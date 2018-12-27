Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ



Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.



Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила).

Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения.

Итак, вы за границей:

- берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки.

- ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году.

- покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".



Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.



Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским.

Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.



Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?



- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней.

- авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают".

- по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия.

- если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально).

- можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).



И потому: покупаем автомобиль в Турции!

Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.



(продолжение будет)

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)