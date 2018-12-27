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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:07

Цікаве ппитання.
Тезісно: ми не виставляємо свою ні за скільки. Немає нагальної потреби ніякої. Тому що в нас і будинок класний, і квартира класна, і сусіди класні - що теж має вагу.

Я аналізую в ці дні такі варіянти:

а) купити нову квартиру "2+1" за 100 000 - 110 000 доларів, а свою продати (брав за 49 000 + техніка десь 3000 доларів). Ці гроші легко повертаються без проблем, бо в моєму бідинку на продаж теоретично є тільки одна квартира, якій озвучили ціну в 55 000 ойро (меблі техніка обладнання. звісно, то "хотєлки" але цифра озвучена).
б) ще - як на мене - цікавіший варіант такий: свою квратиру здати за 1500 лір (раельна ціна, можливо і дорожче), а нову квартиру взяти - я вже маю інформацію від орендодавця/власника - в оренду за 3000 лір мінімум на 1 рік. Щоби покрити різницію в 1500 лір - достатньо покласти у банк на депозит 14 000 доларів. Цей варіянт цікавий двома речами: в будь-якому випадку ти не залишишся на вулиці. Але маєш свободу дій та безліч варіантів. А якщо додати, що ти живеш у реально чудовій канхвєтці, то зовсім цікавий варіянт... 14 000 доларів - то в Україні що? Копійки.
в) ще цікавий варіант такий: навіщо витрачати на квартиру 100 000 - 110 000 доларів, коли краще покласти на депозит 50 000 доларів - мати з того приблизно 1 000 доларів щомісячного прибутку (це вигідніше, ніж купити та здавати квартиру в Україні) та пригощати пані stm під час вечірньої прогулянки Середземними морем коктейлем «Текила-Бум» (Rapido). А що: весело ж!
Вільний час витрачати на подорожі. Не забуваємо, що в мене є ще квартира в Стамбулі.

Ось і думаю... Щось придумаю... Правда, варіянт в) цікавий?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:краще покласти на депозит 50 000 доларів - мати з того приблизно 1 000 доларів щомісячного прибутку


де такі %?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Продолжим, мы купили квартиру за 49000$ и теперь будем сдавать её за 1400 турецких лир. И как правильно заметил Акурт ещё и заплатим налоги. В Турции ведь всё по чесноку. Итак в сезон мы сможем получить аж 252$ из которых как нерезидент должны оплатить 20% налога. А в не сезон у самого Средиземного моря наша прекрасная меблированная квартира с мраморными лестницами нафиг никому не нужна. Что ж йогурт и 58,96грн на еде нас должны очень успокоить :)
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-konut-kiralik-antalya-sarisu-da-1-plus1-mobleli-cok-temiz-acil-kiralik-428483035/detay
Востаннє редагувалось stm в Чет 08 сер, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:34

В будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто.

Ну і не просто: змінили голову Національного банку Туреччини в липні - почалися знижуватися сопчатку ставка рефінансування - а потім і депозитні ставки.
Не зівай Хомко, на те й ярмарок!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:37

  akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто.

Только 10% - это резидент, да и счёт в ингбанке инвестиционный называется и фонда гарантирования нет, но ведь 14000$ не деньги...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:43

Такая смешная эта девчушка.
ФГВ есть.

Меня забавляют в жизни 2 вещи:
- слушать на пляже в шезлонге по MP3 плееру выступления "старого" Жванецкого;
- читать приколы от неграмоной и дикой сельской девчушки выше.
Як говорять старі жінки в Карпатах: "Срака горіва да маку наїва..."

Самое прикольное - все тужится мне доказать, как мне плохо живется, даже витамины поперек горла мне стоят... и все - всё мимо, всё не угадала... Оно и понятно, когда живешь в селе да в служебных постройки 1979 года 2-х этажных домах бывшего совхоза, да среди трактористов, какой уровень знания жизни?
Девчушка! Так как там двушка-хрущевка, что от родаков досталась, почем продать можно?
Могу сосватать реально крутой дом новой постройки полный фарш на берегу Днепра в 200 квадратов (Ямбург).
Всего за 50 000 долларов.
Себестоимость - 200 000.
Со мной хоть счастье узнаете и вкус жизни почувствуете... Не всё же прозябать среди крашеных масляной зелёной краской панелей кухни...

P.S. Сайт Сахибинден, на который дала ссылку как понимаю обиженная неудачами риэлторша - правильный.
В самом деле в районе Сарысу можно снять двушку за 1400 лир. Я и написал, что свою - не в микрорайоне Сарысу - могу легко сдать - как вариант - за 1500 лир (я так и написал: может и выше, уже слышал цены и 1800 и 2500).
Она из этого делает совершенно неверный колхозный вывод.
А вывод один: если вы можете свою двушку в Киеве/Днепре/Львове сдать за 15000 гривен или примерно 3 500 лир месяц - то грех не снять ЛУЧШЕ по качеству двушку на международном курорте за 1 400 лир и на остаток в 3500-1400=2 100 лир жить так: 1700 лир месяц тратить на жилье-питание-развлечения-Текилу и бензин, а за 400 лир нанять какую нибудь stm, чтобы она на пляже вам и друзьям готовила и подавал коктейль «Текила-Бум» (Rapido).
Правда, классный вариант?

Господа! У нас сегодня вечер рaзлечений: вместо Понаехала на дежурстве stm.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:58

  akurt написав:Такая смешная эта девчушка.
ФГВ есть.

Меня забавляют в жизни 2 вещи:
- слушать на пляже в шезлонге по MP3 плееру выступления "старого" Жванецкого;
- читать приколы от неграмоной и дикой сельской девчушки выше.
Як говорять старі жінки в Карпатах: "Срака горіва да маку наїва..."

.

Хамство и враньё постоянное от этой учетки. Как вас в вашем ОП держат? :mrgreen:
Понаехал
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