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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387>
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Да, чуть не забыл: не обращайтесь к брокерам. Это вчерашний день.


Вітаю, шановний akurt!
Просвітіть в сьогоднішньому дні ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:00

Недвижимость за рубежом и «сладкие плюшки»

akurt за последние пару недель посетил много городов Украины,?проехав ее очередной раз фактически всю: Черновцы - Ивано-Франковск-Львов- Ровно-Житомир- Киев-Лубны-Днепр-Запорожье.
Про дороги могу сказать только хорошее: проблема пока только на участке Решетиловка-Днепр и то с помощью Аллаха ее делают - даже в воскресенье Турки.
В то же время akurt , как водитель, точно вамиговорит, что на сегодня автодорог, лучше, чем Турции, я не видел даже в Германии или США. Ну, на сегодня в Польше классные скоростные трассы...
Трасса из Анталии через Стамбул до границы с Грецией и Болгарией - просто «именины сердца»: это 1000 км скоростной шикарной трассы с двумя и тремя полосами в каждом направлении.
Зимой меня поразила трасса из Анталии на город Конья - 300 км горных скоростных трасс через перевал высотой в 2200 и (выше Говерлы). По такой трассе в горах я шёл 120, а то и 140 км в час.
На днях открыли новую автотрассу из Стамбула в Измир - это не реконструкция старой, это полностью новая скоростная трасса!
Если есть время, давайте прокатимся... надо же вам как-то путешествовать после покупки квартиры на берегу Средиземного моря...
https://youtu.be/iK5nNywUx_k
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Так вы бы уже написали, это как, львовская Анталия?
Вот я прямо сейчас гуляю в центре по улице Леси Украинки и ничего такого не обнаружил.


А Вы не знали, что во Львове есть ресторан Анталия? И что турки делают во Львове, есть есть свой рай Анталия?)))- каждый ищет СВОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ.
Первый раз за 6 или 7 лет поехала на Закарпатье. Сейчас в Синевире. Подтверждаю, дороги хорошие, но есть ньюансы.Зображення это в районе улицы Валовой.
но поразили очереди пожрать возле Арсенала
это к чему...Кому в Украине жить хорошо? - тому, у кого среднеевропейский доход.Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:17

Возле Арсенала очереди понятны: там в подвале интересное местечко «Реберня пiд Арсеналом».
Интересно и необычно сделано, как изюминка:
- при входе огромные жаровни и там поджаривают свиные рёбра в медовом соусе. На ваших глазах.
- подземелье реальное антураж исторический
- официанты прикольные стол накрывают огромной бумажной скатертью и на ней рисуют вилки и ножи которые не приносят. Приносятикаждому прикольную бумажную манишку. Едят руками.,есть бумажные полотенца и много старинных рукомойников.
- приносят на деревянном подносе свиные ребрышки - порция 400 граммов и при вас лихо рубят топориком
- пиво подают нескольких сортов.
Салаты к ребрышкам неоправданно дорогие. В так прикольно вообще то.

Вообще прикольно.
Турков, конечно, там нет.
Кафе Анталия помещу специально через 10-20 минут, даже интересно, что и приёмкой цене подают,
Реберно под Арсеналом порекомендовал друзьям из Каунаса (Литва), сказали, что им не понравилось: по сравнению с чем-то похожим в Каунасе сказали, что дорого и простенько,
Пригласили в Каунас.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:21

  akurt написав:Возле Арсенала очереди понятны: там в подвале интересное местечко «Реберня пiд Арсеналом».
Интересно и необычно сделано, как изюминка:
- при входе огромные жаровни и там поджаривают свиные рёбра в медовом соусе. На ваших глазах.
- подземелье реальное антураж исторический
- официанты прикольные стол накрывают огромной бумажной скатертью и на ней рисуют вилки и ночи которые не приносят
- приносят на деревянном подносе свиные ребрышки - порция 400 граммов и при вас лихо рубят топориком
- пиво подают нескольких сортов

Вообще прикольно.
Турков, конечно, там нет.
Кафе Анталия помещу специально через 10-20 минут, даже интересно, что и приёмкой цене подают,
Реберно под Арсеналом порекомендовал друзьям из Каунаса (Литва), сказали, что им не понравилось: по сравнению с чем-то похожим в Каунасе сказали, что дорого и простенько,
Пригласили в Каунас.


а ще вздовж реберні розташована дорога - вся пилюка та вихлопи від автівок попадають прямо на голови та їжу відвідувачів+постійний гуркіт від трамваїв, рух там шалений...
+пішохідка - та ж пилюка від населення...
ну і дикі черги :shock:
мазохізм ще той :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:33

Ну это уже преувеличение.
Там старинная мостовая.
Я ничего такого не замечаю, сказал бы что все чисто и нормально.
В той же Реберне множества реально старинных чугунных умывальников, мыло, бумажные полотенца, никто не мешает помыть руки и умыться.
Ресторан Анталия нашёл, планирую посетить реально интересно, что там.
Чисто внешне: посетителей нет, что для Анталии нетипично.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:06

Посетил ресторан Анталия во Львове. Классно! Супер!
Держат турки. Хорошая мебель. Простой, но стильный антураж. Как бы даже знакомые лица: черноволосые худощавые парни.
Ознакомился с Меню.
Соответствует турецким ресторанам по ассортименту и названию блюд.
Молодцы!
Всем стоит посетить, посмотреть на цены и понять, что нужно брать авиабилеты по ЛЮБОЙ цене и бежать/ползти/лететь/карабкаться в Анталию.
Фото выложу вечером, смартфон не позволяет вставить фото.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:15

[quote="4722526:akurt"]
Соответствует турецким ресторанам по ассортименту и названию блюд.
Молодцы!
Всем стоит посетить, посмотреть на цены и понять, что нужно брать авиабилеты по ЛЮБОЙ цене и бежать/ползти/лететь/карабкаться в Анталию.



Прикалываетесь или серьезно?))
Я не заходила, не была голодна. Но вечером буднего дня там было достаточно много турков.Фото сделала специально для Вас.
Еще сфоткала бабцю, которая продавала букет цветов каких-то, в обрамлении амброзии, тоже для Вас, но пожалела.. а вдруг у кого-то аллергия даже на фото амброзии))))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:17

  V2 написав:
  akurt написав:Да, чуть не забыл: не обращайтесь к брокерам. Это вчерашний день.


Вітаю, шановний akurt!
Просвітіть в сьогоднішньому дні ;)


Прікольно... я у пана V2 став шановним.
Ледь не впав я і з дивану... (повернувся з наради у Львові о 18-00 і - до речі - подумав - і як воно так, що люди кожен деь на роботу ходять??? В мене - не брешу - з 22 років такого не було, щоби я оце кожен день ходив на роботу...)

В двох словах: пан V2!
Я вже писавл 100500 разів на цій гілці: я ніколи не брешу, ніколи не ообманюю і завжди пишу перевірену інформацію. З цифрами та калькулятором. Це дійсно збиває з ніг будь-яку людину.
Але це мій стиль: не брехати, не красти, не обманювати.
Цього разу теж правда.
Мені аж соромно писати.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:28

Я обіцяв написати і напишу: спроба здати однушку, яку переробили в двушку під орендарів, і яка виставлена в оренду знову, після того, як виїхав перший однорічний орендатор, нарешті закінчилася успіхом: здали за 12 000 гривень (хотєлки - 13 500).

Беремо рахівницю:
- вкладено в квартиру - однушку в 2018 році 50х750=37 500 доларів.
- бюджетний але нормальний - лохАм розказали, що то "дІзАйнЕрськИй" - ремонт під орендарів із застосування матеріалів, що залишилися від попердінх ремонтів та орендарів та із перебудовою у фальшиву "двушку" - спальня без вікна - - 5 000 доларів.
- разом кладення: 37500+5000=42 500 доларів США.
- перша здача - 1 рік - успішна.
- друга здача - почалася зараз; 12000 гривень. Долар 25,05.
Дохідність:
42500 - 100%
(12х12000)/25 - х%
х=((12х12000)/25)х100/42500=13.55 відсотка річних.
Тринадцять цілих п"ятдесят п"ять сотих відсотка річних ПО ВАЛЮТІ.
Ви ще тримаєте гроші у Приваті або закопуєте під грушею і не живете в Анталії, вживаючи віскі та закусюючи їх фаршированими равликами?
Тоді нам вас жалко.
Точніше: нам вас шкодА.
Реально.

P.S. Примітка. Перерахування 12 000 гривень щомісяця буде відбуватися на картку Приватбанку. Ціэю карткою можна легко розраховуватися в Анталії, купуючи майже все в 2 (два) рази дешевше, ніж тут вдома. Тут можна так говорити: або ви здаєте фактично однушку не за 12 000 гривень, а за 24 000 гривень. Або ви насолоджуєтеся 12 000 гривень, купуючи будь-що в Анталії майже в 2 рази дешевше, ніж вдома.
Ну, може в три...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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