RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33

Пока выгуливал собаку пришла гениальная мысль.
Ценится в мире самое необычное - неожиданный ход конем!
Буду белым нежным и пушистым.
За образец возьму нашего форумчанина под ником "Понаехал".
Итак, начинаю копировать его стиль!
Это трудно, но я попытаюсь.
(Примечание: он еще не извинился за то, что называл меня нежным именем "Наташа" 5 страниц назад, но я же белый и пушистый, потому не буду его называть "Танюша").

Учётка Понаехал!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
- как именно собираетесь потратить вырученные от продажи недвиги под Киевом средства?
- какой уровень цен на эту купленную "про запас" недвигу плюс-минус?

Учётка Понаехал, не уходите от ответа. Это по теме ветки.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 12.02.09
Подякував: 701 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45

  akurt написав:Учётка Понаехал!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?

Все это мной писалось уже. Какой смысо дублировать?
тем более модератор трет мои сообщения, где я ловлю учетку akurt на вранье.
тошно от этого
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ви такі кумедні, панове :)
Обміняйтесь вайберами/телеграмами чи емейлами і фігачте там один одного в групі :) там можна це зробити, хто ще не знає :)
назва: *** Боі без правил для «учеток» :) ****
Пане Акурт, я Вам пропонував варіанти цікаві, пишете Ви гарно і інколи кумедно :)
Ну це якщо Ви сатисфакцію не шукаєте від спілкування з присутніми тут опонентами :)
Пишіть більше по темі і не відволікайтесь на «стон, который у них песней зовётся». То у ерифеї така національна скрепа :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 27.02.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:20

Столько срача не по теме, скоро ветка потеряет интерес. Вот сижу во Львове, пью пиво, народу полно и везде. Всех дурят за наши деньги нашими ценами
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:38

  djbnd777 написав:Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.

Переведу в цифры. Вы заплатили более 3евро в Будапеште и менее 2евро во Львове и во Львове Вас надурили, но при этом оплата чека вышла на 44,4% меньше ))) а про чаевые я вообще не говорю...
Хотя пиво во Львове как и йогурт в Киеве не настоящие, поэтому понимаю )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:42

Ну, во Львове есть много, конечно, интересного...
Пиво нормальное сейчас реально 50 гривен - дешевле не купишь...
В бутылках - не пиво, а недоразумение...
Цены зашкаливают...
В моем любимом ресторане - боюсь и рекомендовать - "Голодний Микола" цены на Бограч за 3 года менялись - наверное - уже 30 раз.
Последнюю цену не знаю - наверное, уже выше 100 гривен...
А был по 45 когда доллар был 22-25.
Доллар стал опять 25 - а цена в 3 раза как поднялась, так и не опускается...
Забавно...

Вообще Украина - страна богатых людей... И это хорошо.

Вот реальная арифметика - вчера был у клиентов под Львовом:
- муж и жена не работают.
- два новых или почти новых авто.
- 2 квартиры под сдачу во Львове - двушки. 2х500 долларов.
- свой "свечной заводик" работает почти без их участия - ежемесячная выручка 80 000 гривен.

Вот они не считают денег реально.
50 так 50, номер в Карпатах 1800 в сутки - так 1800.
3500? Ну 3 500...
Выловить в ресторане из мутной воды форель - 450 гривен кг так 450 гривен кг...
Наверное, это хорошо...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 12.02.09
Подякував: 701 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 382383384385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, тарасов і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 399, 400, 401
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4008 354972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 14:47
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 8, 9, 10
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
97 14413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:44
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74319)
08.08.2019 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.