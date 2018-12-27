Додано: Чет 08 сер, 2019 17:07

Цікаве ппитання.

Тезісно: ми не виставляємо свою ні за скільки. Немає нагальної потреби ніякої. Тому що в нас і будинок класний, і квартира класна, і сусіди класні - що теж має вагу.



Я аналізую в ці дні такі варіянти:



а) купити нову квартиру "2+1" за 100 000 - 110 000 доларів, а свою продати (брав за 49 000 + техніка десь 3000 доларів). Ці гроші легко повертаються без проблем, бо в моєму бідинку на продаж теоретично є тільки одна квартира, якій озвучили ціну в 55 000 ойро (меблі техніка обладнання. звісно, то "хотєлки" але цифра озвучена).

б) ще - як на мене - цікавіший варіант такий: свою квратиру здати за 1500 лір (раельна ціна, можливо і дорожче), а нову квартиру взяти - я вже маю інформацію від орендодавця/власника - в оренду за 3000 лір мінімум на 1 рік. Щоби покрити різницію в 1500 лір - достатньо покласти у банк на депозит 14 000 доларів. Цей варіянт цікавий двома речами: в будь-якому випадку ти не залишишся на вулиці. Але маєш свободу дій та безліч варіантів. А якщо додати, що ти живеш у реально чудовій канхвєтці, то зовсім цікавий варіянт... 14 000 доларів - то в Україні що? Копійки.

в) ще цікавий варіант такий: навіщо витрачати на квартиру 100 000 - 110 000 доларів, коли краще покласти на депозит 50 000 доларів - мати з того приблизно 1 000 доларів щомісячного прибутку (це вигідніше, ніж купити та здавати квартиру в Україні) та пригощати пані stm під час вечірньої прогулянки Середземними морем коктейлем «Текила-Бум» (Rapido). А що: весело ж!

Вільний час витрачати на подорожі. Не забуваємо, що в мене є ще квартира в Стамбулі.



Ось і думаю... Щось придумаю... Правда, варіянт в) цікавий?

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)