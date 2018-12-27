RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390>
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:23

  akurt написав:ОГОЛОШЕННЯ
Якщо когось із читачів форуму інтересує питання нерухомомсті за кордоном звертатися до панів, зазначених вище.
Ось зразки повідомлень.

Почему бы и нет...
А если кому интересно, что б лапшу на уши навешали из отдела продаж и врали постоянно, то можно обращатся к учетке akurt.
:mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:27

Я ж написав вам зрозумілою мовою: я не лікар, рецепт виписати не можу, направлення в лікарню не видаю, випадок у вас складний, невиліковний, слава Богу, що ми вчасно побачили.
Спробуйте холодний компрес на голову.
Є гроші на холодну воду та хоч якусь ганчірку?
Можна намочити туалетний папір або бумажняне полотенце.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 12.02.09
Подякував: 705 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:35

  akurt написав:Я ж написав вам зрозумілою мовою: я не лікар, рецепт виписати не можу, направлення в лікарню не видаю, випадок у вас складний, невиліковний, слава Богу, що ми вчасно побачили.
Спробуйте холодний компрес на голову.
Є гроші на холодну воду та хоч якусь ганчірку?
Можна намочити туалетний папір або бумажняне полотенце.


не знаю какое радио у вас в Жмеринке что б заказать вам песню... поэтому оставлю тут для вас
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:На якій мові написати тему гілки?
на старославѧнскомъ можно пѫпробовать

или брайлем для слепцов 8) ⠝⠁ ⠎⠞⠁⠗⠕⠎⠇⠁⠺⠫⠝⠎⠅⠕⠍ ⠍⠕⠚⠝⠕ ⠏⠕⠏⠗⠕⠃⠕⠺⠁⠞⠾
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.12.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:40

Гарна порада.
Не знаю, чи скорстається... Там важкий випадок.
Хотів порадити звернутися Понаехал до племінниці - вона лікар-психотерапевт, тримає навіть власний сайт, але вона без грошей не приймає.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 12.02.09
Подякував: 705 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

djbnd777 написав:Мизантрóп спасибо. Зображення
Предостережение для аллегриков:амброзия, кому амброзия?...
Аллергия:да, это я!!
Получилось!


Думаю, это не амброзия.
Это один из видов спаржевых.
Аналог комнатного аспарагуса.
freeze
4
 
Повідомлень: 12449
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3623 раз.
Подякували: 5279 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:44

  freeze написав:
djbnd777 написав:Мизантрóп спасибо. Зображення
Предостережение для аллегриков:амброзия, кому амброзия?...
Аллергия:да, это я!!
Получилось!


Думаю, это не амброзия.
Это один из видов спаржевых.
Аналог комнатного аспарагуса.


Сподобалося.
Поставив "+"
До кількості переглядів цієї гілки в 400 000 всього 3 316.
Хлопці та дівчата: ви вже постарайтеся.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 12.02.09
Подякував: 705 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Хотів порадити звернутися Понаехал до племінниці - вона лікар-психотерапевт, тримає навіть власний сайт
всё проще
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.12.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:48

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Хотів порадити звернутися Понаехал до племінниці - вона лікар-психотерапевт, тримає навіть власний сайт
всё проще ...

скорее так:

Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:50

Пан Мизантроп! Там же на 0:22 говорить людина просто: "При НОРМАЛЬНІЙ фізіологічній реакції"
Де ви бачите нормальну? Оте що вище?
Ми тут виловлюємо неадекватів і в нас вдало получаєтся.
Один аж світиться.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 12.02.09
Подякував: 705 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 387388389390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 400, 401, 402
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4011 355332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 14:46
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 8, 9, 10
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
97 14512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:44
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74369)
09.08.2019 23:49
Рынок ОВГЗ (1037)
09.08.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.