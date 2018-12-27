Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt две 7-летние обезьянки резвятся во дворе (моя собачка и дочка подруги), а мы такие три великовозрастные обезьянки сидим, по клавиатуре клацаем, бабосики капают по банкингу, все происходит удаленно, никто никуда не спешит, вчера по пути 2 часа посидела на заправке, поработала, сегодня вчеразаработанные бабосики перевела на доходный сейф, красота!!! и вся работа под шум горной речки, в окружении смерек и чистого воздуха, вечером сауна и бассейн, жизнь после.... только начинается!! о, одна уже храпит, отработала свое))). Я к чему... можно класно жить и в Украине, если б не дураки-чиновники и дороги. Но вот пример. Хозяйка дома, родственница моей подруги,вдова. Муж оставил такое наследство, что она даже еще занялась разбором недвижимости в Стамбуле, Италии, Мисхоре, и т.д. И НИКУДА не желает переезжать со своей Софиевской Борщаговки. У каждого свое место под солнцем. Но, похоже, своего я еще не нашла.
Успехов в трудном деле. Только ни в коем случае не рассказывайте все это форумчанам: народ в большинстве своем голодный и оттого нервный, озлобленный, резкий... Я вот неосторожно написал всего одно слово из перечня пищевых продуктов человеческой особи - "йогурт" - так сегодня модераторы чистили-чистили ветку от озлоблённых... И моих постов часть удалили... "Голодный человек - страшный человек!" (из письма Вольтера императрице России Екатерине Второй. Август 1769 года)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги. Нет, лучше сказать так:я бы рекоммендовала жить в другой стране. Но на стабильные доходы.Я сама сдаю 9 лет свою квартиру. Первые жильцы прожили 3 года, до февраля 2014. Все остальные- год, пол-года, одних я выгнала через 3 месяца, т.к. они не поняли условий договора. Косметический ремонт обошелся ок 3000 долларов.На то время окупался 6 месяцев.А ситуации бывают разные, иногда нужно строчно решать какие-то проблемы. Я не считаю стабильным доход от сдачи только одной квартиры. Надо иметь 3-4 квартиры для резервного фонда, а также "накопичувати" аммортизационные отчисления. Ну и контроль за жильцами никто не отменял.
Примерно об этой арифметике я писал много раз - вы думаете, слушают или считают? Не слушают, не считают и не дружат с арифмометром "Феликс". Не дай Бог посоветовать научиться нажимать кнопки калькулятора.
Чтобы не вкладывать по 3 000 долларов в ремонт, есть очень простое лекарство: - тщательный отбор орендаторов. У меня вот знакомый есть опытный - он и сдавать помогает, имея с этого 50% первого платежа и берет потом квартиры "на обслуживание" - пока арендодатели живут за кордоном. Берет 5% от месячной платы арендатора. В принципе работа не пыльная - берет на "обслуживание" не менее 10 квартир - прийти раз в месяц снять показания счетчиков, выставить счет и взять в руки бабулеты, которые сразу переправляет арендодателям. Вот чтобы самому себе - даже не арендодателю - упросить жизнь - невероятно тщательно отбирает арендаторов. Я как-то с ним "учился" - поработал один день ради изучения человеков - супер. Он мне все секреты рассказывал, я ради общего развития изучал, например, мы с ним приняли за день или два 10 арендаторов. Но из 10 он отобрал одних только. Хотя лично я взял бы всех 10 (!!!). Критерии: - достаточно длительная - минут 20-30 беседа как бы ни о чем. Во время беседы он по отдельным фразам улавливал, чем дышат люди. А дышат очень разным. - анализ того, как одеты и что на ногах. - анализ того, какие дети и как одеты. - анализ того, на каком авто приехали. - анализ того, каким есть место работы, кем именно и когда его меняли последний раз. - мотивация аренды именно здесь. - другое - это профессиональный секрет.
Ну, опытный психолог сразу выявит шизофреника. А тут выявлял надежного и главное - ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО.
djbnd777 написав:akurt Все-таки я б не рекомендовала жить в другой стране только на вырученные от аренды деньги.
Лично мне это можете не рекомендовать. Это - другим. Пусть учатся жить. Не все же гадости и оскорбления писать на этой ветке. У меня всё теплится надежда, что станут богатыми, но здоровыми. И не будут бедными, но больными.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Это же надо - я горжусь собой - учетка Танюшка бросил с женой лепить пельмени и складывать их в котомку, и нашел у меня хоть какой-то недостаток! Я - конченный злодей и узурпатор: за рулем авто сегодня днем во Львове отказался вставить на форум фото на смартфоне, сделанное моим же смартфоном! Супер!!! Круто! Класс! Начинаю собой гордиться: проявляются гены мамы, которая работала до работы на "Скорой помощи" в психиатрической больнице. Там у нее хорошо получалось выявлять этих, как их... забыл определение медицинское...
На всякий случай напомню тему ветки (вдруг кто-то читать не умеет, можно попросить соседей):
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Как видит читатель - я не виноват - группой лиц ставится цель загадить и замусорить ветку с помощь неадекватов. Я не разделяю теорию Льва Толстого о "Непротивлении злу насилием" и отвечаю. Иначе будет совсем грустно: создастся впечатление, что и вас, и ваших детей окружают неадекваты. Это же не так, верно?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)