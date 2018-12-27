Вітаю, шановний akurt!
Просвітіть в сьогоднішньому дні
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:00
Недвижимость за рубежом и «сладкие плюшки»
akurt за последние пару недель посетил много городов Украины,?проехав ее очередной раз фактически всю: Черновцы - Ивано-Франковск-Львов- Ровно-Житомир- Киев-Лубны-Днепр-Запорожье.
Про дороги могу сказать только хорошее: проблема пока только на участке Решетиловка-Днепр и то с помощью Аллаха ее делают - даже в воскресенье Турки.
В то же время akurt , как водитель, точно вамиговорит, что на сегодня автодорог, лучше, чем Турции, я не видел даже в Германии или США. Ну, на сегодня в Польше классные скоростные трассы...
Трасса из Анталии через Стамбул до границы с Грецией и Болгарией - просто «именины сердца»: это 1000 км скоростной шикарной трассы с двумя и тремя полосами в каждом направлении.
Зимой меня поразила трасса из Анталии на город Конья - 300 км горных скоростных трасс через перевал высотой в 2200 и (выше Говерлы). По такой трассе в горах я шёл 120, а то и 140 км в час.
На днях открыли новую автотрассу из Стамбула в Измир - это не реконструкция старой, это полностью новая скоростная трасса!
Если есть время, давайте прокатимся... надо же вам как-то путешествовать после покупки квартиры на берегу Средиземного моря...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А Вы не знали, что во Львове есть ресторан Анталия?
Первый раз за 6 или 7 лет поехала на Закарпатье. Сейчас в Синевире. Подтверждаю, дороги хорошие, но есть ньюансы.
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