига за рубежом, какая дискуссия?

Тут берите выше!

Я читаю и балдею!!!

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)