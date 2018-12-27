Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:19

djbnd777 написав: akurt

Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги. Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги.

Примерно об этой арифметике я писал много раз - вы думаете, слушают или считают?Не слушают, не считают и не дружат с арифмометром "Феликс".Не дай Бог посоветовать научиться нажимать кнопки калькулятора.Чтобы не вкладывать по 3 000 долларов в ремонт, есть очень простое лекарство:- тщательный отбор орендаторов. У меня вот знакомый есть опытный - он и сдавать помогает, имея с этого 50% первого платежа и берет потом квартиры "на обслуживание" -Берет 5% от месячной платы арендатора. В принципе работа не пыльная - берет на "обслуживание" не менее 10 квартир - прийти раз в месяц снять показания счетчиков, выставить счет и взять в руки бабулеты, которые сразу переправляет арендодателям.Вот чтобы самому себе - даже не арендодателю - упросить жизнь - невероятно тщательно отбирает арендаторов.Я как-то с ним "учился" - поработал один день ради изучения человеков - супер.Он мне все секреты рассказывал, я ради общего развития изучал, например, мы с ним приняли за день или два 10 арендаторов.Хотя лично я взял бы всех 10 (!!!).Критерии:- достаточно длительная - минут 20-30 беседа как бы ни о чем. Во время беседы он по отдельным фразам улавливал, чем дышат люди. А дышат очень разным.- анализ того, как одеты и что на ногах.- анализ того, какие дети и как одеты.- анализ того, на каком авто приехали.- анализ того, каким есть место работы, кем именно и когда его меняли последний раз.- мотивация аренды именно здесь.- другое - это профессиональный секрет.Ну, опытный психолог сразу выявит шизофреника.А тут выявлял надежного и главное - ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО.Лично мне это можете не рекомендовать.Это - другим. Пусть учатся жить. Не все же гадости и оскорбления писать на этой ветке.У меня всё теплится надежда, что станут богатыми, но здоровыми.И не будут бедными, но больными.