Почему бы и нет...
А если кому интересно, что б лапшу на уши навешали из отдела продаж и врали постоянно, то можно обращатся к учетке akurt.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:23
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:27
Я ж написав вам зрозумілою мовою: я не лікар, рецепт виписати не можу, направлення в лікарню не видаю, випадок у вас складний, невиліковний, слава Богу, що ми вчасно побачили.
Спробуйте холодний компрес на голову.
Є гроші на холодну воду та хоч якусь ганчірку?
Можна намочити туалетний папір або бумажняне полотенце.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:35
не знаю какое радио у вас в Жмеринке что б заказать вам песню... поэтому оставлю тут для вас
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
на старославѧнскомъ можно пѫпробовать
или брайлем для слепцов ⠝⠁ ⠎⠞⠁⠗⠕⠎⠇⠁⠺⠫⠝⠎⠅⠕⠍ ⠍⠕⠚⠝⠕ ⠏⠕⠏⠗⠕⠃⠕⠺⠁⠞⠾
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:40
Гарна порада.
Не знаю, чи скорстається... Там важкий випадок.
Хотів порадити звернутися Понаехал до племінниці - вона лікар-психотерапевт, тримає навіть власний сайт, але вона без грошей не приймає.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:44
Сподобалося.
Поставив "+"
До кількості переглядів цієї гілки в 400 000 всього 3 316.
Хлопці та дівчата: ви вже постарайтеся.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
всё проще
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:48
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:50
Пан Мизантроп! Там же на 0:22 говорить людина просто: "При НОРМАЛЬНІЙ фізіологічній реакції"
Де ви бачите нормальну? Оте що вище?
Ми тут виловлюємо неадекватів і в нас вдало получаєтся.
Один аж світиться.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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