Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:42

Успехов в трудном деле.

Только ни в коем случае не рассказывайте все это форумчанам: народ в большинстве своем голодный и оттого нервный, озлобленный, резкий...

Я вот неосторожно написал всего одно слово из перечня пищевых продуктов человеческой особи - "йогурт" - так сегодня модераторы чистили-чистили ветку от озлоблённых... И моих постов часть удалили...

"Голодный человек - страшный человек!"

(из письма Вольтера императрице России Екатерине Второй. Август 1769 года)

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)