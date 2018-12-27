Пока выгуливал собаку пришла гениальная мысль.
Ценится в мире самое необычное - неожиданный ход конем!
Буду белым нежным и пушистым.
За образец возьму нашего форумчанина под ником "Понаехал".
Итак, начинаю копировать его стиль!
Это трудно, но я попытаюсь.
(Примечание: он еще не извинился за то, что называл меня нежным именем "Наташа" 5 страниц назад, но я же белый и пушистый, потому не буду его называть "Танюша").
Учётка Понаехал!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
- как именно собираетесь потратить вырученные от продажи недвиги под Киевом средства?
- какой уровень цен на эту купленную "про запас" недвигу плюс-минус?
Учётка Понаехал, не уходите от ответа. Это по теме ветки.