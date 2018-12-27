Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:27

Я ж написав вам зрозумілою мовою: я не лікар, рецепт виписати не можу, направлення в лікарню не видаю, випадок у вас складний, невиліковний, слава Богу, що ми вчасно побачили.

Спробуйте холодний компрес на голову.

Є гроші на холодну воду та хоч якусь ганчірку?

Можна намочити туалетний папір або бумажняне полотенце.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)