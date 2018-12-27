Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Это же надо - я горжусь собой - учетка Танюшка бросил с женой лепить пельмени и складывать их в котомку, и нашел у меня хоть какой-то недостаток! Я - конченный злодей и узурпатор: за рулем авто сегодня днем во Львове отказался вставить на форум фото на смартфоне, сделанное моим же смартфоном! Супер!!! Круто! Класс! Начинаю собой гордиться: проявляются гены мамы, которая работала до работы на "Скорой помощи" в психиатрической больнице. Там у нее хорошо получалось выявлять этих, как их... забыл определение медицинское...
На всякий случай напомню тему ветки (вдруг кто-то читать не умеет, можно попросить соседей):
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Натаща, ты не понимаешь даже того, что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?
ОГОЛОШЕННЯ Якщо когось із читачів форуму інтересує питання нерухомомсті за кордоном звертатися до панів, зазначених вище. Ось зразки повідомлень. Повідомлення 1. Повідомлення 2. Повідомлення 3. Ровідомлення 4. І робіть висновки...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)