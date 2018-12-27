Додано: Чет 08 сер, 2019 19:10

О! Понаехал проснулся!

Так, посмотрим... Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) хоть и не красным горит, но в минусах...

Послушаем мэтра...



Господин Понаехал, а вот вопрос не в бровь, а в глаз, как говорят в РФ, где в Тавде под Екатеринбургом вы мечтаете прикупить квартиру/дом/имение/избушку:



Какая у вас мотивация проводить время на этой ветке?



Я вот реально теряюсь в догадках:

- в Украине не живете...

- к Украине не имеете никакого отношения....

- недвигу за пределами Украины покупать и не собираетесь, да и денег на горизонте нет никаких...

- в Турции, как в и других странах, кроме РФ - нигде не были. Никакой информацией с форумчанами по недвижимости в Европе не делитесь и не владеете ею;

- совет никакой по покупке недвиги никому дать не можете.

- никакими цифрами ни в каком вопросе не владеете...

- Вопрос люди задали дней 10 назад по ипотеке, по ценам в штате Техас и по жилью в Остине - ушли на дно забытия. Типа вы кому-то там в личке на открыто заданный вам вопрос якобы ответили. То есть все - "дупль пусто".



Что не "дупль пусто":

- за прошедшие сутки написали 11 сообщений на ветке под названием:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ нерухомість за кордоном"

написали в течение 300 минут 11 содержательных сообщения о пельменях, которые лепите с женой, о прокладке тайных/нетайных троп через три или четыре штата США по дороге на мыс Канаверел с целью дешевого и быстрого полета за пределы США, о словарях Ушакова и Ожегова с личным анализом содержания слов, которые не встречаются в украинском языке, и которые не применялись в моем тексте, и так далее и тому подобное.

- за прошедшие сутки главный успех - это замусорили ветку, отодвинув материал о том, что волновало форумчан: "Если продается коммерческая недвижимость в новострое новая по 1500 долларов за квадрат, то чем можно заняться и как "отбить" вложения?" - я планировал написать как часть 2 после части 1, которая выше уже погребена под вашим мусором про пельмени и перелет неизвестно куда на Люфтганзе - у меня уже желание пропало поделиться инфой с "круглого стола" инвесторов.

Тут вы преуспели. Мусором завалили ветку.



Я чисто как психотерапевт спрашиваю о мотивации.

Продумайте ответ, пока я выгуляю собаку.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)