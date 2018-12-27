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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33

Пока выгуливал собаку пришла гениальная мысль.
Ценится в мире самое необычное - неожиданный ход конем!
Буду белым нежным и пушистым.
За образец возьму нашего форумчанина под ником "Понаехал".
Итак, начинаю копировать его стиль!
Это трудно, но я попытаюсь.
(Примечание: он еще не извинился за то, что называл меня нежным именем "Наташа" 5 страниц назад, но я же белый и пушистый, потому не буду его называть "Танюша").

Учётка Понаехал!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
- как именно собираетесь потратить вырученные от продажи недвиги под Киевом средства?
- какой уровень цен на эту купленную "про запас" недвигу плюс-минус?

Учётка Понаехал, не уходите от ответа. Это по теме ветки.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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