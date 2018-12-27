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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Да, чуть не забыл: не обращайтесь к брокерам. Это вчерашний день.


Вітаю, шановний akurt!
Просвітіть в сьогоднішньому дні ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:00

Недвижимость за рубежом и «сладкие плюшки»

akurt за последние пару недель посетил много городов Украины,?проехав ее очередной раз фактически всю: Черновцы - Ивано-Франковск-Львов- Ровно-Житомир- Киев-Лубны-Днепр-Запорожье.
Про дороги могу сказать только хорошее: проблема пока только на участке Решетиловка-Днепр и то с помощью Аллаха ее делают - даже в воскресенье Турки.
В то же время akurt , как водитель, точно вамиговорит, что на сегодня автодорог, лучше, чем Турции, я не видел даже в Германии или США. Ну, на сегодня в Польше классные скоростные трассы...
Трасса из Анталии через Стамбул до границы с Грецией и Болгарией - просто «именины сердца»: это 1000 км скоростной шикарной трассы с двумя и тремя полосами в каждом направлении.
Зимой меня поразила трасса из Анталии на город Конья - 300 км горных скоростных трасс через перевал высотой в 2200 и (выше Говерлы). По такой трассе в горах я шёл 120, а то и 140 км в час.
На днях открыли новую автотрассу из Стамбула в Измир - это не реконструкция старой, это полностью новая скоростная трасса!
Если есть время, давайте прокатимся... надо же вам как-то путешествовать после покупки квартиры на берегу Средиземного моря...
https://youtu.be/iK5nNywUx_k
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Так вы бы уже написали, это как, львовская Анталия?
Вот я прямо сейчас гуляю в центре по улице Леси Украинки и ничего такого не обнаружил.


А Вы не знали, что во Львове есть ресторан Анталия?
Первый раз за 6 или 7 лет поехала на Закарпатье. Сейчас в Синевире. Подтверждаю, дороги хорошие, но есть ньюансы.
djbnd777
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