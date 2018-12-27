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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, тут все, кроме Вас, балаболы. Потому как только Вы имеете недвижимость за кордоном. Вы рассчитывали, что Вашу ветку будут читать и писать в ней те, кто имеет эту недвижимость? Такие здесь не бывают. Они на других форумах тусуются. Вы поделились своим опытом. В нем есть рацио. Лично я воспользуюсь вашим опытом как только созреет ситуация. Вряд ли вы найдёте на своей ветке единомышленников. Кстати, у вас много друзей, последоваших вашему примеру, но их на вашей ветке нет. Почему?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:53
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:57
Пані djbnd777!
Мета гілки в іншому - виявити неадекватів.
Ніхто і николи не сподівався мати поруч із собою сусідами психічно хворих людей.
Перехрестимося... його ж "несе" і "несе"...
Це саме те, про що я писав неодноразово: "Голодна людина - небезпечна людина!"
Мені в цьому сенсі подобається політика уряду Нідерландів: там жебракам та безробітним, невдахам та неадекватам платять гроші на харчування та на житло.
Майже стільки, скільки заробляє нормальна людина.
Дивно?
А вони розмірковують інакше: краще заплатити такому, як Понаехал, за те не буде гвалтувати наших дітей та не буде грабувати нас на вулицях.
Нехай буде НЕ голодним та має притулок.
Там хай лежить і пукає.
Свого роду відкупилися від неадекватів.
Нам складніше. Пукає тут.
Крім того - я вже писав на цій гілці - мій товариш - він з Харкова - на моє запитання - чому саме за кордон виїхав - відповів: "Щоби поруч не бачити от таких..."
Подивіться сторінку перед цим і пост вище: біситься просто.
Уявляєте, як його підкидає?
Що саме цікаве для для нас і є зрозумілим для лікарів: НЕВМОТИВОВАНО.
І будьте обережною в мандрах.
Раптом оте бідолашне підсяде до столика десь в колибі в Карпатах або зустрінете на лісовій дорозі.
Я попередив...
P.S. Реально вам вдячний за "наводку" на кафе "Анталія" у Львові.
Знайшов та відвідав.
Як в тому львівському анекдоті: "Маю час та натхнення!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Невже ніколи не були присутні у вихованому товаристві?! Там прийнято говорити "шановний". Навіть якщо "шановний" десь повівся не так - завжди дають другий шанс!
Ось тільки крім скрінів курсу акцій - жодної перевіреної інформації щодо торгівлі на фондовому ринку!
«А был ли мальчик?»
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:54
Додано: Суб 10 сер, 2019 02:28
З цього приводу Вам, пан V2, краще звернутися до знаного фахівця "Понаехал" - за цю добу 10 постів тільки на цій гілці - це менше, ніж 11 у попередню добу.
Допоможіть людині виконати план по наповненню форуму сміттям.
Гадаю, що буде кваліфікована логічна корисна відповідь в стилі:
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:19
Останнє - під великим питанням.
Як писав Норман Мейлер, в будь якій країні можна знайти "друзів" для приємного проведення часу, для байдикування і пиятик.
Проте на цих "друзів" не можна розраховувати в плані якогось навантаження, якоїсь роботи.
Писати щоденно на форумі кілька сторінок з метою реклами турецької нерухомості - то робота. Вірогідно, п.Акурт має за це якусь копійчину.
Його ж знайомі цураються безплатної роботи. Крім того, вони не голодували в дитинстві, на відміну від п.Акурта. Тому дешевий йогурт - їх не переймає.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 сер, 2019 06:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:21
Графомани - психічно здорові люди?
Пан Акурт - безумовно рекордсмен, по заповненню форуму спамом та інформаційним мотлохом.
Перепрошую, проте - "А судді хто??"
Вельми чекаю від п.Акурта фотоскан справки від психіатра, яка підтверджує його дієвість та адекватність.
Нік цього неадекватна починається на "А", закінчується на "т".
Хто би це міг бути?)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 сер, 2019 06:35, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:31
Наш графоман ще не освоїв тих мов!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 10 сер, 2019 07:01
Frant
Які б здогади Вас не мучили, але пан Акурт єдиний на цьому форумі, хто надає грунтовну перевірену інформацію, підтверджену цифрами. Купив квартиру в Анталії, тож і розповідає про нерухомість Туруччини. що є логічним. Побільше б таких дописувачів - гілка була б набагато цікавіщою. Не треба про Акурта, давайте про СВОЮ НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ.
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