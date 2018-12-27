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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:08

  Понаехал написав:
  akurt написав:Понаехал - сам признался на этой ветке выше - мечтает купить квартиру - есть ПОХОЖЕЕ).

Опять вранье. Ну сколько можно врать? :)
Между мечтаю и хочу есть большая разница.

господа попробуйте вместо слова вранье, обман использовать ошибка согласно такого-то источника это не так и сразу взаимные оскорбления трансформируются в нормальную дискуссию.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:37

Так также будет неинтересно.
Вот посмотрите на аватар Понаехала - супер.
Я такую картинку видел на левой стороне Днепра - на Игрени.
Потом посмотрите предыдущую страницу: настрочил 11 постов за 300 минут - начал с шутливого слова в заголовке моего авторского текста - только вытащил из всего простора инета самое глупое толкование и творил... творил... творил... засерая ветку и отодвигая материалы по теме все дальше и дальше в глубь истории.
И последний пост - аж три очень нужные всем форумчанам карты территории США с тропами лесными, по которыми он из экономии будет с котомкой за плечами, в которой лежат налепленные в США с женой пельмени, двигаться в сторону аэропорта в Хьюстоне с тайной целью прибыть в Украину и открыть счёт в украинской дочке российского Альфа-банка.
Я надеюсь, уже все рапечатали на цветном лазерном принтере такие нужные на этой ветке карты похода Понаехал по болотам и топям и повесили над кроватью?
Тут следить и следить за ходом мысли - какая там надвига за рубежом, какая дискуссия?
Тут берите выше!
Я читаю и балдею!!!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:13

Не для рекламы, а для "общего развития".
Один из риэлторов в Анталии выставил на продажу вроде как неплохую квартирку.
Я покажу фрагменты чисто для того, чтобы читатель знал уровень цен и в каком виде квартиры продают.

Что меня привлекло?
Хороший микрорайон - Лиман - это на самом юге Анталии (там, кстати, сегодня было легкое ОБЫЧНОЕ землетрясение - примерно в 14-00, а вообще в Турции за год фиксируют 365 землетрясений). И самый близкий микрорайон к морю.
Зображення

Этот микрорайон считается ЛУЧШЕ моего микрорайона, просто потому, что ближе к морю (примерно 300-1000-1400 м).

У этой квартиры есть недостаток - нашим людям он не очень важен, а вот для турков это существенно.
Это так называемый "гириш" этаж, то есть то, что у нас называется первый этаж ( в Турции - он "нулевой" но так не говорят, говорят - "гириш".
Такой этаж требует застекления балконов - обычно больших по протяженности.
Ну вот смотрим картинки...
Зображення
Зображення
Описание квартиры от риэлтора:
Продажа Квартиры Лиман "1+1" (обычно имеет площадь 55 кв.метров)
- Растояние от моря 400 м
- Растояние до искусственного морского залива на реке Боачай - 200 м
- Растояние до Starbucks 150 м
- Растояние до рынка 170 м
- Бассейн
- Газ у двери (имеется ввиду, что в квартиру при необходимости вы сами заведете газ и поставите газовый котел, общая цена всей работки и котла примерно 1000 долларов США).
- Паркинг
- Беседка
- Продажа с мебелью (!!!)
- Просторные комнаты
- Гириш (1ый этаж)
Зображення

Ну а теперь затаите дыхание.
Риэлтор высветил цену, а потом срочно ее удалил, но я успел скопировать:
37 000 евро.
Ну вот, чисто для "общего развития" и все - по теме ветки.
Я же вам не "Понаехал"...
Судя по описанию, квартира примерно вот здесь:
Зображення
Сколько стоит застеклить балкон в квартире "гириш" этажа?
Ответ - как всегда и на любые вопросы - есть у меня.
Если стеклить немецкими материалами, то 2 года гарантия на механизмы, 5 лет на материал. Просят 14 600 лир, можно сторговаться за 13 250. Обычно длина балкона - 16 метров, можно ставить дверь стеклянную внутрь, тогда часть балкона - под кабинет. 1 доллар=5,50 лиры.

P.S. Напомню читателю в 100500-ый раз: что я никогда не был риэлтором, не являюсь риэлтором, не общаюсь с риэлторами и не планирую быть риэлтором. Я не хочу и не хотел никому ничего в Турции продать.
Имея способности и время, делюсь с людьми БЕСПЛАТНО знаниями.
Сам по-прежнему планирую повысить статус своего жилья путем продажи нынешней квартиры "1+1" в реально классном доме и купить квартиру "2+1" "нулёвую" (абсолютно новую по новому проекту и дизайну) в супер современном комплексе. Правда, дальше от моря.
Ну, и как я и писал - по цене бетонного параллелепипеда где-нибудь на окраине Киева, Львова или Днепра...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Сам по-прежнему планирую повысить статус своего жилья путем продажи нынешней квартиры "1+1" в реально классном доме и купить квартиру "2+1" "нулёвую" (абсолютно новую по новому проекту и дизайну) в супер современном комплексе. Правда, дальше от моря.


можете скинути фото району, де купуватимете квартиру
які варіанти планувань?
Скільки від моря?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:56

Зараз зроблю.
Але інформацію дам навмисно не точну - в тому комплексі залишилася на продаж 1 (одна) квартира.
Тому не буду "світити".
Моя квартира зараз 2 000 м до моря.
Там інший район - трохи далі - десь 3 600 м по прямій.
Цікаво, що на авто я зараз їду якщо на авто - з урахуванням віадуку - 3 600 метрів.
Зображення
Зовнішній вигляд квартир та планування можна побачити тут:
https://en.nexusyapi.com
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:44

  akurt написав:Этот микрорайон считается ЛУЧШЕ моего микрорайона, просто потому, что ближе к морю (примерно 300-1000-1400 м).

Описание квартиры от риэлтора:
Продажа Квартиры Лиман "1+1" (обычно имеет площадь 55 кв.метров)
- Растояние от моря 400 м
- Растояние до искусственного морского залива на реке Боачай - 200 м
- Растояние до Starbucks 150 м
- Растояние до рынка 170 м
- Бассейн
- Газ у двери (имеется ввиду, что в квартиру при необходимости вы сами заведете газ и поставите газовый котел, общая цена всей работки и котла примерно 1000 долларов США).
- Паркинг
- Беседка
- Продажа с мебелью (!!!)
- Просторные комнаты
- Гириш (1ый этаж)

Ну а теперь затаите дыхание.
Риэлтор высветил цену, а потом срочно ее удалил, но я успел скопировать:
37 000 евро.

А теперь вопрос не в лоб, а в глаз покупка вами 2017 год обошлась в $ сколько? Мы сравним :) Чем надо восхищаться, что бы экономить 58,96грн ежемесячно на еде и покупать гордо 3литровый йогурт :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:51

Сначала, кудесница stm, Вы нам напишете, что и где вы лично купили.
За сколько, когда и за сколько можете продать прямо сегодня...
Не таитесь, тут все свои.
Если можно, не обманывайте. Лично я знаю уровень цен почти во всех городах Украины и часто об этом пишу.
И заметьте: я лично всегда все цифры выкладываю до копеечки.
Вам ни в чем и никогда меня не удастся уличить: я имею на двоих с женой 3 (три) объекта недвижимости: 2 в Украине в разных городах и один - за границей.
Ну, что "погнали"?
А я пока продегустирую свежеприготовленного в сметане кролика - взял красавца 2,3 кг по 170 гривен за 1 кг.
Возможно, выпью коньячку, у меня дела идут очень хорошо!
Зображення
Перекрещусь... как настоящий басурманин!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:57

  akurt написав:Сначала, кудесница stm, Вы нам напишете, что и где вы купили.
Не таитесь, тут все свои.
Если можно, не обманывайте. Лично я знаю уровень цен почти во всех городах Украины и часто об этом пишу.
И заметьте: я лично всегда все цифры выкладываю до копеечки.
Вам ни в чем и никогда меня не удастся уличить: я имею на двоих с женой 3 (три) объекта недвижимости: 2 в Украине в разных городах и один - за границей.
Ну, что погнали?

Акурт Вы плохо и не внимательно читаете мои посты в прошлом, бывает ;)
Вот видите, не отвечаете ибо ответ как с Мерседесом. Подпись на покупку и ваше приобретение стоит с каждым километром меньше денег чем заплатили ;) но ведь море и йогурт всё решают, правда?
И для несведущих в биржах там есть комиссии брокера которые тоже всё решают ;)
stm
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