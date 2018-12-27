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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, тут все, кроме Вас, балаболы. Потому как только Вы имеете недвижимость за кордоном. Вы рассчитывали, что Вашу ветку будут читать и писать в ней те, кто имеет эту недвижимость? Такие здесь не бывают. Они на других форумах тусуются. Вы поделились своим опытом. В нем есть рацио. Лично я воспользуюсь вашим опытом как только созреет ситуация. Вряд ли вы найдёте на своей ветке единомышленников. Кстати, у вас много друзей, последоваших вашему примеру, но их на вашей ветке нет. Почему?
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:53

  djbnd777 написав:Кстати, у вас много друзей, последоваших вашему примеру, но их на вашей ветке нет. Почему?

может потому что они вымышленные? ))

весьма вероятно они также вымышленны, как и его пребывание в турции... :mrgreen:
к стати вымыленные друзься во взрослом возрасте, то это уже шизофрения. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:57

Пані djbnd777!
Мета гілки в іншому - виявити неадекватів.
Ніхто і николи не сподівався мати поруч із собою сусідами психічно хворих людей.
Перехрестимося... його ж "несе" і "несе"...
Це саме те, про що я писав неодноразово: "Голодна людина - небезпечна людина!"
Мені в цьому сенсі подобається політика уряду Нідерландів: там жебракам та безробітним, невдахам та неадекватам платять гроші на харчування та на житло.
Майже стільки, скільки заробляє нормальна людина.
Дивно?
А вони розмірковують інакше: краще заплатити такому, як Понаехал, за те не буде гвалтувати наших дітей та не буде грабувати нас на вулицях.
Нехай буде НЕ голодним та має притулок.
Там хай лежить і пукає.
Свого роду відкупилися від неадекватів.
Нам складніше. Пукає тут.

Крім того - я вже писав на цій гілці - мій товариш - він з Харкова - на моє запитання - чому саме за кордон виїхав - відповів: "Щоби поруч не бачити от таких..."
Подивіться сторінку перед цим і пост вище: біситься просто.
Уявляєте, як його підкидає?
Що саме цікаве для для нас і є зрозумілим для лікарів: НЕВМОТИВОВАНО.

І будьте обережною в мандрах.
Раптом оте бідолашне підсяде до столика десь в колибі в Карпатах або зустрінете на лісовій дорозі.
Я попередив...

P.S. Реально вам вдячний за "наводку" на кафе "Анталія" у Львові.
Знайшов та відвідав.
Як в тому львівському анекдоті: "Маю час та натхнення!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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