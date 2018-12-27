Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаве ппитання. Тезісно: ми не виставляємо свою ні за скільки. Немає нагальної потреби ніякої. Тому що в нас і будинок класний, і квартира класна, і сусіди класні - що теж має вагу.
Я аналізую в ці дні такі варіянти:
а) купити нову квартиру "2+1" за 100 000 - 110 000 доларів, а свою продати (брав за 49 000 + техніка десь 3000 доларів). Ці гроші легко повертаються без проблем, бо в моєму бідинку на продаж теоретично є тільки одна квартира, якій озвучили ціну в 55 000 ойро (меблі техніка обладнання. звісно, то "хотєлки" але цифра озвучена). б) ще - як на мене - цікавіший варіант такий: свою квратиру здати за 1500 лір (раельна ціна, можливо і дорожче), а нову квартиру взяти - я вже маю інформацію від орендодавця/власника - в оренду за 3000 лір мінімум на 1 рік. Щоби покрити різницію в 1500 лір - достатньо покласти у банк на депозит 14 000 доларів. Цей варіянт цікавий двома речами: в будь-якому випадку ти не залишишся на вулиці. Але маєш свободу дій та безліч варіантів. А якщо додати, що ти живеш у реально чудовій канхвєтці, то зовсім цікавий варіянт... 14 000 доларів - то в Україні що? Копійки. в) ще цікавий варіант такий: навіщо витрачати на квартиру 100 000 - 110 000 доларів, коли краще покласти на депозит 50 000 доларів - мати з того приблизно 1 000 доларів щомісячного прибутку (це вигідніше, ніж купити та здавати квартиру в Україні) та пригощати пані stm під час вечірньої прогулянки Середземними морем коктейлем «Текила-Бум» (Rapido). А що: весело ж! Вільний час витрачати на подорожі. Не забуваємо, що в мене є ще квартира в Стамбулі.
Ось і думаю... Щось придумаю... Правда, варіянт в) цікавий?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
В будь-якому (майже) турецькому банку. 23,5 відсотка річних. Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів. Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48. Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць. Депозит відкриваєте в турецьких лірах. Все просто.
Ну і не просто: змінили голову Національного банку Туреччини в липні - почалися знижуватися сопчатку ставка рефінансування - а потім і депозитні ставки. Не зівай Хомко, на те й ярмарок!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку. 23,5 відсотка річних. Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів. Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48. Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць. Депозит відкриваєте в турецьких лірах. Все просто.
Только 10% - это резидент, да и счёт в ингбанке инвестиционный называется и фонда гарантирования нет, но ведь 14000$ не деньги...
Меня забавляют в жизни 2 вещи: - слушать на пляже в шезлонге по MP3 плееру выступления "старого" Жванецкого; - читать приколы от неграмоной и дикой сельской девчушки выше. Як говорять старі жінки в Карпатах: "Срака горіва да маку наїва..."
Самое прикольное - все тужится мне доказать, как мне плохо живется, даже витамины поперек горла мне стоят... и все - всё мимо, всё не угадала... Оно и понятно, когда живешь в селе да в служебных постройки 1979 года 2-х этажных домах бывшего совхоза, да среди трактористов, какой уровень знания жизни? Девчушка! Так как там двушка-хрущевка, что от родаков досталась, почем продать можно? Могу сосватать реально крутой дом новой постройки полный фарш на берегу Днепра в 200 квадратов (Ямбург). Всего за 50 000 долларов. Себестоимость - 200 000. Со мной хоть счастье узнаете и вкус жизни почувствуете... Не всё же прозябать среди крашеных масляной зелёной краской панелей кухни...
P.S. Сайт Сахибинден, на который дала ссылку как понимаю обиженная неудачами риэлторша - правильный. В самом деле в районе Сарысу можно снять двушку за 1400 лир. Я и написал, что свою - не в микрорайоне Сарысу - могу легко сдать - как вариант - за 1500 лир (я так и написал: может и выше, уже слышал цены и 1800 и 2500). Она из этого делает совершенно неверный колхозный вывод. А вывод один: если вы можете свою двушку в Киеве/Днепре/Львове сдать за 15000 гривен или примерно 3 500 лир месяц - то грех не снять ЛУЧШЕ по качеству двушку на международном курорте за 1 400 лир и на остаток в 3500-1400=2 100 лир жить так: 1700 лир месяц тратить на жилье-питание-развлечения-Текилу и бензин, а за 400 лир нанять какую нибудь stm, чтобы она на пляже вам и друзьям готовила и подавал коктейль «Текила-Бум» (Rapido). Правда, классный вариант?
Господа! У нас сегодня вечер рaзлечений: вместо Понаехала на дежурстве stm.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Такая смешная эта девчушка. ФГВ есть.
Меня забавляют в жизни 2 вещи: - слушать на пляже в шезлонге по MP3 плееру выступления "старого" Жванецкого; - читать приколы от неграмоной и дикой сельской девчушки выше. Як говорять старі жінки в Карпатах: "Срака горіва да маку наїва..."
.
Хамство и враньё постоянное от этой учетки. Как вас в вашем ОП держат?
О! Понаехал проснулся! Так, посмотрим... Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) хоть и не красным горит, но в минусах... Послушаем мэтра...
Господин Понаехал, а вот вопрос не в бровь, а в глаз, как говорят в РФ, где в Тавде под Екатеринбургом вы мечтаете прикупить квартиру/дом/имение/избушку:
Какая у вас мотивация проводить время на этой ветке?
Я вот реально теряюсь в догадках: - в Украине не живете... - к Украине не имеете никакого отношения.... - недвигу за пределами Украины покупать и не собираетесь, да и денег на горизонте нет никаких... - в Турции, как в и других странах, кроме РФ - нигде не были. Никакой информацией с форумчанами по недвижимости в Европе не делитесь и не владеете ею; - совет никакой по покупке недвиги никому дать не можете. - никакими цифрами ни в каком вопросе не владеете... - Вопрос люди задали дней 10 назад по ипотеке, по ценам в штате Техас и по жилью в Остине - ушли на дно забытия. Типа вы кому-то там в личке на открыто заданный вам вопрос якобы ответили. То есть все - "дупль пусто".
Что не "дупль пусто": - за прошедшие сутки написали 11 сообщений на ветке под названием: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ нерухомість за кордоном" написали в течение 300 минут 11 содержательных сообщения о пельменях, которые лепите с женой, о прокладке тайных/нетайных троп через три или четыре штата США по дороге на мыс Канаверел с целью дешевого и быстрого полета за пределы США, о словарях Ушакова и Ожегова с личным анализом содержания слов, которые не встречаются в украинском языке, и которые не применялись в моем тексте, и так далее и тому подобное. - за прошедшие сутки главный успех - это замусорили ветку, отодвинув материал о том, что волновало форумчан: "Если продается коммерческая недвижимость в новострое новая по 1500 долларов за квадрат, то чем можно заняться и как "отбить" вложения?" - я планировал написать как часть 2 после части 1, которая выше уже погребена под вашим мусором про пельмени и перелет неизвестно куда на Люфтганзе - у меня уже желание пропало поделиться инфой с "круглого стола" инвесторов. Тут вы преуспели. Мусором завалили ветку.
Я чисто как психотерапевт спрашиваю о мотивации. Продумайте ответ, пока я выгуляю собаку.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 сер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
на самом деле не вранье, а предположение, чтобы хоть так получить ответ. А вопрос о жилье в Остине интересен многим - на ветке ответа не было, что там было в личке - не известно - так что это тоже не вранье.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
akurt написав: Не забуваємо, що в мене є ще квартира в Стамбулі.
Не забуваємо, хоча ви спочатку, в тексті вище забули, а потім виправили, ну з ким не буває? Цікаво послухати більше інформації про квартиру в Стамбулі, в чому різниця, плюси та мінуси порівняно з Анталією? Чому не придбати замість квартири в Анталії квартиру в Стамбулі для аренди і з прибутку з ренти жити в Анталії, бо наскільки я знаю, квартира в Стамбулі дає більший % річних з ренти ніж квартира в Анталії? Прошу вас розгорнуто висвітлити цю тематику. Дякую.