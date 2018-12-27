Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:00

Недвижимость за рубежом и «сладкие плюшки»akurt за последние пару недель посетил много городов Украины,?проехав ее очередной раз фактически всю: Черновцы - Ивано-Франковск-Львов- Ровно-Житомир- Киев-Лубны-Днепр-Запорожье.Про дороги могу сказать только хорошее: проблема пока только на участке Решетиловка-Днепр и то с помощью Аллаха ее делают - даже в воскресенье Турки.В то же время akurt , как водитель, точно вамиговорит, что на сегодня автодорог, лучше, чем Турции, я не видел даже в Германии или США. Ну, на сегодня в Польше классные скоростные трассы...Трасса из Анталии через Стамбул до границы с Грецией и Болгарией - просто «именины сердца»: это 1000 км скоростной шикарной трассы с двумя и тремя полосами в каждом направлении.Зимой меня поразила трасса из Анталии на город Конья - 300 км горных скоростных трасс через перевал высотой в 2200 и (выше Говерлы). По такой трассе в горах я шёл 120, а то и 140 км в час.На днях открыли новую автотрассу из Стамбула в Измир - это не реконструкция старой, это полностью новая скоростная трасса!Если есть время, давайте прокатимся... надо же вам как-то путешествовать после покупки квартиры на берегу Средиземного моря...