RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:31

  akurt написав:Учётка Танюшка - в миру Понаехал - не отличает смартфон от компьютера или ноутбука.
Беда... беда...
Но прикольно...

Скрин экрана моего MacBook Pro:
Зображення
Скрин экрана моего iPhone 7:
Зображення

Это же надо - я горжусь собой - учетка Танюшка бросил с женой лепить пельмени и складывать их в котомку, и нашел у меня хоть какой-то недостаток! Я - конченный злодей и узурпатор: за рулем авто сегодня днем во Львове отказался вставить на форум фото на смартфоне, сделанное моим же смартфоном!
Супер!!! Круто! Класс!
Начинаю собой гордиться: проявляются гены мамы, которая работала до работы на "Скорой помощи" в психиатрической больнице. Там у нее хорошо получалось выявлять этих, как их... забыл определение медицинское...

На всякий случай напомню тему ветки (вдруг кто-то читать не умеет, можно попросить соседей):

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Натаща, ты не понимаешь даже того, что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется? :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34

Вставляй, вставляй.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 12.02.09
Подякував: 704 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?
перед этим сфоткал со смарта,а чё не понятно?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:44

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?
перед этим сфоткал со смарта,а чё не понятно?

Зображення
просто учетка опять врет, а потом делает вид что не понимает... ну или действительно такое IQ
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:46

Предлагаю голосовалку:
а) переименовать ветку в "Упражнения больного на голову Понаехала".
б) оставить как прежде. Больного лечить.

Хотя нет, это неправильно.
Горжусь собой: для форумчан выявляю психически ненормальных людей.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 12.02.09
Подякував: 704 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:48

  akurt написав:Предлагаю голосовалку:
а) переименовать ветку в "Упражнения больного на голову Понаехала".
б) оставить как прежде. Больного лечить.

Ну естественно кроме оскорблений учетка akurt не может ответить когда раз за разом ловят на вранье. :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:56

На якій мові написати тему гілки?
Я реально не лікар і не займаюся лікуванням стійких психічних розладів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 12.02.09
Подякував: 704 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03

Мизантрóп спасибо. Зображення
Предостережение для аллегриков:амброзия, кому амброзия?...
Аллергия:да, это я!!
Получилось!
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 19.12.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:Получилось!
следующий левел: "уменьшить размер фото" до 400-450.Ждём читабельных фото закарпатских маков снотворных ,скоро маковея)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 385386387388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vhata і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 400, 401, 402
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4011 355298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 14:46
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 8, 9, 10
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
97 14509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:44
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.