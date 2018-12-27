Додано: Чет 08 сер, 2019 14:13

Не для рекламы, а для "общего развития".Один из риэлторов в Анталии выставил на продажу вроде как неплохую квартирку.Я покажу фрагменты чисто для того,и в каком виде квартиры продают.Что меня привлекло?Хороший микрорайон - Лиман - это на самом юге Анталии (там, кстати, сегодня было легкое ОБЫЧНОЕ землетрясение - примерно в 14-00, а вообще в Турции за год фиксируют 365 землетрясений). И самый близкий микрорайон к морю.Этот микрорайон считается ЛУЧШЕ моего микрорайона, просто потому, что ближе к морю (примерно 300-1000-1400 м).У этой квартиры есть недостаток - нашим людям он не очень важен, а вот для турков это существенно.Это так называемый "гириш" этаж, то есть то, что у нас называется первый этаж ( в Турции - он "нулевой" но так не говорят, говорят - "гириш".Такой этаж требует застекления балконов - обычно больших по протяженности.Ну вот смотрим картинки...Описание квартиры от риэлтора:Продажа Квартиры Лиман(обычно имеет площадь 55 кв.метров)- Растояние от моря 400 м- Растояние до искусственного морского залива на реке Боачай - 200 м- Растояние до Starbucks 150 м- Растояние до рынка 170 м- Бассейн- Газ у двери (имеется ввиду, что в квартиру при необходимости вы сами заведете газ и поставите газовый котел, общая цена всей работки и котла примерно 1000 долларов США).- Паркинг- Беседка(!!!)- Просторные комнаты- Гириш (1ый этаж)Ну а теперь затаите дыхание.Риэлтор высветил цену, а потом срочно ее удалил, но я успел скопировать:37 000 евро.Ну вот, чисто для "общего развития" и все - по теме ветки.Я же вам не ""...Судя по описанию, квартира примерно вот здесь:Сколько стоит застеклить балкон в квартире "гириш" этажа?Ответ - как всегда и на любые вопросы - есть у меня.Если стеклить немецкими материалами, то 2 года гарантия на механизмы, 5 лет на материал. Просят 14 600 лир, можно сторговаться за 13 250. Обычно длина балкона - 16 метров, можно ставить дверь стеклянную внутрь, тогда часть балкона - под кабинет. 1 доллар=5,50 лиры.Напомню читателю в 100500-ый раз: что я никогда не был риэлтором, не являюсь риэлтором, не общаюсь с риэлторами и не планирую быть риэлтором. Я не хочу и не хотел никому ничего в Турции продать.Имея способности и время, делюсь с людьми БЕСПЛАТНО знаниями.Сам по-прежнему планирую повысить статус своего жилья путем продажи нынешней квартиры "1+1" в реально классном доме и купить квартиру "2+1" "нулёвую" (абсолютно новую по новому проекту и дизайну) в супер современном комплексе. Правда, дальше от моря.Ну, и как я и писал - по цене бетонного параллелепипеда где-нибудь на окраине Киева, Львова или Днепра...