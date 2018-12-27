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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:30

...український перекус за "ван доляр")))

Зображення
... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:36

Долярчик гурман
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:01

  iva64 написав:Frant
Які б здогади Вас не мучили, але пан Акурт єдиний на цьому форумі, хто надає грунтовну перевірену інформацію, підтверджену цифрами. Купив квартиру в Анталії, тож і розповідає про нерухомість Туруччини. що є логічним. Побільше б таких дописувачів - гілка була б набагато цікавіщою. Не треба про Акурта, давайте про СВОЮ НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ.


Ви ж бачите, а ж скаженіють...
Це під"єднався і невдаха по життю пан Frant.
В мене враження, що вони домоляються між собою спамити та засмічувати форум.
Від них:
- жодної цифри...
- жодного повідомлення на тему гілки...
- жодної відповіді на запитання...
- жодної інформації про те, як вдало живуть.

Натомість:
- новинка - заглядають до мене в плавки та оцінюють наявність та величину первинних статевих ознак...
- дуже зляться, що хтось не Земної кулі їсть йогурт або смажену рибу... Від голоду аж підкидає та трусить. Самі ніколине напишуть, що ж вони цікавого з"їли, від чого іх трусить та теліпає.
- шукають граматичну помилку хоча б в одному слові, пишучі кричуще безграмотно...

Останній випадок зовсім цікавий - вже не знаючі, який бруд написати, ота учьотка Понаехал, яка так і не змогла пояснити свою мотивацію пристуності на форумі - тому що НЕ мешкає в Україні, НЕ з"являється на території України, не планує і не планувала щось купувати за кордоном, НЕ може відповісти про особливості купівлі/оренди житла в тому місті, де живе, вхопилася за мою фразу, написану вчора на смартфоні, що я не буду вставляти фото під час того, як писав якись текст на своєму смартфоні під час руху у Львові.
Боже правий, почалося: як це так, караул, він не буде всталяти фото на смартфоні, як же це так...
10 (десять) постів за добу.
ДЕСЯТЬ постів!!!!

Тому я дуже задоволений: ВИЯВЛЯЮ ЗБОЧЕНЦІВ НЕВДАХ ТА ПСИХІЧНО НЕЗРІВНОВАЖЕНИХ ОСІБ.
Ви їх бачите і це дуже приємно.
Просто робіть висновки.
Радійте разом зі смною, що вони не живуть поруч із вами, не працюють - слава Богу - педіатрами, онкологами, гінекологами, проктологами або стоматолгоами - то було би спражня біда.
А так тихо сидять собі поза кутками, жебракуючи, з"їдаючи себе злобою та не заважаючи нам з вами жити.
Перфектно!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:14

  Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"? :D


Цікаве запитання.
Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.

Чисто по пам"яті таке:
- нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара).
- в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень.
- в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:

Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами
https://cookpad.com/ru/search/бёрек
Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом.
https://cookpad.com/ru/search/гезлеме

Готують свіжим при вас!!!
Остання фраза особливо важлива.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ

Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.

Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила).
Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения.
Итак, вы за границей:
- берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки.
- ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году.
- покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".

Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.

Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским.
Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.

Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?

- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней.
- авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают".
- по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия.
- если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально).
- можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).

И потому: покупаем автомобиль в Турции!
Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.

(продолжение будет)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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