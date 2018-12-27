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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389390>
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:31

  akurt написав:Учётка Танюшка - в миру Понаехал - не отличает смартфон от компьютера или ноутбука.
Беда... беда...
Но прикольно...

Скрин экрана моего MacBook Pro:
Зображення
Скрин экрана моего iPhone 7:
Зображення

Это же надо - я горжусь собой - учетка Танюшка бросил с женой лепить пельмени и складывать их в котомку, и нашел у меня хоть какой-то недостаток! Я - конченный злодей и узурпатор: за рулем авто сегодня днем во Львове отказался вставить на форум фото на смартфоне, сделанное моим же смартфоном!
Супер!!! Круто! Класс!
Начинаю собой гордиться: проявляются гены мамы, которая работала до работы на "Скорой помощи" в психиатрической больнице. Там у нее хорошо получалось выявлять этих, как их... забыл определение медицинское...

На всякий случай напомню тему ветки (вдруг кто-то читать не умеет, можно попросить соседей):

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Натаща, ты не понимаешь даже того, что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется? :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34

Вставляй, вставляй.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?
перед этим сфоткал со смарта,а чё не понятно?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:44

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:что я вставил с телефона фото моего монитора, что б показать что все вставляется?
перед этим сфоткал со смарта,а чё не понятно?

Зображення
просто учетка опять врет, а потом делает вид что не понимает... ну или действительно такое IQ
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:46

Предлагаю голосовалку:
а) переименовать ветку в "Упражнения больного на голову Понаехала".
б) оставить как прежде. Больного лечить.

Хотя нет, это неправильно.
Горжусь собой: для форумчан выявляю психически ненормальных людей.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:48

  akurt написав:Предлагаю голосовалку:
а) переименовать ветку в "Упражнения больного на голову Понаехала".
б) оставить как прежде. Больного лечить.

Ну естественно кроме оскорблений учетка akurt не может ответить когда раз за разом ловят на вранье. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:56

На якій мові написати тему гілки?
Я реально не лікар і не займаюся лікуванням стійких психічних розладів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03

Мизантрóп спасибо. Зображення
Предостережение для аллегриков:амброзия, кому амброзия?...
Аллергия:да, это я!!
Получилось!
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:Получилось!
следующий левел: "уменьшить размер фото" до 400-450.Ждём читабельных фото закарпатских маков снотворных ,скоро маковея)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:22

ОГОЛОШЕННЯ
Якщо когось із читачів форуму інтересує питання нерухомомсті за кордоном звертатися до панів, зазначених вище.
Ось зразки повідомлень.
Повідомлення 1.
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Повідомлення 2.
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Повідомлення 3.
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Ровідомлення 4.
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І робіть висновки...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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