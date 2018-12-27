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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45
akurt написав:
Учётка Понаехал
!
Поделитесь с нами реально интересной информацией по теме ветки (если можно, призываю вас без - как написано выше - "вранья
":
- какое жилье арендуете в славном Остине?
- какова цена аренды?
- укладываетесь в правило 1/40 от зарплаты в год?
- каковы коммунальные платежи и какую часть от вашей зарплаты они составляют?
- как именно решили транспортную проблему добираться на работу?
- работаете с почасовой оплатой или в штате предприятия?
Все это мной писалось уже. Какой смысо дублировать?
тем более модератор трет мои сообщения, где я ловлю учетку akurt на вранье.
тошно от этого
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Понаехал
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:03
Ви такі кумедні, панове :)
Обміняйтесь вайберами/телеграмами чи емейлами і фігачте там один одного в групі :) там можна це зробити, хто ще не знає :)
назва: *** Боі без правил для «учеток» :) ****
Пане Акурт, я Вам пропонував варіанти цікаві, пишете Ви гарно і інколи кумедно :)
Ну це якщо Ви сатисфакцію не шукаєте від спілкування з присутніми тут опонентами :)
Пишіть більше по темі і не відволікайтесь на «стон, который у них песней зовётся». То у ерифеї така національна скрепа :)
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stas_rst
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:20
Столько срача не по теме, скоро ветка потеряет интерес. Вот сижу во Львове, пью пиво, народу полно и везде. Всех дурят за наши деньги нашими ценами
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djbnd777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:23
Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
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djbnd777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:38
djbnd777 написав:
Бокал пива 50 грн, в Будапеште в Гундель я заплатила 90 грн.
Переведу в цифры. Вы заплатили более 3евро в Будапеште и менее 2евро во Львове и во Львове Вас надурили, но при этом оплата чека вышла на 44,4% меньше ))) а про чаевые я вообще не говорю...
Хотя пиво во Львове как и йогурт в Киеве не настоящие, поэтому понимаю )))
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stm
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:42
Можливо, хтось трохи забув тему гілки, то я нагадаю:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:46
akurt написав:
Можливо, хтось трохи забув тему гілки, то я нагадаю:"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Зранку прокинувся, от думаю почитаю, що там Акурт в відповіді мені написав, а Акурт мабуть зовсім моє питання не побачив.
Що ж гадаю, що відповідь буде незабаром.
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sinus
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:29
Пан sinus!
Дякую за увагу до нашоi гiлки, але я вчора написав, що переймаю стиль учьотки Танюша та цiкавоi сiльськоi дiвчини stm, якI не вiдповiдають на жоднi запитання, але весь час ставлять такi.
Вчуся у вумних.
х. х. х.
Нема нiчого вiчного пiд Мiсяцем...
Скiльки я пам’ятаю, проiзд в автобусах в Анталii завжди коштував 2,60 лiри,
З 15 серпня - 3,20.
От же хитрi турки!
Дивляться, що побито рекорд вiдвiдування Анталii та хочуть пiдзаробити!
Тут цiкавими слiд вважати такi речi:
- всi автобуси величезнi та з кондицiонерами;
- я уже давно порахував, що якщо ми десь в центр вдвох iдемо, то краще не автобусом, а власною автiвкою iз гордим прапором Украiни на номерному знаку: i дешевше, i гонорово!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:57
Гуляя по вечернему Львову и выгуливая пиво, ведь я за рулём))) "натрапила" на львівську Анталію, де було повно турків.
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djbnd777
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:01
Так вы бы уже написали, это как, львовская Анталия?
Вот я прямо сейчас гуляю в центре по улице Леси Украинки и ничего такого не обнаружил. Люблю именно гулять по этой улице: ну прямо почти Европа пара хороших кафе, например, «Бiлий лев».
Правда, самое дешевое блюдо в меню - капуста с мясом, 79 гривен, стоит больше, чем самое дорогое в Анталии.
Раскройте нам глаза.
Кстати, уважаемые читатели, не зевайте и пользуйтесь безвизовым режимом в страны Шенгенского соглашения: гражданам Турции очень сложно и хлопотно получить Шенгенскую визу, ну, примерно, как нам раньше.
Пользуйтесь!
Уже авиаперелеты из Львова в Милан по 50€ туда и обратно (через Польшу с удобными стыковками), прямые рейсы по 80€ туда и обратно.
Когда-то я покупал авиабилеты по 200$ туда и обратно и радовался дешевизне.
Пользуйтесь!
P.S. Конечно, таких сладких цен на авиаперелеты в рай на Земле, то есть в Турцию, Вы не увидите: в ближайший месяц даже чартеры уже по 200€ в одну сторону! Все рейсы авиакомпании Pegasus - под завязку.
Посмотрел Львов Анталия на начало сентября - по 320$!!!
По-прежнему рекомендуюирассмотретьтпутешествие на авто через Румынию и Болгарию. Масса впечатлений!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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