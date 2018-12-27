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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:37
akurt
две 7-летние обезьянки резвятся во дворе (моя собачка и дочка подруги), а мы такие три великовозрастные обезьянки сидим, по клавиатуре клацаем, бабосики капают по банкингу, все происходит удаленно, никто никуда не спешит, вчера по пути 2 часа посидела на заправке, поработала, сегодня вчеразаработанные бабосики перевела на доходный сейф, красота!!!
и вся работа под шум горной речки, в окружении смерек и чистого воздуха, вечером сауна и бассейн, жизнь после.... только начинается!!
о, одна уже храпит, отработала свое))).
Я к чему... можно класно жить и в Украине, если б не дураки-чиновники и дороги.
Но вот пример. Хозяйка дома, родственница моей подруги,вдова. Муж оставил такое наследство, что она даже еще занялась разбором недвижимости в Стамбуле, Италии, Мисхоре, и т.д. И НИКУДА не желает переезжать со своей Софиевской Борщаговки.
У каждого свое место под солнцем. Но, похоже, своего я еще не нашла.
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djbnd777
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:42
Успехов в трудном деле.
Только ни в коем случае не рассказывайте все это форумчанам: народ в большинстве своем голодный и оттого нервный, озлобленный, резкий...
Я вот неосторожно написал всего одно слово из перечня пищевых продуктов человеческой особи - "йогурт" - так сегодня модераторы чистили-чистили ветку от озлоблённых... И моих постов часть удалили...
"Голодный человек - страшный человек!"
(из письма Вольтера императрице России Екатерине Второй. Август 1769 года)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:54
akurt
Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги. Нет, лучше сказать так:я бы рекоммендовала жить в другой стране. Но на стабильные доходы.Я сама сдаю 9 лет свою квартиру. Первые жильцы прожили 3 года, до февраля 2014.
Все остальные- год, пол-года, одних я выгнала через 3 месяца, т.к. они не поняли условий договора. Косметический ремонт обошелся ок 3000 долларов.На то время окупался 6 месяцев.А ситуации бывают разные, иногда нужно строчно решать какие-то проблемы.
Я не считаю стабильным доход от сдачи только одной квартиры. Надо иметь 3-4 квартиры для резервного фонда, а также "накопичувати" аммортизационные отчисления. Ну и контроль за жильцами никто не отменял.
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djbnd777
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