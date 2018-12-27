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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33
Пока выгуливал собаку пришла гениальная мысль.
Ценится в мире самое необычное - неожиданный ход конем!
Буду белым нежным и пушистым.
За образец возьму нашего форумчанина под ником "Понаехал".
Итак, начинаю копировать его стиль!
Это трудно, но я попытаюсь.
(Примечание: он еще не извинился за то, что называл меня нежным именем "Наташа" 5 страниц назад, но я же белый и пушистый, потому не буду его называть "Танюша").
Учётка Понаехал!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
- как именно собираетесь потратить вырученные от продажи недвиги под Киевом средства?
- какой уровень цен на эту купленную "про запас" недвигу плюс-минус?
Учётка Понаехал, не уходите от ответа. Это по теме ветки.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45
akurt написав:
Учётка Понаехал
!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья
":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
Все это мной писалось уже. Какой смысо дублировать?
тем более модератор трет мои сообщения, где я ловлю учетку akurt на вранье.
тошно от этого
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Понаехал
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:03
Ви такі кумедні, панове :)
Обміняйтесь вайберами/телеграмами чи емейлами і фігачте там один одного в групі :) там можна це зробити, хто ще не знає :)
назва: *** Боі без правил для «учеток» :) ****
Пане Акурт, я Вам пропонував варіанти цікаві, пишете Ви гарно і інколи кумедно :)
Ну це якщо Ви сатисфакцію не шукаєте від спілкування з присутніми тут опонентами :)
Пишіть більше по темі і не відволікайтесь на «стон, который у них песней зовётся». То у ерифеї така національна скрепа :)
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stas_rst
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:20
Столько срача не по теме, скоро ветка потеряет интерес. Вот сижу во Львове, пью пиво, народу полно и везде. Всех дурят за наши деньги нашими ценами
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djbnd777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:23
Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
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djbnd777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:24
Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
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djbnd777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:38
djbnd777 написав:
Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
Переведу в цифры. Вы заплатили более 3евро в Будапеште и менее 2евро во Львове и во Львове Вас надурили, но при этом оплата чека вышла на 44,4% меньше ))) а про чаевые я вообще не говорю...
Хотя пиво во Львове как и йогурт в Киеве не настоящие, поэтому понимаю )))
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stm
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:42
Ну, во Львове есть много, конечно, интересного...
Пиво нормальное сейчас реально 50 гривен - дешевле не купишь...
В бутылках - не пиво, а недоразумение...
Цены зашкаливают...
В моем любимом ресторане - боюсь и рекомендовать - "Голодний Микола" цены на Бограч за 3 года менялись - наверное - уже 30 раз.
Последнюю цену не знаю - наверное, уже выше 100 гривен...
А был по 45 когда доллар был 22-25.
Доллар стал опять 25 - а цена в 3 раза как поднялась, так и не опускается...
Забавно...
Вообще Украина - страна богатых людей... И это хорошо.
Вот реальная арифметика - вчера был у клиентов под Львовом:
- муж и жена не работают.
- два новых или почти новых авто.
- 2 квартиры под сдачу во Львове - двушки. 2х500 долларов.
- свой "свечной заводик" работает почти без их участия - ежемесячная выручка 80 000 гривен.
Вот они не считают денег реально.
50 так 50, номер в Карпатах 1800 в сутки - так 1800.
3500? Ну 3 500...
Выловить в ресторане из мутной воды форель - 450 гривен кг так 450 гривен кг...
Наверное, это хорошо...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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