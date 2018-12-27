Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:57

Пані djbnd777!

Мета гілки в іншому - виявити неадекватів.

Ніхто і николи не сподівався мати поруч із собою сусідами психічно хворих людей.

Перехрестимося... його ж "несе" і "несе"...

Це саме те, про що я писав неодноразово: "Голодна людина - небезпечна людина!"

Мені в цьому сенсі подобається політика уряду Нідерландів: там жебракам та безробітним, невдахам та неадекватам платять гроші на харчування та на житло.

Майже стільки, скільки заробляє нормальна людина.

Дивно?

А вони розмірковують інакше: краще заплатити такому, як Понаехал, за те не буде гвалтувати наших дітей та не буде грабувати нас на вулицях.

Нехай буде НЕ голодним та має притулок.

Там хай лежить і пукає.

Свого роду відкупилися від неадекватів.

Нам складніше. Пукає тут.



Крім того - я вже писав на цій гілці - мій товариш - він з Харкова - на моє запитання - чому саме за кордон виїхав - відповів: "Щоби поруч не бачити от таких..."

Подивіться сторінку перед цим і пост вище: біситься просто.

Уявляєте, як його підкидає?

Що саме цікаве для для нас і є зрозумілим для лікарів: НЕВМОТИВОВАНО.



І будьте обережною в мандрах.

Раптом оте бідолашне підсяде до столика десь в колибі в Карпатах або зустрінете на лісовій дорозі.

Я попередив...



P.S. Реально вам вдячний за "наводку" на кафе "Анталія" у Львові.

Знайшов та відвідав.

Як в тому львівському анекдоті: "Маю час та натхнення!"

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)