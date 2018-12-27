Примерно об этой арифметике я писал много раз - вы думаете, слушают или считают?Не слушают, не считают и не дружат с арифмометром "Феликс".
Не дай Бог посоветовать научиться нажимать кнопки калькулятора.
Чтобы не вкладывать по 3 000 долларов в ремонт, есть очень простое лекарство:
- тщательный отбор орендаторов. У меня вот знакомый есть опытный - он и сдавать помогает, имея с этого 50% первого платежа и берет потом квартиры "на обслуживание" - пока арендодатели живут за кордоном.
Берет 5% от месячной платы арендатора. В принципе работа не пыльная - берет на "обслуживание" не менее 10 квартир - прийти раз в месяц снять показания счетчиков, выставить счет и взять в руки бабулеты, которые сразу переправляет арендодателям.
Вот чтобы самому себе - даже не арендодателю - упросить жизнь - невероятно тщательно отбирает арендаторов.
Я как-то с ним "учился
" - поработал один день ради изучения человеков - супер.
Он мне все секреты рассказывал, я ради общего развития изучал, например, мы с ним приняли за день или два 10 арендаторов. Но из 10 он отобрал одних только.
Хотя лично я взял бы всех 10 (!!!).
Критерии:
- достаточно длительная - минут 20-30 беседа как бы ни о чем. Во время беседы он по отдельным фразам улавливал, чем дышат люди. А дышат очень разным.
- анализ того, как одеты и что на ногах.
- анализ того, какие дети и как одеты.
- анализ того, на каком авто приехали.
- анализ того, каким есть место работы, кем именно и когда его меняли последний раз.
- мотивация аренды именно здесь.
- другое - это профессиональный секрет.
Ну, опытный психолог сразу выявит шизофреника.
А тут выявлял надежного и главное - ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО.
djbnd777 написав:akurt
Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги.
Лично мне это можете не рекомендовать.
Это - другим. Пусть учатся жить. Не все же гадости и оскорбления писать на этой ветке.
У меня всё теплится надежда, что станут богатыми, но здоровыми.
И не будут бедными, но больными.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)