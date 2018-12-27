Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это же надо - я горжусь собой - учетка Танюшка бросил с женой лепить пельмени и складывать их в котомку, и нашел у меня хоть какой-то недостаток! Я - конченный злодей и узурпатор: за рулем авто сегодня днем во Львове отказался вставить на форум фото на смартфоне, сделанное моим же смартфоном! Супер!!! Круто! Класс! Начинаю собой гордиться: проявляются гены мамы, которая работала до работы на "Скорой помощи" в психиатрической больнице. Там у нее хорошо получалось выявлять этих, как их... забыл определение медицинское...
На всякий случай напомню тему ветки (вдруг кто-то читать не умеет, можно попросить соседей):
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Натаща, ты не понимаешь даже того, что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?