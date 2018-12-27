Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33

Пока выгуливал собаку пришла гениальная мысль.

Ценится в мире самое необычное - неожиданный ход конем!

Буду белым нежным и пушистым.

За образец возьму нашего форумчанина под ником "Понаехал".

Итак, начинаю копировать его стиль!

Это трудно, но я попытаюсь.

(Примечание: он еще не извинился за то, что называл меня нежным именем "Наташа" 5 страниц назад, но я же белый и пушистый, потому не буду его называть "Танюша").



Учётка Понаехал!

Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":

- какое жилье арендуете в славном Остине?

- какова цена аренды?

- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?

- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?

- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?

- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?

- как именно собираетесь потратить вырученные от продажи недвиги под Киевом средства?

- какой уровень цен на эту купленную "про запас" недвигу плюс-минус?



Учётка Понаехал, не уходите от ответа. Это по теме ветки.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)