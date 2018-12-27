Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:17

Возле Арсенала очереди понятны: там в подвале интересное местечко «Реберня пiд Арсеналом».

Интересно и необычно сделано, как изюминка:

- при входе огромные жаровни и там поджаривают свиные рёбра в медовом соусе. На ваших глазах.

- подземелье реальное антураж исторический

- официанты прикольные стол накрывают огромной бумажной скатертью и на ней рисуют вилки и ножи которые не приносят. Приносятикаждому прикольную бумажную манишку. Едят руками.,есть бумажные полотенца и много старинных рукомойников.

- приносят на деревянном подносе свиные ребрышки - порция 400 граммов и при вас лихо рубят топориком

- пиво подают нескольких сортов.

Салаты к ребрышкам неоправданно дорогие. В так прикольно вообще то.



Вообще прикольно.

Турков, конечно, там нет.

Кафе Анталия помещу специально через 10-20 минут, даже интересно, что и приёмкой цене подают,

Реберно под Арсеналом порекомендовал друзьям из Каунаса (Литва), сказали, что им не понравилось: по сравнению с чем-то похожим в Каунасе сказали, что дорого и простенько,

Пригласили в Каунас.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)