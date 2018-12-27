Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:46

Предлагаю голосовалку:

а) переименовать ветку в "Упражнения больного на голову Понаехала".

б) оставить как прежде. Больного лечить.



Хотя нет, это неправильно.

Горжусь собой: для форумчан выявляю психически ненормальных людей.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)